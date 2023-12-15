«Если с нефтью будет хуже, обратимся в Минфин»: о чем Татарстан отчитался Силуанову

Рустам Минниханов заявил, что Татарстан даже в непростых условиях смог добиться экономического роста и увеличить доходы консолидированного бюджета республики

Фото: rais.tatarstan.ru

Татарстан показывает рост экономики, несмотря на трудные времена

Татарстан даже в непростых условиях смог добиться экономического роста и увеличить доходы консолидированного бюджета республики, заявил на совещании финансистов Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«Предварительные итоги года оцениваем: валовой региональной продукт (ВРП) должен составить порядка 4 трлн рублей, это 102,8% к прошлому году. Рост должен быть. По объемам отгруженной продукции наша ожидаемая цель – 4,5 трлн рублей, объем строительных работ – порядка 700 млрд рублей, это где-то 14% роста. Самое главное – объем инвестиций в основной капитал по итогам года на уровне 1 трлн рублей», – заявил Раис республики.

Далее он назвал суммы доходов и расходов консолидированного бюджета Татарстана. Будем держать в голове для сравнения, что в 2022 году доходы были на уровне 517 млрд рублей.

«Доходы в консолидированный бюджет Татарстана мы оцениваем порядка 561 млрд рублей и собственные доходы ожидаем 476 млрд рублей. Нам важно сохранить положительную динамику доходов бюджета для исполнения всех бюджетных расходных полномочий», — заявил Минниханов.

Расходы бюджета республики составят 602 млрд рублей в текущем году предварительно. «Республика выполняет все бюджетные обязательства, 30% расходов составят выплаты по заработной плате с учетом повышения в рамках майских указов Президента страны», — сообщил Раис.

До конца года республика должна обеспечить освоение федеральных средств, в том числе 30,1 млрд рублей – на национальные проекты, поручил Минниханов. Объекты должны быть введены в эксплуатацию.

Отдельно Раис Татарстана сказал об эксперименте с исламским банкингом, который стартовал в республике и еще трех регионах России. Он попросил региональные ведомства активно участвовать в работе и отметил, что инструменты партнерского финансирования будут активно продвигаться на KazanForum в 2024 году.

На коллегии озвучили предварительные итоги развития экономики Татарстана за год Фото: rais.tatarstan.ru

Силуанов: «На следующей коллегии переходим на татарский язык»

Всего налоговики в Татарстане собрали почти 1,4 трлн рублей – это на 7% больше, чем годом ранее, сообщил глава Управления ФНС по республике Марат Сафиуллин.

«При этом в плюсе все бюджеты. Так, поступления в федеральный бюджет вырастут на 4,3%, в консолидированный бюджет республики — на 11%», – отметил он.

Исходя из информации на слайде, видно, что в федеральный бюджет будет перечислено 847 млрд рублей, а в Татарстане останется 442,5 млрд рублей. Переходя с русского на татарский язык, Сафиуллин отметил, что в регионе останется около 37% собранных налогов. Этот переход с одного языка на другой стал поводом для шутки со стороны главы Минфина России Антона Силуанова.

«Думаю, что нам надо, как и вашим коллегам, часть доклада презентовать на татарском. Роман Евгеньевич, Виктор Валентинович, на следующей коллегии переходим на татарский язык частично», — обратился Силуанов к руководителю Федерального казначейства Роману Артюхину и замглавы ФНС России Виктору Бациеву.

Получается, что примерно две трети всех собранных в регионе налогов пойдут в федеральный бюджет, в республике останется одна треть.

Марат Сафиуллин сообщил, что всего налоговики в Татарстане собрали почти 1,4 трлн рублей – это на 7% больше, чем годом ранее Фото: rais.tatarstan.ru

Увеличение платежей в республике произошло исключительно за счет не нефтегазовых отраслей

За исключением НДПИ и налога на дополнительный доход, которые целиком идут в федеральный бюджет, по всем налогам Татарстан в плюсе. Например, поступления НДФЛ увеличились на 21,5% (всего 142,7 млрд рублей), по налогу на прибыль — почти 5% (всего 212,8 млрд рублей).

«Увеличение платежей в республике в этом году достигнуто исключительно за счет не нефтегазовых отраслей. Это подтверждается анализом поступлений по видам экономической деятельности. За 10 месяцев текущего года снижение наблюдается только по добыче полезных ископаемых, в остальных отраслях рост», — заявил Сафиуллин.

Основной рост дали обрабатывающие производства, сферы торговли и строительства. По гособоронзаказу Татарстан также наращивает производство импортозамещающей продукции.

Рекордной за последние годы станет сумма собранных налогов на доходы физических лиц. «Основные факторы роста здесь — это повышение заработной платы, увеличение рабочих мест в республике и качество налогового администрирования», — отметил глава УФНС по Татарстану.

Отчитался Сафиуллин и по поступлениям налога на профессиональный доход – проще говоря, о перечислениях самозанятых. Их в регионе насчитывается свыше 300 тыс. человек. В бюджет Татарстана пришло в полтора раза больше средств по этому виду налога — более 2 млрд рублей.

