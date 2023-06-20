«Если скажут „годен” – вернусь обратно»: врачи в Челнах помогают участнику СВО

В челнинском госпитале для ветеранов войн помогают вернуть подвижность конечности участнику СВО, которому в бою раздробило все кости левой руки. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Управления здравоохранения Автограда.

Хайдар Нуриев еще в мае записался добровольцем и заключил контракт на военную службу.

В сентябре во время одной из атак украинской диверсионно-разведывательной группы боец получил многочисленные пулевые и минновзрывные осколочные ранения левой руки, плеча и лопатки. Все кости на левой руке были раздроблены, но, к счастью, суставы остались целы и нервы не были задеты.

«Родился в рубашке», – говорили врачи.

Фото: Пресс-служба горздрава Челнов

Первую помощь оказали свои же ребята прямо на месте, затем его срочно эвакуировали в военный госпиталь в город Сватово Луганской республики. Там медики установили металлическую конструкцию на плече и руке бойца.

Из Сватово его на вертолете эвакуировали в госпиталь Белгорода. После Белгорода были госпитали Санкт-Петербурга, Казани. И только после этого мужчина приехал на лечение в родные Набережные Челны, в отделение для участников боевых действий стационара госпиталя.

Всего с момента получения ранения в зоне СВО он прошел в общей сложности восемь госпиталей. Но здесь, в родном госпитале, признается, нравится больше всего. В Челнах лечение проходит уже в третий раз.

«В первый раз в нашем госпитале был еще до нового года, пролежал почти месяц. В начале июня пришел, чтобы продолжить реабилитацию. Мышцы на раненной руке укоротились, она до конца не разгибается. Сейчас вместе с инструкторами по ЛФК ее разрабатываю, улучшения есть. Радует одно, что врачи дают положительные прогнозы. Если регулярно заниматься – то работоспособность руки вернется. После выписки буду ходить в дневной стационар. Надо довести лечение до конца – раз начал», – подчеркнул Хайдар Нуриев.

Несмотря на тяжелое ранение, мужчина хочет вернуться в зону СВО. Для него сейчас главное – восстановить здоровье.

«Если военная комиссия скажет „годен” – вернусь обратно. Наши ребята, кто без ранений – все обратно поехали уже», – признался он.

В пресс-службе Управления здравоохранения Автограда напомнили, что в госпитале проходят лечение разные категории военнослужащих, но особое место занимает лечение и медицинская реабилитация участников СВО и членов их семей. Здесь регулярно проходят лечение родители погибших участников спецоперации, жены бойцов.

«Речь не только о возвращении чисто физического здоровья, восстановления функций органов и систем наряду с медицинской реабилитацией. Важна и медико-психологическая реабилитация, ведь военнослужащие в ходе боестолкновений получают сильнейшие стрессы, которые не проходят бесследно», – отметила главный врач госпиталя Резеда Мавзютова.

Госпиталь оказывает помощь не только жителям Челнов, но и обслуживает бойцов еще с 20 районов Закамского региона республики: от Мамадыша до Бавлов.

Работает специально выделенное амбулаторное отделение медицинской реабилитации участников боевых действий – в республике оно единственное. Участников СВО там принимают вне зависимости от прикрепления к медицинскому учреждению.