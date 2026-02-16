«Если ребенок постоянно спит, возможно, у него рак»: как понять, что у малыша онкология?

Рак не ориентируется на возраст жертвы – болеют и взрослые, и совсем еще малыши. Когда формируются раковые клетки в детском организме? Что делать родителям, чтобы вылечить ребенка? Об этом в преддверии Дня детей, больных раком, который в мире отмечается 15 февраля, «Татар-информу» рассказала врач-онколог-гематолог ДРКБ Татарстана Татьяна Максимова.





Никого не может остановить равнодушным тот факт, что раком болеют и дети

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Рак диагностируют даже у младенцев

Рак – одна из основных причин смертности в мире. Он настолько коварен, что не щадит своих жертв, независимо от их возраста. Никого не может остановить равнодушным тот факт, что раком болеют и дети. Казалось бы, их жизнь только начинается, они не успели «нажить» известных всем факторов риска, так почему же болезнь не обходит их стороной?

«В 90% случаев рак у детей возникает независимо от каких-то внешних факторов, происходит некая генетическая поломка на уровне эмбриональных клеток. В остальных 10% могут быть так называемые врожденные синдромы развития онкологических процессов. Если у одного родителя в молодости была онкология, то и риск возникновения ее у ребенка возрастает», – объяснила врач-онколог-гематолог Детской республиканской клинической больницы Татарстана Татьяна Максимова.

Онкологию диагностируют даже у детей первого года жизни – это так называемые эмбриональные опухоли. Дети в возрасте 7-10 лет болеют реже, а пик заболеваемости приходится на подростковый возраст.

Чаще всего у детей встречаются:

гемобластозы – это, проще говоря, рак крови;

опухоли центральной нервной системы;

опухоли почек и печени;

новообразования симпатической нервной системы;

саркомы костей и мягких тканей.

Татьяна Максимова: «Если у одного родителя в молодости была онкология, то и риск возникновения ее у ребенка возрастает» Фото: © Роман Баданов / «Татар-информ»

Симптомы детской онкологии должен распознать родитель

Родители должны с вниманием относиться к самочувствию своих детей. Врач рассказала о тревожных симптомах, после которых родителям стоит немедленно обратиться к детскому онкологу.

Необоснованная длительная лихорадка – если температура у ребенка держится в течение трех дней и не спадает даже на фоне антибактериальной терапии. Появление синяков на теле. Слабость и утомляемость. Если ребенок, придя из школы, регулярно подолгу спит, это может указывать на пониженный уровень гемоглобина и, вероятно, на онкологию. Появление шишек на теле – увеличение лимфатических узлов. Что примечательно, они растут с каждым часом. Головные боли и рвота по утрам. Свечение зрачка. Увеличение печени и селезенки. Нарушение мочеиспускания.

«Некоторые генетические синдромы имеют связь с раком. В частности, дети, больные синдромом Дауна, с большой долей вероятности могут заболеть лейкозом», – сказала Татьяна Максимова.

«В случае с детьми мы говорим о полном выздоровлении. Болезнь не накладывает каких-то последствий» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Дети лучше поддаются лечению, чем взрослые»

«У взрослых, больных онкологией, стоит задача выйти в ремиссию. В случае с детьми мы говорим о полном выздоровлении. Болезнь не накладывает каких-то последствий. Дети намного лучше поддаются лечению, нежели взрослые», – объяснила онколог.

В основном врачи используют хирургические методы лечения и химиотерапию. Сегодня активно применяется таргетная терапия и трансплантация костного мозга – все зависит от типа опухоли.

У химиотерапии много побочных действий. В первую очередь врачи опасаются заноса инфекции. Химия убивает не только опухолевые клетки, но и здоровые, которые отвечают за борьбу с инфекционными процессами. Как правило, после сеанса химии детей изолируют в отдельных палатах. Они принимают бактериальную терапию.

«После химиотерапии может возникать тошнота и выпадать волосы. Это самое безобидное, что может случиться, потому что в дальнейшем волосы отрастают – на плановые осмотры в поликлинику вылечившиеся от рака мальчики и девочки приходят с шикарными прическами. Одна моя пациентка закончила лечение за три дня до последнего звонка в школе. Волосы еще не успели отрасти, но она не комплексовала, надела красивое платье и пришла на праздник», – рассказала доктор.

