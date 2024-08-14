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«Если надо, то возьму лопату и покажу, как копать»: Вавилов провел прием граждан
Депутат Госсовета Татарстана Владимир Вавилов провел прием граждан в региональной общественной приемной «Единой России». Парламентарий отметил, что заявок очень много, а самые популярные касаются сфер здравоохранения, образования и культуры.
«Сегодня смогли ответить на девять вопросов, теперь будем их отрабатывать», – заявил он.
Вавилов подчеркнул, что все поступившие заявки, которые не успели обработать, в последующем тоже будут взяты в работу, независимо от места и времени их получения. В качестве примера депутат привел звонок из одной из деревень, которая не относится к его зоне ответственности. Однако он отправится туда лично, чтобы помочь жителям решить их проблемы.
«Хоть это и не мой район, но если нужно, то я туда поеду, возьму лопату и покажу, как копать. То есть я всегда хочу своим примером показать, что практически любую проблему можно решить», – сказал Вавилов.
Напомним, 8 сентября 2024 года состоятся выборы депутатов Госсовета республики VII созыва, а также дополнительные выборы депутатов органов местного самоуправления в 38 муниципальных районах.
50 депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам. Для участия в выборах свои кандидатуры выдвинули 427 человек: 179 — по единому республиканскому округу, 248 — в одномандатных округах.
Всего в выборах депутатов татарстанского парламента участвуют шесть политических партий. Пять партий («Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», ЛДПР и «Новые люди») выдвинули кандидатов как по единому округу, так и в одномандатных округах. Еще одна партия, «Гражданская инициатива», выдвинула своих кандидатов в нескольких одномандатных округах. Кроме того, в одномандатных округах выдвинулись в порядке самовыдвижения 12 человек.
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