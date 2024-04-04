«Если прадеды увидят, что мы все развалили…»: о чем говорили энергетики из СНГ в Казани

Круглый стол, посвященный инвестициям в ТЭК, прошел в рамках Республиканского энергетического форума

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Импортозамещение стало для нас не только вызовом, но и точкой роста»

Татарстан обладает развитым промышленным потенциалом, необходимой научной базой и налаженной системой подготовки высококвалифицированных кадров, а потому готов к сотрудничеству и обмену опытом в разных сферах экономики, в том числе и в электроэнергетике. Об этом заявил Раис РТ Рустам Минниханов, выступая на круглом столе «Инвестиции в ТЭК: роль межгосударственного и регионального сотрудничества, новые горизонты и точки роста», который прошел в рамках Татарстанского международного форума по энергетике и энергоресурсоэффективности (ТЭФ-2024).

Модератором круглого стола выступил председатель Исполнительного комитета электроэнергетического совета государств – участников СНГ Тарас Купчиков. Неудивительно, что и основными спикерами мероприятия стали чиновники от энергетики из этих априори дружественных России стран.

Модератором круглого стола выступил председатель Исполнительного комитета электроэнергетического совета государств – участников СНГ Тарас Купчиков Фото: rais.tatarstan.ru

Рустам Минниханов в своем приветственном слове поблагодарил исполком совета за то, что местом проведения такого круглого стола был выбран именно Татарстан. И площадка ТЭФ-2024, соответственно. Раис РТ напомнил, что Татарстан – один из самых динамично развивающихся субъектов РФ, объем промпроизводства по итогам 2023 года составил около 4,7 трлн рублей. Ежегодно в республике реализуются масштабные инвестиционные проекты и запускаются новые производства, а «залогом их успешной реализации является надежная система энергообеспечения».

В условиях санкций, конечно, ряд проектов в энергетической отрасли, напомнил Раис РТ, пришлось «приостановить» (очевидно, речь шла про модернизацию Заинской ГРЭС). Возникли ограничения и по сервисному обслуживанию мощностей, сократились и поставки оборудования. «Однако ускоренное импортозамещение стало для нас не только вызовом, но и точкой роста», – отметил Минниханов.

По его словам, на сегодняшний день порядка двадцати республиканских предприятий наладили выпуск различной электротехнической продукции. Например, «Таткабель» теперь производит кабели всех уровней напряжения, вплоть до 500 кВ. А «Промэнерго» – интеллектуальные приборы учета, благодаря чему сам Татарстан довел охват такими устройствами в собственной энергосистеме до 40%. «КЭР-холдинг» как крупная инжиниринговая компания осуществляет сдачу объектов ТЭК «под ключ» не только в России, но и за рубежом, в том числе в странах Азии и на Ближнем Востоке.

Среди других достижений Татарстана – запуск первой в России цифровой подстанции, работающей без персонала. «Сейчас у нас уже две такие подстанции, они были собраны практически из отечественного оборудования и доказали надежность своей работы», – подчеркнул Раис РТ. А методике «работы под напряжением», при которой техническое обслуживание сетевого оборудования производится без отключения потребителей (со всеми позитивными эффектами), «Сетевая компания» теперь обучает коллег из других регионов и «продолжает развиваться в этом направлении с учетом мирового опыта».

Рустам Минниханов: «Ускоренное импортозамещение стало для нас не только вызовом, но и точкой роста» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Конечная цель – рост благосостояния наших людей»

Все это Минниханов явно рассказывал не просто так, а чтобы подвигнуть гостей из стран СНГ начать еще плотнее сотрудничать с Татарстаном. «Мы за партнерские связи», – резюмировал свою речь Раис РТ. Губернатор Кемеровской области, председатель комиссии Госсовета по направлению «Энергетика» Сергей Цивилев, также выступивший с приветственным словом, решил не выглядеть настолько же конкретным.

