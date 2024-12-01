«Если бы не Всевышний, был бы этот бизнес твоим?»: хазрат о халяльном заработке

Рустам хазрат Хайруллин: «Деньги должны быть в руках, а не в сердце, чтобы человек мог в любой момент расстаться с ними и ни в коем разе не сожалеть об этом»

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

— Рустам хазрат, что такое деньги в исламе?

— Деньги — это средство для достижения целей. Деньги должны быть в руках, а не в сердце, чтобы человек мог в любой момент расстаться с ними и ни в коем разе не сожалеть об этом. Деньги должны приносить благо в этом мире и в ином. Если деньги приносят благо только в этом мире, то нет в них блага. Посмотрите на множество зажиточных семей, где дети просто спускают, разбазаривают наследство, потому что не умеют и не знают, как зарабатывать.

Еще раз, деньги — средство для достижения целей: купить одежду, помочь нуждающейся бабушке, подарить жене цветы. Пусть Всевышний каждой семье даст благодать в деньгах. Кому-то 100 тысяч может не хватать, кому-то может хватить и 10 тысяч.

— Почему шариат запрещает ростовщичество?

— Мы должны понять, что такое ростовщичество. Когда родной брат занимает у вас «до получки», вы даете ему 10 тысяч, а вернуть просите уже 11, эта одиннадцатая тысяча уже ростовщичество.

Если вы хотите заработать, заработайте не на воздухе, а в реальности. Например, ваш друг хочет купить золото, продать его через год и чуть-чуть заработать на этой разнице. Вы можете выступить спонсором, а итоговую прибыль поделить. Оба заинтересованы, оба рискуют: золото может подорожать, а может — нет.

Когда мы пытаемся заработать на воздухе, загнать человека в угол и состричь с него деньги, ислам говорит, что так нельзя. Должно быть честно, справедливо и понятно.

«Один богатый человек спросил меня про закят, и я объяснил ему, что он составляет 1/40 от накоплений» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

— В исламе разное отношение к бедным и богатым?

— Всегда были бедные и богатые. Во времена Пророка, мир ему, бедные спросили его: «Богатые отдают закят, строят колодцы и сады, раздают финики. Они попадут в рай — а мы?» Пророк ответил: «После намаза возьмите четки и по 33 раза прочтите “Субханалла“, “Альхамдулиллях“ и “Аллаху акбар“». Бедные начали это делать, чем привлекли внимание богатых. Когда богатые спросили у них, зачем они это делают, те ответили, что за это будет награда. Богатые тоже стали это делать, но бедняки возмутились: «Пророк, это же несправедливо!» Пророк ответил: «Богатый человек, пока не ответит перед Создателем за каждую копейку, не зайдет в рай».

У бедного меньше имущества, и ему меньше отвечать. Поэтому бедные раньше попадут в рай, чем богатые. В исламе есть обязательная традиция — закят. Когда человек достигает определенного уровня богатства, у него начинают копиться деньги. Когда эти деньги достигают нисаба (сейчас — около полумиллиона рублей), то через год он со своих накоплений должен отдать нуждающимся очистительную милостыню, то есть закят.

Один богатый человек спросил меня про закят, и я объяснил ему, что он составляет 1/40 от накоплений. Человек посчитал на калькуляторе и сказал: «Нет, это много». Всевышний видит нуждающихся, сирот, бабушек, которые в одиночку воспитывают внуков. Через богатых людей он им помогает. Некоторые спрашивают: «Почему я должен отдавать? Я же сам заработал. Это мой бизнес». Но если бы Всевышний не дал тебе зрение, слух, разум, был бы этот бизнес твоим?

— Можно ли хвалиться своим достатком?

— Помните изречение Пророка о том, что когда правая рука дает, левая не должна об этом знать? У нас сейчас сразу делают селфи: «Я помог соседу, я мечеть построил». Нет, это должно быть скрыто. Во времена наших родителей на пороге мечети стояла обувь, и деньги складывали туда. Никто не знал, кто их положил.

