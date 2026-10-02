«Если позовут, я сразу же встану и пойду»: полковник из Казани о трех войнах

Полковник в отставке Роман Потапов прошел три войны – Чечню, Сирию и СВО – и посвятил армии 34 года, четверть века отдав Казанскому танковому училищу. Теперь он строит мирную жизнь: воспитывает внука, ездит по бездорожью на и проводит Уроки мужества. О том, как мечтавший стать хирургом мальчик стал танкистом, – в материале «Татар-информа».





Полковник в отставке, кавалер ордена Мужества Роман Потапов – участник трех военных конфликтов: в Чечне, Сирии и на СВО

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Информационное агентство «Татар-информ» и филиал государственного фонда «Защитники Отечества» продолжают серию материалов в рамках проекта о ветеранах СВО «Назад в мирную жизнь». После участия в спецоперации военнослужащие – и контрактники, и кадровые офицеры, и мобилизованные – охвачены заботой государства и общества. Им помогают вернуться в мирную жизнь, устроиться на работу, при желании освоить новую профессию.

«До восьмого класса я мечтал стать хирургом»

Полковник в отставке, кавалер ордена Мужества Роман Потапов – участник трех военных конфликтов: в Чечне, Сирии и на СВО. Он посвятил службе в армии 34 года, из них 25 лет – в должности командира и преподавателя Казанского танкового училища.

Родился в Казани в семье водителя и воспитательницы детского сада, но волей случая стал военным. Говорит, что во всем привык быть первым: первым из одноклассников стал пионером, был председателем совета пионерской дружины, первым из сверстников стал комсомольцем.

«В восьмом классе мы с родителями переехали в новый район и так стали соседями семьи военных. Вообще до восьмого класса я мечтал стать хирургом, но, общаясь с ними, изменил свое решение и поступил в танковое училище. Наверное, повлияли и фильмы, которые я смотрел. Была такая картина, “Комбаты”, про танкистов. Но не только фильм сыграл решающую роль. Я всегда хотел быть впереди. А кто идет впереди? Танк!» – объясняет он выбор своего жизненного пути.

Окончил танковое училище Роман с красным дипломом, в день выпускного он уже был старшиной роты и имел семью. Сыну было всего пару месяцев, когда Потапова по распределению отправили служить в Тоцкое Оренбургской области.

«Моя жена из семьи военных. Вместе мы пережили все сложности военной жизни. Она справилась, хотя были те, кто уезжал, не справились с этой непростой задачей», – рассказывает Роман.

Фото: предоставлено Романом Потаповым

«Получил множественные ранения, осколки были даже в глазах»

В 1996 году Роман принял участие в боевых действиях в Чечне в качестве командира танкового взвода. Тогда он получил первое ранение.

«Совершали марш. Сложились такие обстоятельства, что пришлось быть перед машиной, машина наехала на мину. Получил множественные осколочные ранения, осколки были по всему телу, даже в глазах. Потом врачи достали четыре осколка из глаз, зрение мне спасли. Но некоторые осколки до сих пор со мной. Где-то через год пришел орден Мужества», – вспоминает военнослужащий.

После ранения почти месяц он кочевал по госпиталям и санаториям, а потом вернулся в строй.

В 1999 году из Тоцкого пришлось вернуться в Казань, здесь Роман стал командиром взвода курсантов в родном танковом училище. Вскоре его поставили командовать ротой, спустя несколько лет он возглавил кафедру эксплуатации и ремонта вооруженной техники. Затем стал помощником начальника учебного отдела. После переподготовки в Академии государственной противопожарной службы МЧС начал преподавать, а окончив общевойсковую академию имени Фрунзе в Москве, стал доцентом.

«В 2017 году я впервые отправился в Сирию. Пробыл там месяц, занимался вопросами организации взаимодействия между подразделениями. Родина оценила мой труд медалью Суворова. Вторая командировка туда была в 2018 году, на этот раз уже на полгода, занимался организацией учебного процесса. За это получил медаль Жукова. В следующий раз в Сирию был командирован в 2021 году, на этот раз занимался вопросами обеспечения безопасности на закрепленной за нами территории», – рассказывает Роман Потапов.

Когда объявили мобилизацию, в Танковом училище началась подготовка мобилизованных, участие в ней принимал и полковник Потапов.