Цивилев напомнил, что «наши прадеды» в начале ХХ века с нуля построили одну из крупнейших в мире энергосистем СССР. Для эффективной работы которой были созданы не только сетевая инфраструктура и система диспетчерского управления, но и производства всевозможного оборудования, и научные институты, и профильные образовательные учреждения. «Потом в нашей жизни наступил важный период, во многом трагический. Мы разъединились, хотя прадеды строили весь этот комплекс как единый, и это, конечно, было гораздо более эффективно, чем когда все стали работать по отдельности, попадая и под влияние других стран», – отметил Цивилев.

Он также напомнил, что уже два года возглавляет совет Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение», которая объединяет регионы Сибири. «К нам уже присоединяются регионы Дальнего Востока и Урала, мы очень плотно работаем с Татарстаном, Беларусью. И я заметил, что чем больше мы объединяемся, тем в геометрической прогрессии растет эффективность. Мы объединяем наработки, которые остались, и создаем общую энергоэффективную систему. Уверен, она станет одной из лучших в мире. Это важно и для экономики, и для промышленности, но конечная цель – рост благосостояния наших людей, именно на это направлена вся наша работа», – сказал глава Кузбасса.

Сергей Цивилев напомнил, что «наши прадеды» в начале ХХ века с нуля построили одну из крупнейших в мире энергосистем СССР Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Закончил же Цивилев на весьма пафосной ноте. Напомнив, что является православным, губернатор Кемеровской области честно признался, что его очень волнует, как на том свете всех нас встретят те самые «прадеды». «Если они увидят, что мы все развалили, они достанут ремень. Но я хочу, чтобы они нас обняли и сказали – мы гордимся вами, наши внуки, вы молодцы», – завершил Цивилев.

«Дальнейшее развитие энергетики невозможно без сотрудничества»

Впрочем, остальные спикеры столь высоких материй в своих выступлениях не касались, а больше говорили о наболевшем и абсолютно земном. Так, замминистра энергетики Кыргызской Республики Талайбек Байгазиев посетовал, что республика на сегодняшний день остается энергодефицитной. А потому планирует в ближайшие годы как модернизировать действующую тепловую генерацию, как раз созданную во времена СССР, так и строить новые источники, в том числе возобновляемые. Например, портфель проектов только в солнечной энергетике составляет порядка 2 ГВт.

Талайбек Байгазиев посетовал, что Кыргызская Республика на сегодняшний день остается энергодефицитной Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Первый замминистра энергетики Республики Узбекистан Азим Ахмедхаджаев особенно отметил участие Татарстана в ликвидации энергоколлапса, который случился в республике в декабре 2022 года. Тогда столичный Ташкент в разгар зимних холодов остался без света, воды и тепла.

«Если говорить о нашем конкретном сотрудничестве с нашими уважаемыми братьями, Республикой Татарстан, то я хотел бы отметить такой хороший пример взаимного и оперативного сотрудничества, когда в прошлом году мы столкнулись с большим коллапсом в нашей энергетической системе. Тогда именно наши коллеги из Российской Федерации предложили осуществить программу модернизации, чтобы избегать катастроф такого рода, как произошедшая прошлой зимой», – отметил чиновник.

Эта коллаборация специалистов из Москвы с коллегами из Татарстана помогла Узбекистану быстро справиться с проблемой. Основное оборудование и материалы в страну шли именно из Татарстана, причем «в самом оперативном порядке».

«Это позволило за прошлый год в кратчайшие сроки нам более-менее наладить с учетом потребления города Ташкента наше энергообеспечение. И эту зиму мы прошли достаточно уверенно, без каких-либо потрясений. Поэтому такого рода сотрудничество обязательно необходимо, оно взаимодополняемо, оно нам позволяет выходить на новые рынки», – подчеркнул Ахмедхаджаев.

