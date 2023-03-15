«Если перевести все в тариф, из крана потечет золото»: «Водоканал» ждет федеральных денег

Андрей Егоров: «Запас прочности давно исчерпан, пройдена точка невозврата»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Износ инженерных сетей и сооружений в Казани составляет более 70%»

Как сообщил директор МУП «Водоканал», член комитета Госсовета РТ по жилищной политике и инфраструктурному развитию Андрей Егоров, предприятие обслуживает 3,5 тыс. км водопроводных и канализационных сетей, 190 насосных станций, Волжский водозабор. Говоря о протяженности водопроводных сетей, спикер отметил, что их длина соответствует расстоянию от Казани до Красноярска.

«Общий износ инженерных сетей и сооружений составляет более 70% и ежегодно увеличивается в среднем на 3%. Ветхое состояние сетей обусловлено тем, что значительная часть трубопроводов была проложена в 50-70-х годах прошлого века. Запас прочности давно исчерпан, пройдена точка невозврата», - сказал Егоров.

В 2022 году на сетях водоснабжения произошло более 1,1 тыс. аварий Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

По его словам, в 2022 году на сетях водоснабжения произошло более 1,1 тыс. аварий, что на 250 происшествий меньше, чем годом ранее. 229 происшествий удалось ликвидировать без отключения потребителей. При устранении 590 аварий отключение воды длилось от 1 до 8 часов, а в 285 случаях потребители были отключены от водоснабжения от 8 до 16 часов. Кроме того, на сетях канализации за год зафиксировано 156 аварий, что на 21 случай больше, чем годом ранее.

«Объем реализации воды за 2022 год составил 88,5 млн кубометров. По сравнению с 2021 годом произошло уменьшение на 1 млн кубометров. Оснащенность приборами учета в среднем по городу составляет 90%», - отметил Егоров.

По его словам, в режиме реального времени в Казани ведется наблюдение за 2 тыс. объектов, что позволяет оперативно реагировать на аварийные ситуации. Контроль качества воды, подаваемой населению, проводят специалисты базовой лаборатории.

На слуху у всех аварийный коллектор по улице Чистопольской, на котором ведутся работы по реконструкции Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«В марте произошло три провала»

Андрей Егоров проинформировал о разработке проекта программы по модернизации инженерной инфраструктуры холодного водоснабжения и водоотведения. Она предусматривает реконструкцию существующих и строительство новых объектов. Ориентировочная стоимость мероприятий оценивается в 126 млрд рублей. Спикер отметил, что город остро нуждается в реконструкции магистральных канализационных коллекторов.

«На слуху у всех аварийный коллектор по улице Чистопольской, на котором ведутся работы по реконструкции. В этом году с начала плюсовых температур в марте произошло три провала, разрушились своды коллекторов по улице Технической, Лаврентьева и Дубравной», - подчеркнул Егоров.

Он считает, что для решения проблемы необходимо принятие целевых федеральных и республиканских программ по модернизации коммунальной отрасли.

Александр Тыгин: «Водоснабжение и водоотведение – самая концентрированная часть проблем ЖКХ» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Председатель комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию Госсовета РТ Александр Тыгин во время общения с журналистами также отметил важность решения проблемы, касающейся износа коммунальных сетей.

«Утром просыпаемся, открываем кран, течет вода, и никто не думает, откуда она берется. Водоснабжение и водоотведение – самая концентрированная часть проблем ЖКХ», - заметил он.

Тыгин добавил, что федеральные и республиканские законодатели должны найти такое решение, которое позволило бы не вешать проблему износа сетей на бремя потребителя. Поэтому по примеру «Водоканала» в части реализации инвестпрограмм должны пойти и другие коммунальные хозяйства республики.

«Если мы переведем все в тариф, это будет просто золотая вода, а здесь мы видим федеральные деньги и региональное участие. У “Водоканала” удачный проект», - подчеркнул Тыгин.

В 2022 году было построено и реконструировано 25 км сетей к различным объектам – многоквартирным домам, детсадам, школам, больницам Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Благодаря реконструкции сетей улучшено водоснабжение и водоотведение для 700 тыс. жителей»

О произошедшем росте тарифов напомнил Андрей Егоров. Так, с 1 июля 2022 года тариф на водоснабжение для горожан составил 24,8 рубля за кубический метр, что на 2,4 рубля больше, чем годом ранее. Тариф на водоотведение составил 27,6 рубля за кубический метр, что на 8 рублей больше, чем годом ранее. С 1 декабря 2022 года тарифы были вновь проиндексированы и составили 27,36 на водоснабжение и 33,67 рублей на водоотведение в расчете на кубический метр.