У Силуанова возник вопрос по Единому налоговому счету. Сафиуллин рассказал, что вначале был ряд трудностей, но их удалось свести к нулю.

«Думаем, что ЕНС достаточно серьезно упростил расчетность налогоплательщика с бюджетом. Система очень простая: один налогоплательщик — один платеж — один налоговый орган — одно составление с бюджетом», — рассказал глава Управления ФНС по Татарстану.

ЕНС позволил в пять раз снизить количество лицевых счетов, платежей — вдвое, а невыясненных платежей стало в 23 раза меньше, отметил Сафиуллин.

Радик Гайзатуллин озвучил свежий прогноз по объемам госдолга Фото: rais.tatarstan.ru

Госдолг Татарстана может вырасти на 25 млрд рублей к концу года

Министр финансов Татарстана Радик Гайзатуллин озвучит свежий прогноз по объемам госдолга. За 2023 год показатель должен дойти до 127,6 млрд рублей. Для сравнения: к началу года показатель был 103,5 млрд рублей.

Большая часть, почти 116 млрд рублей, — это кредиты из федерального бюджета. В 2023-м Татарстан получил 15 млрд рублей на опережающее финансирование расходных обязательств при реализации федеральных проектов. Деньги должны идти на жилье, первичное звено здравоохранения, современные школы, дороги и культуру. Кроме того, регион получил специальные казначейские кредиты на сумму 10,4 млрд рублей. Часть пойдет на закупку новых автобусов в малых городах, а 9 млрд рублей – на коммуникации в микрорайонах «Лаишевский узел» и «Большой Зеленодольск».

«Республика Татарстан своевременно выполняет обязательства, перечисляя необходимые платежи по федеральным кредитам», — отметил Гайзатуллин.

В ответ на выступление Гайзатуллина Антон Силуанов охарактеризовал бюджет Татарстана как мощный и устойчивый, но поинтересовался, какие у республики есть резервы, если ценовая ситуация с нефтью будет хуже, чем в прогнозе, — 71 доллар за баррель.

«На всякий случай, Антон Германович, у нас есть Минфин России, куда мы обратимся. У нас есть куда пойти и где получить поддержку, если это случится», — пошутил Рустам Минниханов.

«Тоже правильно!» — заявил Силуанов.

Глава Минфина Татарстана отдельно остановился на реализации национальных проектов, которые завершаются в 2024 году.

«Общий объем финансирования мероприятий национальных проектов в Татарстане на 2023 год составляет 45,2 млрд рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 30,1 млрд рублей, средств Республики Татарстан — 15,1 млрд рублей», — сообщил министр.

На 13 декабря освоено 41,5 млрд рублей, до конца финансового года Татарстан должен освоить остатки. О национальных проектах сказал и глава федерального Минфина Антон Силуанов.

«2024 год — год завершения нацпроектов. Президент с нас со всех спросит, как реализованы те задачи, которые проставлены в качестве национальных целей развития и инструментов для достижения этих целей», — напомнил Силуанов. Все целевые показатели, которые ставились перед республикой, должны быть выполнены.

Антон Силуанов отметил, что Татарстан в лидерах как по экономике, так и по финансам Фото: rais.tatarstan.ru

Силуанов поручил Татарстану работать над авиацией и «оборонкой» ради технологического суверенитета

Глава Минфина в ответном слове отметил, что Татарстан в лидерах как по экономике, так и по финансам. Бюджетная ситуация в регионе одна из лучших в стране. Кроме того, в Татарстане хороший инвестклимат, а по объему вложенных инвестиций республика уступает только Москве, куда стекаются все деньги. Это о многом говорит, считает глава Минфина России.

«По социально-экономической оценке у Татарстана третье место после Москвы и Питера. Да чего скромничать — первое место в регионах», — заявил Силуанов.

Министр обозначил и задачи, которые стоят перед республикой в 2024 году. Татарстану необходимо обратить внимание на технологический суверенитет.

«Со следующего года реализуем ряд программных задач по обеспечению технологического суверенитета. Это наши ключевые задачи. В республике этому также большое значение уделяют. Такие направления, как создание собственной, по сути, отрасли станкостроения, авиастроение», — обозначил Силуанов.

Сюда же входят создание беспилотников и модернизация оборонно-промышленного комплекса для обеспечения задач СВО.

«Все это работает здесь, все это есть в Республике Татарстан. Обращаем внимание, что задачи эффективно отрабатываются, просьба и дальше так действовать», — заявил министр финансов России.

При этом Татарстан должен выполнять социальные обязательства перед гражданами. Одна из дополнительных задач — ускоренное повышение МРОТ на 18,5%, на которое обратил внимание Раиса Силуанов.

Отдельно он сказал о социальных пособиях, включая единое детское пособие.

«Бюджет республики на следующий период принят. Бюджет устойчивый. Есть ресурс, а главное — есть люди, которые эффективно и грамотно используют этот ресурс и добиваются результатов и успехов», — заключил Антон Силуанов.