Пророк говорит: «Как только мы похвастались и начали этим гордиться, с этого момента награды нет». Это понятие — «рия», показуха. Говорится, что в Судный день приведут одного из богатейших людей, который строил мосты, дороги, мечети, медресе, и Всевышний спросит у него, зачем он это делал. Он скажет: «Ради лика Твоего». Тогда ангелы скажут, что это обман — он делал это, чтобы его восхваляли. «Чего ты хотел, то получил. Иди в ад», — скажет Всевышний.

«В Татарстане множество халяльных карт и счетов, где не капают проценты. Но даже если вы получили эти проценты, их нужно отдать» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

— Можно ли пользоваться вкладами?

— Если мы говорим о простом проценте, то есть я положил деньги и каждый месяц копится процент, то по шариату этот процент запрещен.

Но есть множество других возможностей. Например, купить акции и получать с них дивиденды. Что такое акции? Я вложился в чей-то бизнес, стал его соучредителем. Если у них есть прибыль, они выплачивают, если нет — не выплачивают. Мы вместе рискуем. Но нужно обращать внимание, какие это акции. Акции алкогольного производства или свинофермы покупать нельзя.

Копить деньги можно и нужно, у человека должен быть запас. Бабушки копят на похороны, кто-то — на хадж. Хадж стоит огромных денег, и возникает вопрос, отдавать ли закят с этих накоплений. Да, отдавать.

— Что делать, если у меня уже открыт вклад с процентами?

— Допустим, вы не знали, что нельзя просто так хранить деньги на счету и копить проценты. Все идет через банк. В Татарстане множество халяльных карт и счетов, где не капают проценты. Но даже если вы получили эти проценты, их нужно отдать. За это не будет награды, но и греха за это не будет. Для денег, которые вы бережете, найдите халяльные возможности накопления, например те же акции. Сейчас мир меняется, и банки предлагают халяльные возможности, есть исламский банкинг.

Сейчас разрабатывают даже страхование, потому что у автолюбителей возникает вопрос, куда деваются деньги, которые они платят каждый год. По исламу так нельзя — если ты заплатил деньги, они должны там храниться, копиться и приносить пользу. Страхование в чистом виде, в котором оно есть сейчас в России, исламу чуть-чуть не понятно. Мы отдали деньги — и все. А если не было аварии? Если не было перелома? Нам же ничего в таком случае не возместят. Ислам говорит, что так нельзя. Если ты отдал деньги, значит, ты учредитель страховой организации и должен получить с этого дивиденды. Компания не просто собирает деньги со всех автолюбителей или спортсменов и зарабатывает на этом.

— Когда кешбэк харам, а когда халяль?

— Это тяжелый вопрос. Если магазин обещает подарки за покупки — это прекрасно. Но если банк говорит, что за те же покупки вам начислится процент, уже возникает вопрос.

— Такие акции, как «три пары обуви по цене двух» — это харам?

— Это маркетинг и реклама. Все равно магазин заберет с нас деньги за все три пары. Человек, который думает, что на этом сэкономит, — хорошо, дай Бог, чтобы он сэкономил. В целом это, конечно, допустимо, но как взрослые люди мы должны понимать, что мы платим за все три пары.

— Расточительность в исламе порицается?

— С подобным вопросом подошли к Пророку: если человек любит красиво одеваться — это, наверное, показуха? По словам Пророка, если у человека есть на то возможность, то это не показуха. Всевышний красив, и он любит красивое.

Если человек покупает дорогой смартфон, лишая денег свою семью, влезая в кредиты, — это неправильно. Но если он покупает, имея на то возможности, это допустимо.

«Сейчас на территории России есть возможность брать халяльные кредиты, совершать халяльные финансовые операции, у человека есть выбор между допустимым и недопустимым» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

— До появления исламского банкинга многие мусульмане пользовались светским кредитованием. Будет ли за это наказание?