Фото: предоставлено Романом Потаповым

«Я был в разных горячих точках, но на СВО было жарче всего»

«В январе 2023 года и я отправился в зону проведения специальной военной операции. Как и в Сирии, занимался организационными вопросами. Работать приходилось много, я побывал на всех направлениях», – вспоминает Роман Потапов.

И попадал под обстрелы, и уходил от преследования дронов – рассказывать в деталях об этом Роман не стал.

«Я был в разных горячих точках и могу сказать, что на СВО было жарче всего. Это уже другая война, другой уровень боевых действий. Было страшно. В Чечне тоже было страшно. Мне тогда казалось – все, что летит, летит в меня. Но потом учишься слышать и по звуку определять, что летит и куда, учишься правильно действовать. В конце концов понимаешь – твоя пуля точно не свистит», – говорит он.

В зоне проведения специальной военной операции Роман встретил родного младшего брата.

«Мы с рабочей группой приехали в полк, где служил мой братишка. В 2022 году он ушел служить на СВО: сам добровольно пошел в военкомат и сказал, что готов служить. Его призвали, он служил командиром мотострелковой роты. Он тоже военный – в 2000 году окончил танковое училище, но спустя два года уволился и работал в гражданском секторе. Я рад, что нам удалось увидеться. После этого мы с ним встречались еще в госпитале, когда его ранило, а в 2024 году он погиб в боях под Кременной. У него остался 19-летний сын. Нас у родителей трое, еще есть сестренка на 10 лет младше меня. Она стала преподавателем, пошла по маминым стопам», – рассказывает Роман.

В 2024 году служба Романа закончилась, его комиссовали по состоянию здоровья – у него диагностировали инфаркт неопределенной давности. Вероятно, он перенес его на ногах и даже не заметил.

«Я прослужил 34 года, а на пенсию должен был выйти еще после 20 лет выслуги. Сейчас строю жизнь на гражданке. Увлекаюсь ездой по бездорожью – езжу по лесам и полям на Jeep. Меня очень поддерживает фонд “Защитники Отечества”. Они помогают мне найти общение среди своих – среди тех, кто мыслит так же, как и я, у кого такие же ценности, как у меня. Это меня очень поддерживает, потому что перейти из той обстановки в мирную жизнь очень тяжело. Также они помогают мне по медицинской части, с реабилитацией, предлагают путевки в санаторий, только ездить мне некогда – дел много. Теперь я работаю дедом, у меня внук, ему три года, пока занимаюсь им. Если приглашают, провожу “Уроки мужества” в школах. Детям интересно, они задают много вопросов, иногда девчонки бывают активнее мальчишек. С ними интересно», – рассказывает он.

Роман признается, что военные привычки остались – периодически возникают мысли о том, чтобы вернуться на службу, но, увы, ВВК он уже не пройдет. И тем не менее говорит: «Если меня позовут, я сразу же встану и пойду».

Фото: предоставлено Романом Потаповым

«За таким офицером – и в огонь, и в воду!»

«Настоящий командир, каких встречается немного: он не скрывался за спинами подчиненных, а вел их за собой, принимал ответственность на себя и решал поставленные задачи так, как это положено в Вооруженных Силах Российской Федерации. Поддерживал в части строгую дисциплину, но при этом относился к людям по-человечески, никогда не унижал, все его требования всегда были по существу. За таким офицером – и в огонь, и в воду. Вернувшись к мирной жизни, Роман Александрович остается таким же достойным человеком. Дома – заботливый семьянин, внимательный муж, отец и дедушка. Он воспитывает внука личным примером, прививает ему честность, ответственность и уважение к старшим», – рассказывает о Романе Потапове социальный координатор фонда «Защитники Отечества» Марина Куцакова.

Фото: предоставлено Романом Потаповым

Роман с удовольствием проводит для молодежи «Уроки мужества».

«Рассказывает подрастающему поколению о долге, чести, любви к Родине, о том, что такое настоящая стойкость и товарищество. Говорит с детьми не пафосно, а по-человечески, из личного опыта знаю, что его слушают внимательно и запоминают надолго. Он не просто офицер, а наставник и пример для молодых», – добавила Марина Куцакова.