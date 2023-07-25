«Если скажут, что годен, я снова в бой»: как в Татарстане помогают ветеранам СВО

Фото: предоставлено Альбертом

«Как только куплю протез, займусь спортом и вернусь на работу»

Альберт из Зеленодольского района был мобилизован. Служить его отправили в район Сватово.

«Служба моя продлилась не долго, наверное, месяца полтора. А потом я подорвался на противопехотной мине. Осколками мне оторвало пальцы на ноге», – вспоминает он.

Ранение оказалось серьезнее, чем казалось на первый взгляд, – боец остался без ноги.

Фото: предоставлено Альбертом

«Меня перевели в белгородский госпиталь. Там провели частичную ампутацию стопы, после чего эвакуировали в Питер на протезирование. Там выяснилось, что у меня осложнение из-за того, что врачи не заметили осколки, которые остались в пятке. Пришлось ампутировать ногу еще выше», – говорит ветеран.

Бойцу выдали протез – в будущем он имеет право на получение компенсации в виде 120 тыс. рублей на приобретение нового. Альберт мечтает купить протез стоимостью 1 млн 200 тыс. рублей – такие делают в Санкт-Петербурге. С его помощью Альберт сможет ходить без проблем, заниматься спортом и ничем не ограничивать свою жизнь.

Фото: предоставлено Альбертом

«По 98-му приказу я получил президентские выплаты, но никак не могу получить страховые. В фонде “Защитники Отечества” мне сейчас помогают с этим вопросом. У меня две дочки – одна получает бесплатное питание в садике, другая в школе. Также я получаю военную пенсию как участник СВО и плюс за инвалидность – выходит около 30 тыс. рублей в месяц», – поделился он.

До мобилизации Альберт работал на руководящей должности в частной компании, которая занимается вышками сотовой связи. На работу он намерен вернуться, как только получит более удобный протез.

«На службе все были дружные, помогали друг другу. Все делали вместе. Мы до сих пор общаемся. Я сегодня только ездил в казанский госпиталь, навещал там ребят. У них тоже очень много вопросов по выплатам, я им помогаю, потому что я один из первых, кого ранили. Я уже через многое прошел», – рассказывает Альберт.

Фото: предоставлено бойцом с позывным Добрый

«Когда Родине плохо, нельзя оставаться в стороне, я так воспитан»

30-летний боец с позывным Добрый из Набережных Челнов уехал подписывать контракт в Чечню, чтобы попасть в отряд «Ахмат». Его служба продлилась лишь пару недель и закончилась тяжелым ранением.

«Еще с начала СВО я планировал отправиться на передовую, но в связи с жизненными обстоятельствами не мог этого сделать. Наконец, в январе этого года я подписал контракт. Я считаю, что это мой долг как мужчины. Когда плохо моей Родине, нельзя оставаться в стороне, я так воспитан», – рассказывает Добрый.

Фото: предоставлено бойцом с позывным Добрый

Добрый рассказывает, что получил тяжелое минно-взрывное ранение – вся левая часть тела оказалась повреждена.

«У нас была тяжелая ситуация, был прорыв, накат врага. Две штурмовые группы отправили обороняться и плюс нахрапом отбить позиции. Ситуация была удручающая в том плане, что в самый разгар боя я и пара моих товарищей получили ранения. Противник не давал головы поднять, вынести раненых. Я четыре с половиной часа пролежал там, сам себе оказал первую помощь, смог остановить кровотечение. Потом под прикрытием другой группы нас забрали, несли три-четыре километра», – вспоминает боец.

В воинской части ему оказали медпомощь и эвакуировали в Лисичанск. Потом был госпиталь в Ростове, потом самолетом его отправили в Москву, в госпиталь Бурденко. Поэтапно извлекали осколки из груди и ноги.

«Врачи – настоящие герои. Они сохранили мне ногу. Икроножную мышцу мне буквально сдуло взрывом, а им удалось восстановить кожный покров с помощью пересадки. Сейчас нейрохирурги работают над восстановлением полного функционирования ноги. Полгода я провел в госпиталях, сейчас лечусь в Казани», – рассказывает Добрый.

Фото: предоставлено бойцом с позывным Добрый

Бойца уволили из Вооруженных Сил РФ по состоянию здоровья. К слову, срок его контракта на тот момент подошел к концу. Добрый говорит, как только восстановится полностью, снова отправится в зону СВО.