На базе ДРКБ работает Центр детской онкологии, гематологии и хирургии. Здесь лечат юных пациентов с онкологическими заболеваниями со всего Поволжья Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

После болезненной процедуры юный пациент может выбрать подарок из «Коробки храбрости»

На базе ДРКБ работает Центр детской онкологии, гематологии и хирургии. Здесь лечат юных пациентов с онкологическими заболеваниями со всего Поволжья. По словам Татьяны Максимовой, срок лечения детей здесь составляет в среднем год.

«В стенах больницы наши маленькие пациенты могут просыпаться в то время, в которое они захотят. Они сдают анализы и проходят процедуры. С ребятами занимаются психологи, к ним приходят волонтеры, которые проводят мастер-классы для детей. Они занимаются поделками и не скучают», – рассказала онколог.

В палатах есть телевизор, а значит, юные пациенты могут смотреть мультфильмы. Те, кому позволяет состояние здоровья, могут выходить на прогулку.

«Бывают довольно болезненные процедуры, которые, очевидно, вызывают негативные эмоции у детей. Мы сделали для них "Коробку храбрости". После болезненного укола или пункции пациент может выбрать из этой коробки подарок. Как правило, это игрушка, головоломка или настольная игра», – объяснила Татьяна Максимова.

Для тех, кто находится в стационаре, есть ряд правил. Ребята должны поддерживать гигиену, регулярно мыть руки и носить маски. Их пища термически обработана, а фрукты и овощи надо чистить от кожуры.

«Как правило, детей, попавших в стационар, пугает смена их обычного образа жизни. Они часто спрашивают, когда смогут увидеться с братьями и сестрами, бабушками и дедушками. Интересуются, когда смогут поесть любимое блюдо. Подростки обычно мечтают о встрече со сверстниками», – рассказала врач.

«В стенах больницы наши маленькие пациенты могут просыпаться в то время, в которое они захотят. Они сдают анализы и проходят процедуры» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Успех лечения во многом зависит от взрослых»

Когда родители узнают, что их ребенок болен раком, они, как правило, испытывают огромный стресс и шок. В этот момент врачи берут на себя функцию психологической поддержки.

Прежде всего родителю важно объяснить, что случившееся не переиграть – это нужно принять и грамотно работать над терапией.

«Дети чувствуют эмоциональный настрой родителей, поэтому успех лечения во многом зависит от взрослых. Мы видели много примеров, когда дети вылечивались на крайней стадии. Здесь помогли и медицина, и родители, которые были уверены, что их ребенок будет здоров», – отметила детский онколог.

Прежде всего родителю важно объяснить, что случившееся не переиграть – это нужно принять и грамотно работать над терапией Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Порой даже очень тяжелые случаи заканчиваются излечением

Несмотря на то что для медиков борьба с раком – рутина, им тоже нужна психологическая поддержка. Для врачей ДРКБ регулярно устраиваются тренинги психологов, в том числе из федеральных центров.

«В моей практике, конечно, были дети, которые запомнились. Одним из первых моих пациентов был 12-летний мальчик с лимфомой Ходжкина. У него на шее были большие лимфатические узлы, которые сковывали движение», – сказала медик.

Мальчику назначили лечение, и лимфатические узлы уменьшились буквально на глазах у врачей. Сегодня бывший пациент поддерживает связь со своими спасителями и живет счастливой жизнью. Он поступил в Казанский медицинский университет и планирует стать врачом-онкологом, чтобы бороться за жизни маленьких онкопациентов.

Порой даже очень тяжелые и, казалось бы, безнадежные случаи заканчиваются излечением пациента.

«В 2020 году к нам поступил пациент, ему было 10 лет. Он жаловался на слабость, снижение массы тела, а еще у него шатались зубы. Один зуб даже пришлось удалить, а на его месте выявилось образование размером с грецкий орех», – вспомнила Татьяна Максимова.

В ДРКБ ему поставили диагноз «лимфома Беркитта» – очень агрессивная опухоль. Метастазы проникли в печень, почки и кости.

«У него были осложнения со стороны нервной системы, судороги и нарушения сознания. Но мы смогли его вытянуть. Очаги рака ушли, и пациент достиг ремиссии. С ним мы тоже общаемся, он учится в старших классах школы и радуется жизни», – сказала гематолог.

Что могут сделать родители, чтобы защитить своего ребенка от онкологии?