Клуб «Волга»: «Если СВО, землетрясение, ядерная война мешают науке, то это не наука»

Развитие науки и вовлечение в эту сферу молодых ученых обсудили эксперты на заседании клуба «Волга» в Казани

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Люди хорошо относятся к достижениям, которые сейчас есть в республике»

В Татарстане 2024-й объявлен Годом научно-технологического развития. В связи с этим большинство татарстанцев ожидают развития передовых научно-производственных технологий. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, который провела АНО «Диалог Регионы» в РТ, рассказал руководитель обособленного подразделения этой организации Марсель Гильмеев.

«Большинство участников опроса ждут развития автомобильной и авиационной промышленности. Некоторые даже ответили, что ожидают разработку легкового автомобиля на КАМАЗе. Ожидают также создание условий для молодых ученых, строительство лабораторий, инвестиций в развитие инфраструктуры для реализации различных научных разработок», – сообщил он.

Более того, татарстанцы гордятся научными достижениями в области химии и нефтехимии, авиа- и машиностроения, геологии и исторической науки. Кроме того, респонденты достаточно высоко оценивают создание новых технологий, лабораторий, передовых инженерных школ, строительство общежитий, увеличение доли молодых ученых.

Марсель Гильмеев: «Большинство участников опроса ждут развития автомобильной и авиационной промышленности» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Отдельный пункт опроса был посвящен роли национального проекта «Наука и университеты». По словам Гильмеева, большинство жителей республики знают, что научные результаты связаны в том числе с его реализацией.

«Реализация этого нацпроекта не охватывает все населения. Но высокие оценки позволяют нам судить о том, что люди хорошо относятся к достижениям, которые сейчас есть в республике», – констатировал спикер.

«Были свои задачи, потому что не было корпораций, мирового сотрудничества»

Сегодня заниматься наукой и научной деятельностью почетно и авторитетно. Согласно опросам россиян, так считают около 59% респондентов, заявил депутат Госдумы Айрат Фаррахов.

«В советское время так считали примерно 80% опрошенных. Но профессор того времени имел “Волгу”, обязательный отдых в Домбае, что было недоступно многим людям из бюджетной сферы. Сегодня это немного не так», – заявил парламентарий.

Айрат Фаррахов: «Мы вернем на тот уровень нашу науку, технологии, авиационную промышленность, к этому добавится искусственный интеллект» Фото: © «Татар-информ»

Эксперт напомнил о соперничестве между СССР и США. По мнению депутата, государства это подталкивало к постановке новых задач и заказов. «Были свои задачи, потому что не было корпораций, мирового сотрудничества», – пояснил он.

Сейчас США по отношению к России ввели режим санкций и жестких ограничений. Это позволит восстановить былые научные достижения и сделать их еще лучше, убежден Фаррахов.

«Это обернется тем, что мы вернем на тот уровень нашу науку, технологии, авиационную промышленность, к этому добавится искусственный интеллект. Именно из-за того, что будет развиваться заказ и восстанавливаться технологии. И в будущем это даст конкретный результат», – подчеркнул он.

«Не вижу, чтобы были проблемы с развитием науки и технологий в Татарстане»

Сейчас у России есть уникальная возможность построить собственную систему образования и познания на личной когнитивной парадигме, отметил руководитель исследовательской группы «Лабораториум РК 39», критик и публицист Сергей Переслегин. «Думаю, что мы будем пользоваться этим шансом», – добавил он.

Сергей Переслегин предположил, что в ближайшие 20 лет не университеты, а библиотеки будут «собирать интеллектуальное пространство страны, как это уже было» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Эксперт также высказал свое мнение о развитии науки в Татарстане. В качестве примера он привел Иннополис. «Я видел работу по созданию Иннополиса как IT-центра нового типа. Это далеко не первый IT-город, построенный в мире. Но он построен на других принципах. Я рассчитываю, что он будет продвигаться вперед. Там есть управленческие и оперативные инновации. Поэтому я не вижу, чтобы были какие-то проблемы с развитием науки и технологий в Татарстане», – отметил Переслегин.

При этом он предположил, что в ближайшие 20 лет не университеты, а библиотеки будут «собирать интеллектуальное пространство страны, как это уже было». «И в этой области Казань точно находится впереди, если не Москвы, то Санкт-Петербурга точно. Здесь действительно великая библиотека», – заметил публицист.

По его мнению, помешать развитию науки невозможно, поскольку это «социосистемный процесс познания». «Если СВО, землетрясение, падение метеорита или ядерная война мешают науке, то это не наука», – подчеркнул Переслегин.

Михаил Варфоломеев: «Поддерживаются фундаментальные исследования, развивается взаимодействие, направленное на прикладные исследования, реализуются программы по поддержке молодых ученых» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«У молодых ученых есть желание сделать что-то полезное для общества»

Внимание и поддержка государства к науке самая максимальная, несмотря на все сложности в геополитической ситуации, заявил завкафедрой разработки и эксплуатации месторождений трудноизвлекаемых углеводородов Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ Михаил Варфоломеев.

«И нацпроект тому подтверждение. Поддерживаются фундаментальные исследования, развивается взаимодействие, направленное на прикладные исследования, реализуются программы по поддержке молодых ученых. И у молодых ученых есть желание сделать что-то полезное для общества», – сказал он.

По мнению представителя Фонда Академии наук Татарстана Тимура Халитова, сейчас наблюдается некая инерционность развития российской науки. «Наши вузы, научные институты в хорошем смысле избалованы государственными заданиями и коммерческим приемом студентов. В общем, не мотивированы для того, чтобы развивать технологическое предпринимательство. И часто не понимают, как продавать свой продукт и что продавать», – пояснил он.

Тимур Халитов: «Рискуем оказаться в ситуации, когда у нас есть отечественные ракеты, но нет гаджетов, стиральных машин, которые бы работали на наших микросхемах» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Эксперт добавил, что наука и вузы пока остаются неконкурентными в плане качества и сроков выполнения работ, стоимости своей продукции. «Задача государства – прививать технологическое предпринимательство. Необходимо выстраивать систему мотивации для вузов, чтобы они начали задумываться о том, как зарабатывать. Нужно мотивировать предприятия, чтобы они чаще обращались к научному сообществу за решением задач. То есть можно компенсировать работы для бизнеса», – заявил он.

Халитов убежден, что важно поддержать компании, которые обеспечивают своей работой качество и комфорт жизни обычных людей. «Рискуем оказаться в ситуации, когда у нас есть отечественные ракеты, но нет гаджетов, стиральных машин, которые бы работали на наших микросхемах», – заметил он.