«Если у ребенка нет авторитета в семье, он найдет его вне дома»: как вербуют террористы

Если в семье одобряют экстремистские взгляды, ребенок впитает это как губка и станет убежденным пособником террористов. Если у родителей нет на ребенка времени, это время найдется у вербовщиков. О методах вербовки и о том, как не упустить своего ребенка, «Татар-информу» рассказала специалист-полиграфолог СУ СК России по Татарстану.





«Вербовщики террористов пытаются проникнуть во все сферы жизни общества»

Как преступники вербуют исполнителя теракта? Каким образом им удается убедить пожилого человека или подростка, который до этого не попадал в поле зрения полиции, поджечь какой-нибудь важный объект? На что давят, уговаривая пойти на преступление? Об этом «Татар-информу» рассказала специалист-полиграфолог СУ СК России по Татарстану.

За 10 лет работы она провела тысячи исследований на полиграфе, но, несмотря на такой богатый опыт общения с теми, кого подозревают в совершении тяжких преступлений, эксперт говорит, что в реалиях современного мира нарисовать портрет среднестатистического фигуранта дел о терроризме сложно, эта проблема проникает во все сферы жизни и затрагивает все слои общества.

«Это и лица, не достигшие совершеннолетнего возраста, и люди с высшим образованием, которые уже имеют определенный статус в обществе, достигшие каких-то карьерных высот. Неправильным будет говорить, что фигуранты дел по терроризму – это исключительно необразованные или люди с низким интеллектом. Все они разные», – рассказала специалист-полиграфолог.

Она признается, что до сих пор удивляется тому, какие люди попадают под влияние террористических организаций.

«Особенно поражают случаи, когда человек приносил реальную пользу обществу, развивал его в своей профессиональной сфере, был ценен для государства и для места, где он жил. Спустя какое-то время такой человек попадает под влияние и пытается навредить тому обществу, которому раньше служил. Это удивляет не столько самим фактом падения человека, сколько демонстрирует чудовищную силу влияния террористических организаций. Не зря сейчас наше общество уделяет этой проблеме такое внимание», – объяснила она.

Специалист-полиграфолог уверена, что эта проблема требует максимального освещения, потому что террористические организации сегодня пытаются проникнуть во все сферы жизни общества.

«Нет такой сферы, куда бы они ни пытались пробраться. Конечно, мы пытаемся ограждать наших граждан, детей и взрослых от влияния этих организаций, но сегодня они особенно активны, их очень много», – констатировала специалист.

Проведение психофизиологического исследования с применением полиграфа с несовершеннолетними возможно только с 14 лет, в присутствии законных представителей

«Кто-то раскаивается и признает ошибку, другие стоят на своем»

Вербовщики террористов – тонкие психологи, которые умело находят уязвимости людей. Специалист рассказала об основных инструментах влияния преступников на жертв: вербовка может происходить под предлогом помощи с деньгами, на основе угроз безопасности близких и по идеологическим аспектам.

«Чаще всего пытаются давить все-таки на денежную помощь или безопасность близких жертвы. Возраст не является преградой: под влияние попадают не только подростки, но и дети младшего возраста, а также люди старшего поколения, выросшие и работавшие еще в СССР. Парадоксально, но даже те, кто прошел через мощную идеологическую школу советского времени, в переломные моменты могут оказаться подвержены воздействию террористов», – сказала она.

В своей практике специалист чаще всего сталкивается с делами, связанными с проукраинскими террористами. Мотивы фигурантов подобных дел так же разнообразны, как и их портреты. Часть обвиняемых на полиграфе признает, что им задурили голову, другие стойко придерживаются своих идеологических убеждений.

«Кто-то говорит: "Да, я попал под влияние, совершил ошибку, и вот сейчас я за нее отвечаю". Кто-то говорит: "Нет, я сделал это за идею и считаю это правильным"», – объяснила она.

Сотрудники правоохранительных органов подчеркивают: каковы бы ни были мотивы человека, который решился на совершение преступления, это не уменьшает его ответственности, и отвечать придется по всей строгости закона.

«Если подросток идет на преступление за деньги, значит, толкнуло его на это желание заработать. Но и оно может быть разным – это может быть желание заработать себе на новый гаджет, а может быть желание заработать, чтобы маме помочь. Если ребенок видит, что мама постоянно работает, не может его обеспечить тем, что ему необходимо, не разговаривает с ним, то, желая помочь, он может пойти на преступление. Такие мотивы тоже встречаются достаточно часто. Но надо помнить: ни при каких обстоятельствах оправдать теракт нельзя! Это особо тяжкое преступление, которое ставит под угрозу жизни невинных людей», – заключила специалист-полиграфолог.

«Родители подростков, которые совершили теракты, думают только о том, где они недоглядели, и винят себя»

Развитие интернета упростило задачу вербовщикам террористов, считает специалист-полиграфолог. Мессенджеры, соцсети и телефонные звонки – все это используют в своих целях преступники. Подростков ищут в основном в мессенджерах.

