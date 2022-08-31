«Если не мы, то никто»: Как бойцы «Алга» готовятся к отправке в зону СВО

Журналисты телеканала «ТНВ» побывали там, где военнослужащие именного батальона «Алга» готовятся к отправке в зону боевых действий на Украине. У бойцов батальона поинтересовались, в каких условиях они проходят подготовку, а также спросили, что чувствуют военнослужащие перед отправкой в зону спецоперации.

Как отмечают сами бойцы, они получили от республики Татарстан качественную экипировку: начиная от защитной амуниции и заканчивая современным оборудованием. К примеру, военнослужащие батальона уже научились пользоваться разведывательными дронами и вовсю осваивают бронеавтомобиль «Ахмат».

Фото: телеканал «ТНВ»

Перед отправкой на Украину военнослужащие честно признаются, что испытывают чувство гордости, потому что они исполняют свой гражданский долг.

«Мы гордимся, что мы от республики Татарстан едем выполнять свой священный долг. Потому что если не мы, то за нами больше никого не будет», – поделился один из военнослужащих.

Вместе с тем все бойцы благодарят жителей и правительство Татарстана за колоссальную поддержку, которая оказывается им.

«У нас сердце радуется, когда вы нам и письма присылаете, и видеообращения. Ребят, спасибо вам большое, мы обязательно вернемся и будем вместе с вами. Алга!» – обратился к татарстанцам один из бойцов.

Помимо эмоциональной, республика оказывает батальонам еще и гуманитарную поддержку. Журналистам показали медикаменты, которые собрали для бойцов за счет гуманитарных средств всей республикой, с участием каждого района. Лекарств более чем хватает для того, чтобы оказывать медпомощь военнослужащим батальона.

Фото: телеканал «ТНВ»

Как поделился один из командиров батальона, во время подготовки бойцы хорошо показали себя, в том числе в командной, слаженной работе, что будет особенно важно в зоне боевых действий.