«Я получил президентские выплаты 3 миллиона. Сейчас я оформляю статус ветерана. Также мне очень помогли волонтеры из фонда “Своих не бросаем 16”. Они помогали мне, когда я был еще в госпитале. Не знаю, откуда они про меня узнали, но они приехали, морально поддержали меня. Привезли пауэр-банк, какие-то вещи. Я говорил, что в целом у меня все хорошо, но они все равно приехали. Они всегда протягивают руку и идут навстречу. Могут и материальную помощь оказать», – поделился Добрый.

«Если военная комиссия скажет „годен”, вернусь обратно»

Хайдар Нуриев из Набережных Челнов ушел добровольцем в мае. Ранение он получил в сентябре во время атаки противника. Многочисленные минно-взрывные осколки раздробили кости левой руки, пули повредили плечо и лопатки. Несмотря на многочисленные ранения, суставы остались целы и нервы не были задеты.

«В рубашке родился», – говорили врачи.

Хайдар Нуриев из Набережных Челнов ранение получил в сентябре во время атаки противника Фото: Пресс-служба горздрава Челнов

Первую помощь оказали сослуживцы, а затем его эвакуировали в военный госпиталь в ЛНР. Там медики установили в плечо бойца металлическую конструкцию. Оттуда на вертолете его эвакуировали в госпиталь Белгорода. После Белгорода были госпиталя Санкт-Петербурга и Казани. После ранения он побывал в семи госпиталях и только потом оказался дома, в Челнах. Здесь мужчину снова отправили в госпиталь в отделение для участников боевых действий.

«Здесь я уже в третий раз. В первый раз пролежал почти месяц. В начале июня пришел, чтобы продолжить реабилитацию. Мышцы на раненной руке укоротились, она до конца не разгибается. Сейчас вместе с инструкторами по ЛФК ее разрабатываю, улучшения есть. Радует одно, что врачи дают положительные прогнозы. Если регулярно заниматься, то работоспособность руки вернется. После выписки буду ходить в дневной стационар. Надо довести лечение до конца, раз начал», – подчеркнул Хайдар Нуриев.

Несмотря на тяжелое ранение, мужчина хочет вернуться в зону СВО. Для него сейчас главное – восстановить здоровье.

«Если военная комиссия скажет „годен”, вернусь обратно. Наши ребята, кто без ранений, все обратно поехали уже», – признался он.

Он уже получил все положенные ему выплаты. С теплом вспоминает трепетное отношение врачей, которые вернули его к полноценной жизни.

Волонтеры проекта «Своих не бросаем 16» после военных медиков в числе первых, кто протягивает руку помощи раненым бойцам Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Мы для бойца – надежный тыл»

Волонтеры проекта «Своих не бросаем 16» после военных медиков в числе первых, кто протягивает руку помощи раненым бойцам.

«Когда с бойцом из Татарстана что-то случается, мы сразу же об этом узнаем. Мы находим этого бойца, выходим с ним на связь. В первую очередь важно показать ему, что мы для него – надежный тыл, стараемся его поддержать морально. Одновременно с этим ищем волонтера в регионе, где проходит лечение солдат. Мы собираем гостинцы, наушники, пауэр-банки и отправляем через волонтера в госпиталь. Когда они выписываются, приезжают к нам с цветами. Мы дружим с ними и по сей день. Кто-то вылечивается и отправляется обратно на фронт, а те, кто комиссуется, помогают нам, мы становимся одной большой семьей», – рассказывает Анна Артемьева.

Поддержка государства идет в полном объеме, наши госпитали обеспечены практически всем, единственное, не хватает рук – хороших нейрохирургов, других специалистов, подытожила она.

Стоит отметить, что это лишь малая часть той помощи, которую оказывают волонтеры проекта «Своих не бросаем 16» бойцам СВО.

Руководит филиалом Государственного фонда «Защитники Отечества» по Республике Татарстан Гузель Удачина Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Организаций, подобных фонду, в России еще не было»

Когда участники СВО проходят лечение и получают статус ветерана, встает вопрос о получении льгот и различных выплат. Помощь нужна и тем семьям, которые не дождались своих близких с поля боя.

Именно чтобы помочь ветеранам и семьям погибших с этими вопросами, и был создан фонд. Действует он на территории всей России.

Руководит филиалом Государственного фонда «Защитники Отечества» по Республике Татарстан Гузель Удачина. По ее словам, подобных организаций в нашей стране еще не было.

«По всей России филиалы начали функционировать 1 июня. Несмотря на пока еще небольшой срок работы, сделано уже немало. Фонд оказывает адресную и персональную помощь ветеранам специальной военной операции и семьям погибших бойцов», – рассказала Гузель Удачина.

