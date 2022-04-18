Угадай, что в банке: официальная покупка валют в Казани стала похожа на квест

Центральный банк РФ с понедельника разрешил продавать валюту частным лицам. Но после введения зарубежных санкций купить в банках можно лишь те доллары и евро, что ранее продали им граждане. Насколько просто совершить покупку, выяснила корреспондент «Татар-информа».

Банк России запретил в марте продажу валюты населению на фоне прекращения поставки наличной валюты со стороны США и Евросоюза и ажиотажного спроса на иностранные денежные знаки Фото: minvr.gov.ru

Банк России регулирует валютные качели

Банк России запретил в марте продажу валюты населению на фоне прекращения поставки наличной валюты со стороны США и Евросоюза и ажиотажного спроса на иностранные денежные знаки у населения. Одновременно была введена заградительная комиссия в 12% у брокеров на покупку валюты. Сохранялась возможность конвертировать рубли в валюту онлайн, однако обналичить ее было нельзя до окончания действия запрета – 9 сентября. Валюту можно было снять только со своего вклада в размере до 10 тыс. долларов США, остальное – в рублях по рыночному курсу на день выдачи.

На запрет валюты отреагировал рынок. За два дня до начала специальной военной операции на Украине он стоил 78,8 рубля, 24 февраля – 85,3 рубля. А 9 марта – в день введения запрета – достиг 120 рублей. Однако затем курс снижался – спроса на валюту на рынке, куда массово вышли экспортеры, обязанные конвертировать 80% валютной выручки, не было.

На бирже 8 апреля доллар падал до 71 рубля. В тот же день почти ночью ЦБ сообщил, что разрешает продавать населению валюту с 18 апреля. С оговоркой: только ту, которая поступила в кассы банков начиная с 9 апреля. Также была отменена комиссия у брокеров. На открытии торгов после выходных 11 апреля уже ожидаемо скорректировали стоимость доллара до 79 рублей.

В условиях запрета сформировался черный рынок – в социальных сетях можно найти группы, которые предлагают продать или купить валюту по курсу, существенно отличающемуся от ЦБ и биржевого Фото: © Егор Никитин / «Татар-информ»

В условиях запрета сформировался черный рынок – в социальных сетях можно найти группы, которые предлагают продать или купить валюту по курсу, существенно отличающемуся от ЦБ и биржевого. К примеру, сегодня в Казани перекупщики предлагали доллары за 90 рублей.

За валютой нужно побегать

Сегодня – первый день, когда валюту официально можно купить в банках. Торги на Московской бирже открылись с резкого роста доллара до 80,5 рубля. В течение дня он снижался, а к 14.00 мск курс опустился до 78,9 рубля.

Корреспондент «Татар-информа» обошел несколько банков в попытках приобрести валюту. Они оказались в подавляющем большинстве случаев безуспешными.

В одном из отделений крупного федерального банка в Казани заявили, что у них нет возможности обменять валюту. Та же ситуация оказалась в головном офисе правительственного банка Татарстана. «У нас в программе пока нет функции “продажа валюты”. После указания ЦБ ее изменили, и пока снова она не заработала. Когда возобновятся продажи, неизвестно. Продажа будет осуществляться по курсу, установленному банком, пока курс доллара – 99,38 рубля», – сообщил операционист. «По последней информации, валюта в нашем банке пока не продается», – подтвердил оператор.

Купить валюту стало походить на квест – угадать, в какой именно кассе обнаружится валюта, которую ранее туда кто-то должен был занести Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В другом федеральном банке уточнили, что банк может купить валюту, а продать ее пока нет возможности. Вместе с тем в кассе уточнили, что вероятность появления долларов и евро появится в 20-х числах апреля.

Техподдержка рекомендует покупать валюту онлайн или за наличные деньги в банке. «Валюту зачислят на ваш счет или выдадут на руки, если нужная сумма будет в кассе. Чтобы купить, выберите на нашем сайте нужную валюту и ближайший офис, который с ней работает», – ответил бот.

Корреспондент обошел несколько казанских отделений третьего по счету федерального банка, но удача улыбнулась только в одном из них – расположенном на Кварталах. Кассир была готова продать запрашиваемую сумму – 500 долларов по курсу 87,64 рубля.

Купить валюту стало походить на квест – угадать, в какой именно кассе обнаружится валюта, которую ранее туда кто-то должен был занести. К чести банка, он облегчил эту задачу, вывесив список отделений, где это все же можно сделать. Всего таких офисов на столицу Татарстана – 7.

«Доллары и евро в банках появятся в ближайшие дни»

Сегодня на заседании в Госдуме глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что ЦБ был вынужден в марте ввести ограничения. «Население предъявляло большой спрос не только на наличные рубли, но и на наличную валюту. В условиях, когда поступление наличных долларов и евро в страну прекратилось, мы вынуждены были ввести лимит на получение валюты в 10 тыс. долларов», – сказала она.

При этом она намекнула на дальнейшее ослабление мер. «На первом этапе наши ограничения были жестче, сейчас от части мы аккуратно отказываемся, как, например, от комиссии за покупку валюты через брокера, часть смягчаем, рассматриваем возможность сделать и более гибкой продажу выручки экспортерами», – сообщила Набиуллина.

Эльвира Набиуллина: «В условиях, когда поступление наличных долларов и евро в страну прекратилось, мы вынуждены были ввести лимит на получение валюты в 10 тыс. долларов» Фото: duma.gov.ru

Отсутствие валюты в банкоматах будет недолгим, сообщил «Татар-информу» директор департамента по продажам финансовых продуктов и услуг инвесткомпании «Вектор Икс» Сергей Звенигородский.

«За первый квартал 2022 года в России скопилось “лишних” 58 млрд долларов на счетах. Часть остается в резервах, часть используется в договорных отношениях с западными странами, но из-за проблемы формирования золотовалютных резервов и формулирования позиции страны по валюте недружественных стран доллары и евро в ЦБ РФ и крупнейших банках лежат фактически без движения», – сказал он.

По мнению эксперта, на сегодняшний день идет формирование спроса и предложения валюты. «Банки могут выдавать наличные гражданам, об этом им выдано разрешение заранее. Для тех пунктов, где валюты нет, формируется запрос, и банки могут получить ликвидность как у коллег по отрасли, так и из ЦБ РФ», – отметил он.

«Повышенный спрос будет недолгим»

Повышенный спрос на доллары и евро будет только в первые дни после отмены ограничений, считает аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин.

«Спрос на наличную валюту будет высоким только в первые дни после отмены ограничений. Потом он пойдет на спад» Фото: © Егор Никитин / «Татар-информ»

«Спрос на наличную валюту будет высоким только в первые дни после отмены ограничений. Потом он пойдет на спад, ведь у многих россиян сейчас наблюдается ощутимая просадка в доходах и запасе свободных наличных», – сказал он.

Эксперт рассказал, что сегодня утром из сотни обменников по всей Москве продавали наличную валюту только 5-7 пунктов. Однако валюты в них было недостаточно. «Россия сейчас находится в глубоком экономическом кризисе. Те, кто имел наличную валюту, вряд ли ее станут активно продавать. Как показывает практика последних лет, россияне, которые имеют возможность совершать обменные операции на валютном рынке, как правило, продают доллары и евро в моменты роста их курсовой стоимости и покупают, когда курс рубля укрепляется», – отметил он.

Эксперт отметил, что по мере стабилизации ситуации Центробанк будет продолжать постепенно снимать прочие ограничения по покупке валюты и операциям с ней. «Кому валюта не нужна срочно, нужно просто немного подождать», – сказал он.