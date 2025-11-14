«Если решат, что я нужен на фронте, пойду снова»: история ветерана СВО из Татарстана

Сергей Федотов 13 лет прослужил в пожарной части, а когда началась мобилизация, отказался от брони и ушел воевать, подписав контракт с ЧВК «Вагнер». Попал под Бахмут, где прослужил полгода – сначала штурмовиком, потом в эвакуации. После двух ранений вернулся домой и продолжил покорять новые для себя горизонты.





Информационное агентство «Татар-информ» и филиал государственного фонда «Защитники Отечества» продолжают серию материалов в рамках проекта о ветеранах СВО «Назад в мирную жизнь». После участия в спецоперации военнослужащие – и контрактники, и кадровые офицеры, и мобилизованные – охвачены заботой государства и общества. Им помогают вернуться в мирную жизнь, устроиться на работу, при желании освоить новую профессию.

Фото: из личного архива Сергея Федотова

«Когда детей из подвала вытаскиваешь и тебе ноги целуют, война для тебя совсем другой становится»

Сергей Федотов эвакуировал мирных жителей под Бахмутом, служил штурмовиком и спасал раненых. Сейчас он уже ветеран, ему 39 лет. После полученного на СВО ранения он ослеп на один глаз, имеет инвалидность. Несмотря ни на что, он продолжает вести активную жизнь – работает и даже занял первое место на всероссийских соревнованиях.

Сергей родился в Казани, сейчас живет в поселке Кабаны Лаишевского района РТ. Он женат, с супругой они воспитывают двух дочерей – 12 и 14 лет.

До того как уйти на СВО, он работал пожарным – службе в МЧС он посвятил 13 лет.

«На фронт я ушел добровольцем, это было в октябре 2022 года. Шла мобилизация, у меня была бронь, как у пожарного, но я решил подписать контракт с ЧВК “Вагнер”. Я с детства играл в войнушку, хотел попробовать, как это вживую. А когда уже посмотрел, патриотизм проснулся. Когда детей из подвала вытаскиваешь и тебе ноги целуют, война для тебя совсем другой становится», – рассказывает Сергей.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Я всегда думаю: хорошо, что наши дети не видят всего этого»

Срочную службу Сергей служил в ВДВ, потом оставался на службу по контракту еще на три года. Говорит, этот опыт пришелся очень кстати на передовой.

«Я не планировал строить военную карьеру, как мальчишка хотел все попробовать», – смеется он.

Отправился служить он на Бахмутское направление штурмовиком-пулеметчиком, пробыл там полгода.

«Можно книгу писать о том, как я провел эти полгода. Мы как-то зачищали поселок Курдюмовка. К нам вышли две женщины и двое детей – они долгое время прятались в подвале. Когда они увидели, что русские пришли, сразу побежали к нам, начали благодарить. Девочка там была, она даже на колени перед нами упала. Мы эвакуировали их прямо под артобстрелом. Довели их до группы и вернулись обратно. Дальнейшая судьба этой семьи нам неизвестна. Я всегда думаю: хорошо, что наши дети не видят всего этого», – рассуждает Сергей.

На СВО Сергей получил два ранения.

«Первый раз меня ранило 17 декабря 2022 года, при обороне накатывали недруги. Осколки попали в спину. После госпиталя командир группы эвакуации сказал: “Ты пойдешь со мной”. Так меня перевели из штурмовиков. Работа не простая, я даже не запоминал имена тех, с кем служил. Вечером к тебе прислали нового человека, а утром его уже может не стать.

«До сих пор загадка, почему так бывает: одни нескольких часов протянуть не могут, а другие годами служат», – рассуждает он.

Два месяца Сергей прослужил в эвакуации, а 27 марта получил второе ранение.

«Мы пошли на эвакуацию раненых, начался артобстрел, осколок попал в голову. Тут эвакуировать уже пришлось меня, но все обошлось. Благополучно доставили до госпиталя, началось лечение. Контракт я подписывал на полгода и второе ранение получил как раз за две недели до окончания срока службы. Пока лечился, пришла пора возвращаться домой», – вспоминает Сергей.

Фото: из личного архива Сергея Федотова

«Уже почти 40 лет мне, а радовался как ребенок»

После ранения Сергей ослеп на один глаз, получил инвалидность. Вернувшись домой, старается быть активным и участвовать во всех мероприятиях, куда его приглашают.

«Мне предложили принять участие в национальном чемпионате “Абилимпикс” среди инвалидов, участие в них приняли более тысячи человек. Соревнования проходили в Москве. Соревновался в компетенции “Поварское дело”. После школы я отучился на повара, даже работал немного в ресторане, пока в армию не ушел», – рассказывает Сергей.

Теплый салат с куриной печенью и пасту с индейкой, которые приготовил Сергей, жюри оценило по высшему баллу. Домой он уехал с золотой медалью.

Вместе с ним еще пять ветеранов СВО из Лаишевского района РТ заняли призовые места. Они победили в компетенциях «Вокал», «Фотография», «Сварочные работы», «Оператор БПЛА» и «Ремонт автомобилей». В общей сложности татарстанцы завоевали на «Абилимпиксе» 56 медалей в основных компетенциях.

«Мне очень понравилось – вся эта обстановка, эмоции, до сих пор голоса нет. Уже почти 40 лет мне, а радовался как ребенок», – отметил он.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Если снова позовут на войну, решат, что я нужен, – конечно, пойду»

Сергей говорит, что ему нравится участвовать и в спортивных соревнованиях – таких мероприятий для участников СВО в Татарстане проводят немало.

«Сейчас я работаю на фабрике, штамповщиком. Думаю о том, чтобы пойти учиться, получить высшее образование. А так конкретных планов пока нет. Если снова позовут на войну, решат, что я нужен, – конечно, пойду», – уверенно отвечает Сергей.

В решении всех вопросов, начиная от получения льгот до участия в соревнованиях, сопровождает Сергея его социальный координатор филиала Фонда «Защитники Отечества» по РТ Владимир Яковлев.

«Сергей с первых дней показал себя человеком несгибаемой воли. За что ни возьмется, все горит в его руках, дела не откладывает в долгий ящик. Сергей проявил себя еще до службы как человек дела. Он всегда отличался энергичностью и умением быстро принимать решения. Его отличает редкое сочетание ответственности и креативности. После возвращения к гражданской жизни Сергей не утратил этих ценных качеств. Он активно участвует в общественной жизни, оказывает поддержку другим ветеранам», – рассказывает о нем Владимир.