Он напомнил, что в технопарках, два из которых были созданы в Узбекистане при участии казанского «Химграда», основной упор был сделан на развитие импортозамещающих производств. На одной из площадок был налажен выпуск умных счетчиков, благодаря чему страна уже на 100% обеспечила себя такими устройствами и до такой же степени довела уровень собираемости платежей.

Азим Ахмедхаджаев особенно отметил участие Татарстана в ликвидации энергоколлапса, который случился в Узбекистане в декабре 2022 года Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Дальнейшее развитие энергосектора невозможно без межрегионального сотрудничества, в том числе в рамках СНГ. Фундамент энергетики у нас один, мы элементарно говорим на одном языке, друг друга быстро понимаем, а потому нам легче достигать быстрых результатов», – отметил Ахмедхаджаев.

Он также отметил важность межвузовского взаимодействия. Так, в Узбекистане за последние годы открылось много различных филиалов высших учебных заведений, в том числе и КФУ. А МИФИ, например, готовит настолько хороших специалистов по атомной энергетике, что они «уже на равных могут не только разговаривать, но даже спорить с коллегами из «Росатома». Ахмедхаджаев предложил подумать и о создании рынка международного разделения труда в энергетике, в том числе в плане распределения по СНГ производств всевозможного оборудования. Западные решения при всей своей эффективности – это закрытые технологии. Здесь же можно выстроить взаимовыгодное сотрудничество.

«Россия может не только строить, но и инвестировать»

Заместитель министра энергетики Республики Беларусь Денис Мороз сначала отметил, что хотя по отчеству он Равильевич, в Казани не был ни разу в жизни, но остался сейчас под таким впечатлением, что в дальнейшем обязательно вернется с частным туристическим визитом. Чтобы не работать, а только наслаждаться красотами города. В остальном же его доклад был главным образом направлен на рассказ про наработки самой Беларуси, которые могут оказаться интересными коллегам из других стран СНГ.

Денис Мороз отметил, что с обретением независимости Беларусь оказалась обделена энергоресурсами Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Так уж вышло, что с обретением независимости эта страна оказалась обделена энергоресурсами. А потому была просто вынуждена, в том числе и директивными мерами, заниматься повышением энергоэффективности всего и вся. Также в союзном государстве в прошлом году заработала «самая современная и самая безопасная» АЭС, построенная «Росатомом». К настоящему моменту она уже выработала более 27 млрд кВт·ч экологически чистой электроэнергии, что позволило Беларуси снизить долю прежде доминировавшего в энергобалансе природного газа с 90% до 60%. И даже начать переводить на электроотопление домохозяйства (уже более 100 тыс.).

Есть у братской республики опыт и в регулировании майнинга (общая мощность пока 120 МВт), и в развитии электрозарядной инфраструктуры (в стране уже построено более 1 тыс. станций). В общем, обращайтесь!

Замглавы Минэнерго РФ Павел Сниккарс, закрывая круглый стол, напомнил, что Россия с 1 января этого года стала председателем в СНГ. И что в числе приоритетов сотрудничества – обеспечение энергобезопасности и развитие низкоуглеродной энергетики. В этом плане Россия готова участвовать в проектах по строительству в странах СНГ и ВИЭ, и малых ГЭС, и сетевой инфраструктуры. Сниккарс также подчеркнул позитивные эффекты от параллельной работы энергосистем стран СНГ; впрочем, в этом плане потенциально можно добиться и большего.

Павел Сниккарс, закрывая круглый стол, напомнил, что Россия с 1 января этого года стала председателем в СНГ Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Россия, подчеркнул федеральный чиновник, готова участвовать в модернизации и строительстве и объектов традиционной генерации – угольных и газовых ТЭЦ, а также крупных ГЭС. «Россия может не только развивать и строить, но и инвестировать в такие проекты. И сегодня нам всем важно правильно спланировать совместное развитие, синхронизировать все планы, чтобы каждая страна проводила собственную политику энергобезопасности не в ущерб другим», – отметил Сниккарс.

Фото на анонсе: rais.tatarstan.ru