«Если человек, соглашаясь на совершение преступления, не имел глубоких идеологических убеждений в правоте своих действий, то, конечно, потом он сожалеет о сделанном. Понимает, что наказание неизбежно и он принял участие в преступлении. И неважно, готовился он к теракту или уже совершил его, – это уголовная ответственность, сроки по таким делам огромные. Человек начинает понимать, что испортил жизнь не только себе, но и бросил тень на близких», – поделилась она.

Проведение психофизиологического исследования с применением полиграфа с несовершеннолетними возможно только с 14 лет, в присутствии законных представителей, чаще всего это родители, и педагога-психолога.

«Во время прохождения исследования эмоции могут зашкаливать. Если человек находится в состоянии сильного эмоционального дисбаланса, то тогда мы приостанавливаем исследование или переносим его на другое время», – рассказала специалист.

Одно из самых неприятных зрелищ – это реакция родителей. По словам специалиста, наблюдать за ними очень тяжело.

«Какая реакция может быть у родителей? Их ребенок совершил тяжкое преступление, и к ним приходит понимание, что ребенок будет наказан огромными сроками лишения свободы. Кто-то все случившееся осознает и ведет себя адекватно, пытаясь помочь и следствию, и своему ребенку. А есть люди, которые просто впадают в состояние фрустрации или истерики», – рассказала она.

Для матери или отца видеть, как ребенок, в которого они вкладывали силы, своими руками сломал свою жизнь, – это большая трагедия в жизни. Как правило, родители, рассказывает специалист, корят себя, бесконечно задаются одним и тем же вопросом – когда они упустили момент.

«Самое страшное для родителей – видеть, как ребенок попал под влияние, и понимать, что родитель не смог его уберечь. И, конечно, они корят себя – я вижу их слезы постоянно. Для родителей это, наверное, трагедия – наблюдать и осознавать, что ничем не можешь помочь своему ребенку, который сломал свою судьбу. Такой исход – это глубочайшее разочарование, настоящая жизненная трагедия для родителей», – подчеркнула специалист-полиграфолог.

«Если экстремизм поддерживают дома, ребенок это впитает»

По словам эксперта, идеологически настроенных на совершение преступления подростков мало. Как правило, за таким мышлением ребенка стоит обстановка дома, в семье.

«Чаще всего террористические преступления по идеологическим убеждениям совершают не подростки, а уже более зрелые люди. Не могу даже вспомнить случай, когда по идеологическим убеждениям преступление совершал подросток. Может быть, один-два случая. Обычно если речь идет об убеждениях, то чаще всего эту идеологию поддерживают в семье. Возможно, она далека от радикализма, но она существует», – пояснила она.

Неокрепшему подростку достаточно услышать, что близкие на кухне обсуждают и одобряют подобные взгляды. Дети впитывают все как губка и берут пример с родителей.

«Дети воспитываются в первую очередь примерами родителей. Как бы мы наших детей ни воспитывали, они будут похожи на нас, они не будут похожи на кого-то другого. Если ребенок слышит в семье какие-то экстремистские высказывания и их одобрение, то он не будет считать их чем-то из ряда вон выходящим. Порой в силу возраста и недостаточного социального и эмоционального развития он даже не будет понимать, что это плохо», – отметила специалист.

По ее словам, есть одна общая особенность – нередко люди, которые становятся фигурантами дел о терроризме, находятся в поиске самоидентичности.

«Именно идентичности по своим особенностям, убеждениям, социальным аспектам. Мы видим, что подростки ищут себя, и это очень сильно влияет на поиск самовыражения. Иногда подростки идут на такие преступления именно для привлечения внимания. Бывает такое, что родители, являясь успешными членами нашего общества, не уделяют должного внимания своим детям. Не столько удивление, сколько сожаление вызывают такие ситуации, когда родители добиваются успеха, а ребенок падает в яму именно из-за того, что потерял внимание родителей и связь с ними», – рассказала специалист.

«Нельзя общаться с детьми поверхностно»

Мысль о том, что ребенок сыт, обут и накормлен, значит, все обязательства перед ним выполнены, – неверная, говорит специалист-полиграфолог.

«Должен быть совместный досуг, должна быть сформирована обстановка безопасности в семье – ребенок дома должен чувствовать себя в безопасности, не только физической, но и психологической. Он должен понимать, что дома его всегда примут, поймут и выслушают. Самое главное – находиться в постоянном диалоге», – подчеркнула специалист.

Если ребенок не получает поддержки в семье, он уйдет искать ее в другом месте. И если на его пути окажется вербовщик террористов, он начнет этим пользоваться.

«Если у подростка нет человека, которому он полностью доверяет в семье, он найдет этого человека вне семьи. И хорошо, если это будет, например, тренер, положительный одноклассник или учитель по какому-либо предмету. А если нет, то мы получаем плачевные результаты. Кто будет первым человеком, кому он может открыться, тот и будет влиять не только на какие-то его действия, а на всю структуру его личности», – объяснила специалист-полиграфолог.

Этот принцип, по ее словам, работает для всех возрастов. Пожилые люди, потерявшие связь с родными, также становятся уязвимыми для манипуляторов.

«Они, конечно, попадаются, но и здесь речь тоже о коммуникациях. Если у человека возрастного нет близких, связи с родными, то он будет более подвержен этому влиянию. Пожилым людям тоже необходимо, чтобы их принимали, понимали, поддерживали», – добавила она.