— Всевышний милостивый и милосердный. Даже если мы согрешили, понимая, что кредит — это грех, но раскаялись и теперь не лезем в кредиты, тогда Всевышний нас простит. Сейчас на территории России есть возможность брать халяльные кредиты, совершать халяльные финансовые операции, у человека есть выбор между допустимым и недопустимым. Поэтому за обычный кредит он может получить грех. Муфтий Татарстана сказал, что исламский банкинг чуть-чуть дороже, но идет конкуренция. Многие банки поняли, что мусульман в России много и что такой банкинг востребован. Чем больше банков зайдет в халяльный сектор, тем дешевле станет этот продукт.

На данный момент, если у человека есть нехаляльный кредит, я бы посоветовал обратиться в «халяльные окна» в банках, чтобы сделать рефинансирование. Тогда вы сможете ответить, представ перед Всевышним.

— Оставлять залог, например, для бронирования стола — это халяль?

— Залог — это понятие гарантии. Современный мир настолько изменился, что слово человека ничего не стоит. Вам могут что-то пообещать, но на рынке и покупатель, и продавец рискуют. Если человек оставляет залог и получает определенные гарантии, это допустимо. Если этот залог потом не возвращается, это будет уже недопустимо. Залог – это гарантия: да, я куплю. Но если мы обоюдно передумали, значит, заложенные деньги принадлежат тому, кто этот залог оставил. Их нужно вернуть.

— Аукционы по шариату запрещены?

— Помните, как в Казани пропал цемент и цены на него выросли? Или на гречку? Бизнесмены входят в сговор и делают так искусственно. Это греховно. Если в аукционе участвуют для того, чтобы просто задрать цену, — это грех. В своем чистом виде аукцион допустим.

«Если это твой товар, ты можешь продать и в тысячу раз дороже. Но если это делается на чьем-то несчастье, тогда это греховно» Фото: © «Татар-информ»

— Запрещено ли в исламе завышать цены?

— Ислам это не регулирует. Если это твой товар, ты можешь продать и в тысячу раз дороже. Но если это делается на чьем-то несчастье, тогда это греховно. Допустим, в пандемию в несколько сотен раз подорожал имбирь. Все люди болели и пытались использовать его для лечения. Когда кто-то пытается на этом заработать, во-первых, это греховно. Во-вторых, такие деньги наверняка не принесли этому собственнику блага, потому что заработал он их на горе. Люди покупали от безвыходности, чтобы выжить или не заболеть. Деньги, которые зарабатываются на горе, никогда не будут благодатными.

— Маркетплейсы — это халяльный бизнес? Вы ими пользуетесь?

— Конечно, я ими пользуюсь. Семья моя — тоже. Это удобно и доступно. Это большой электронный магазин, где множество площадок, сданных в аренду. Люди конкурируют между собой и выстраивают цены. Радует, что туда заходят сами производители и, соответственно, пропадают перекупщики. Мы благодарны за это государству. Насколько я понимаю, сейчас должен появиться честный товарный знак — продавец должен подтвердить информацию о товаре.

— Можно ли подбросить монетку, чтобы принять решение?

— Подкидывать монетку для гадания в исламе недопустимо.

— Зарабатывать на видеоблогах — харам?

— Я бы уточнил, что такое видеоблог. У меня тоже есть подписчики. Допустим, человек собрал подписчиков и ищет рекламу, производитель колбасы предложил свою, и они договорились о цене. Тогда это допустимо. Мой человеческий взгляд — если это раскрученный блог, где нет реальных зрителей и человек зарабатывает на обмане, это будет неправильно.

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Оставляйте в окне под текстом свои вопросы на тему ислама – Рустам хазрат даст на них подробные ответы, и мы покажем их в следующих подкастах.

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