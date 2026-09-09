«Если не будет вызова, уйду в медиа»: Слуцкий откровенно о тренерском будущем

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Бывший наставник ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий в интервью «Спорт-Экспрессу» впервые столь откровенно заговорил о возможном уходе из профессии.

Отвечая на вопрос, стала ли работа в китайском «Шанхай Шэньхуа» последней в его тренерской карьере, специалист не дал однозначного ответа, но признался, что накопил серьезную усталость.

«Точно не буду говорить, что я завершаю тренерскую карьеру, но накопился высокий уровень утомления. Это нормально, когда тренер выгорает. Куча российских тренеров через это прошли. И уж тем более это частое явление для топовых специалистов. Уровень стресса, вне зависимости от того, Китай это, Россия, Англия или Голландия, максимальный», — заявил Слуцкий.

При этом 54-летний тренер подчеркнул, что не готов хвататься за первое попавшееся предложение и теперь может позволить себе максимальную избирательность.

Он намерен взвешивать каждый вариант и согласится только на настоящий вызов (челлендж), где плюсов будет «намного больше».

В противном случае Слуцкий намерен сосредоточиться на реализации своего «медийного потенциала» — он уже активно ведет блог и участвует в телепроектах.