Далее речь пошла о реализации инвестпрограмм. Оказывается, в 2022 году «Водоканал» в строительство, реконструкцию и капитальный ремонт инженерной инфраструктуры вложил в общей сложности 1,4 млрд рублей. Было построено и реконструировано 25 км сетей к различным объектам – многоквартирным домам, детсадам, школам, больницам. Также проводилась реконструкция Третьего Северного коллектора, было пробурено пять новых скважин водозаборов.

«Это позволило улучшить водоснабжение и водоотведение для 700 тыс. жителей города. В 2023 году запланированы мероприятия на 2,8 млрд рублей», - заметил Андрей Егоров.

В Казани реализуются мероприятия в рамках нацпроекта «Экология» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Рекультивация иловых полей решит многолетнюю экологическую проблему»

В 2021 году в Казани была начата реализация крупного объекта в рамках проекта «Оздоровление Волги» национального проекта «Экология» — реконструкция биологических очистных сооружений канализации. Лимит финансирования по проекту составляет 6,3 млрд рублей.

«На сегодняшний день выполнены работы на сумму 4 млрд рублей. Завершение запланировано на 2024 год. В результате мы получим новые, современные очистные сооружения», - проинформировал директор «Водоканала».

Кроме того, в городе продолжается реализация проекта по рекультивации иловых полей. Лимит финансирования составляет 8 млрд рублей. Работы были начаты в 2021 году и завершатся в конце 2024 года.

«По завершении работ будет решена многолетняя проблема влияния иловых полей на экологию», - подчеркнул Егоров.

Объем получаемого гранулянта в среднем составляет 50 тонн в сутки при переработке 200 тонн илового осадка Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Гранулянт можно использовать как биотопливо и удобрение»

Для ликвидации иловых полей в Казани в 2022 году были введены сооружения термомеханический обработки осадка. Они находятся непосредственно на территории биологических очистных сооружений канализации. Здесь проводится механическое обезвоживание илового осадка в центрифугах с последующей термической обработкой в сушильных барабанах до получения гранулянта.

«Общее количество продукта, полученного за прошлый год, составляет 18 тыс. тонн. Без реализации этого проекта на иловые поля мы бы вывезли 73 тыс. тонн осадка», - проинформировал директор «Водоканала».

Спикер пояснил, что объем получаемого гранулянта в среднем составляет 50 тонн в сутки при переработке 200 тонн илового осадка. Максимальная проектная производительность при этом составляет 400 тонн.

В 2022 году на готовый продукт был получен сертификат «Биотопливо твердое». На сегодня день 100% гранул реализуется на цементные заводы. Кроме того, продукт может быть использован в качестве удобрения.

«Для альтернативного использования гранул получен сертификат удобрения для технических нужд. Это позволит расширить область применения продукта, его можно использовать для непищевых растений», - пояснил Егоров.

Предполагается, что опыт Казани по получению полезных гранул из илового осадка в дальнейшем будет тиражирован в других регионах России.

Айрат Галлямов напомнил, что республиканская программа по обеспечению населения питьевой водой в реализуется с 2010 года. Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«За 12 лет на обеспечение населения питьевой водой в Татарстане направлено 9 млрд»

О реализации программ модернизации коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения и водоотведения в целом по Татарстану проинформировал начальник управления ЖКХ Минстроя РТ Айрат Галлямов. Он напомнил, что республиканская программа по обеспечению населения питьевой водой в населенных пунктах реализуется с 2010 года.

«Объем финансирования программы за 2010-2022 годы составил более 9 млрд рублей. За это время было построено и реконструировано 3 тыс. км водопроводных сетей, 469 водопроводных башен и 474 артезианских скважин», - сообщил представитель Минстроя Татарстана.

Реализация программы в 2023 году будет продолжена, работы планируются в 45 районах на 126 объектах, лимит финансирования составит 1,3 млрд рублей. Кроме того, в республике ведется модернизации систем водоотведения.

«Ведутся работы по строительству, реконструкции и капремонту объектов водоотведения за счет республиканского бюджета. За 2014 – 2022 годы выполнено 155 мероприятий на 4,9 млрд рублей», - отметил Галлямов.

Целью проекта «Чистая вода» является обеспечение к 2024 году до 95% сельского и до 98,3% городского населения качественной питьевой водой Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В 2023 году работы будут проведены на 12 объектах на общую сумму 389 млн рублей. Мероприятия по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры проводятся в рамках нацпроектов «Чистая вода» и «Оздоровление Волги». Основной целью проекта «Чистая вода» является доведение к 2024 году доли сельского населения Татарстана, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, до 95%, а доли городского населения – до 98,3%.

Федеральный проект «Оздоровление Волги» реализуется в Татарстане с 2019 года. Его основная цель заключается в сокращении в три раза доли загрязненных стоков в Волгу. Для достижения этой цели до 2024 года планируется реализовать мероприятия на 14 объектах за счет республиканского и федерального финансирования.