«Если они служат, почему я не могу»: зеленодольцы отправились служить по контракту

От здания городского военкомата Зеленодольска состоялась отправка военнослужащих, заключивших контракты с Вооруженными силами РФ. Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе района, служить отправились трое местных жителей.

Настрой у контрактников боевой: по их словам, они идут в армию по зову сердца, чтобы защищать Родину. «Если другие служат, почему я не могу? Есть патриотические чувства, так надо!» — уверены Евгений Александров и Валерий Аитов.

Начальник отдела по делам молодежи района Евгений Потапов рассказал, что в Зеленодольске продолжается набор бойцов на контрактную службу.

«Кандидатов мы сопровождаем по медицинской комиссии. В Зеленодольске работает фонд „Защитники Отечества“ совместно с исполкомом района, штабом по оказанию помощи семьям мобилизованных и бойцам, участвующим в спецоперации. Сопровождаем наших ребят», — отметил Потапов.

В Зеленодольском районе продолжается набор на контрактную службу. В Татарстане бойцы, подписавшие контракт, могут единовременно получить около 600 тыс. рублей. Это 305 тыс. согласно указу Раиса РТ Рустама Минниханова, 195 тыс. рублей от Министерства обороны, от 105 тыс. от ДОСААФ РТ, индивидуальные выплаты от работодателя.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей.

117. Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также о премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Васильево по просьбе бойца СВО приобрели спецоборудование.