Благодаря фонду появилась новая профессия – социальный координатор. Чтобы попасть в их ряды, нужно пройти специальную подготовку. Кроме обучения особое внимание уделяется человеческим качествам, отмечает руководитель филиала.

Благодаря фонду появилась новая профессия – социальный координатор Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Мы не ждем, когда к нам придут, мы сами идем к ветеранам СВО и семьям погибших»

«Главная особенность Государственного фонда ‘Защитники Отечества” в проактивности – мы не ждем, когда к нам придут, мы сами идем к нашим ветеранам СВО и семьям погибших. На фонд возложены очень серьезные задачи, и мы готовы к их выполнению», – говорит Удачина.

Располагается татарстанский филиал фонда в казанском ДК химиков на проспекте Ямашева, 1. Помощь здесь оказывают по принципу «одного окна» – здесь одновременно работают представители центра занятости, социального фонда, МФЦ и РЦМП.

Принимают здесь по вторникам – сотрудник военкомата, а по четвергам – юрист. Раз в месяц личный прием проводят руководители и первые лица Татарстана. К примеру, Уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская, заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева. О событиях, новостях и порядке приема ветеранов, оповещают в социальных сетях – во «ВКонтакте» и на канале в Telegram.

Помощь здесь оказывают практически по всем жизненным ситуациям Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Решаем проблемы из любых сфер жизни ветеранов СВО»

Помощь здесь оказывают практически по всем жизненным ситуациям, с которыми случается столкнуться участнику СВО и его родным.

«Родители погибшего бойца не могли записаться на прием к врачам, им обоим под 80 лет. Наш социальный координатор поехала с ним в поликлинику и буквально за руку провела по всем кабинетам. Одной семье мы помогли поменять газовую трубу. Мы работаем не только по мерам социальной поддержки, а вообще по любым вопросам», – отмечает заместитель руководителя по связям с общественностью и госорганами власти фонда Алсу Арсланова.

В фонде рассказали, что здесь можно получить помощь психолога – в казанском офисе есть два кабинета. Психологи ведут и личный прием, и организуют групповые занятия. Услуга эта актуальна, и на прием, как правило, приходят несколько человек в день – это и ветераны, и их родные, и семьи погибших.

«К нам обратился уволенный с военной службы, уже демобилизованный мужчина, который в период прохождения военной службы получил ранение челюстно-лицевого характера. После ранения он поступил в военный госпиталь имени Бурденко в Москве, перенес несколько операций. Позже он был выписан, и ему была рекомендована повторная госпитализация для проведения операции через 8-9 месяцев. К нам он обратился в статусе уже уволенного с военной службы, однако необходимость в проведении операции этим не снималась. Он попросил помочь, и мы связались с Министерством здравоохранения, с администрацией госпиталя ветеранов войн и в совместной работе решили этот вопрос. Направили запрос в Бурденко, и через определенное время наш боец получил приглашение на операцию в этот госпиталь. В конце августа он отправится в Москву», – поделилась сотрудница фонда.

В фонде рассказали, что здесь можно получить помощь психолога – в казанском офисе есть два кабинета Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Еще одному бойцу фонд «Защитники Отечества» помог устроить свою жизнь после службы.

«К нашему координатору на Высокой Горе обратился молодой ветеран, ему всего 23 года. Он сирота, в прошлом сапер, на СВО ушел добровольцем. Вернулся и не мог найти себя. Профессия, которой он обучился ранее, ему не нравилась, и после службы в СВО он понял, что хотел связать свою жизнь с военным делом. Мы помогли ему поступить в Танковое училище, в сентябре он начнет обучение», – рассказала Алсу Арсланова.

Льготы и выплаты участникам СВО

Единовременная выплата по ранению по Указу Президента РФ №98 от 5 марта 2022 года – 3 млн рублей

Страховые выплаты в зависимости от тяжести ранения от 78 до 313 тыс. рублей по инвалидности, в случае получения статуса в период службы и в течение года после увольнения. III группа – 782 тыс. рублей, II группа – 1,5 млн, I группа – 2,3 млн рублей (выплата зависит от страховой компании)

Первоочередной приоритетный порядок предоставления летнего отдыха детям

Двухразовое горячее питание в школах для детей участников СВО

Бесплатное питание для студентов вузов, чьи родители являются участниками СВО

10 процентов от всех предоставленных бюджетных мест в вузах предоставляется детям участников СВО

Участники СВО, которые получили удостоверение ветерана боевых действий, могут рассчитывать дополнительно на: