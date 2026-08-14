«Не выиграем — нас забудут»: что «Ак Барс» показал в фильме «Рядом с Кубком»

«Ак Барс» приспустил ширму. В Национальной библиотеке РТ показали 40 минут фильма «Рядом с Кубком»: раздевалка, нервы, звонки родным и нецензурная лексика. Это не история о том, как казанцы не взяли трофей. Это история о том, как они за него бились. Подробности - в репортаже «ТИ-Спорта».





Фото: ak-bars.ru

Землекопы, брат от другой мамы и спасение Яшкина

Конфернц-зал Национальной библиотеки РТ гудел задолго до начала встречи. Когда в зал вошел нападающий «Ак Барса» Никита Дыняк, болельщики устроили настоящую овацию — скандировали его фамилию так, будто он только что забросил победную шайбу в овертайме.

Следом появился главный тренер Анвар Гатиятулин — и вышел он не один, а с дочерью Дианой. Рядом с ним был Григорий Денисенко. В первом ряду премьеру почтил президент клуба Наиль Маганов — его присутствие подчеркнуло статус вечера.

Но главное было впереди — на экране. Фильм начинается не с голов и силовых приемов. Он начался с криков Алексея Марченко в раздевалке, когда команда проигрывала «Локомотиву» в первом матче финала со счетом 0:3. Капитан сказал тогда то, что заставило команду собраться: «Там команда-чемпион, они ничего вам не отдадут. Все равно на счет — мы должны выгрызать».

Режиссер фильмы «Рядом с Кубком» Леонид Ефимов объяснил этот выбор просто, но емко: «На льду кажется, что есть три периода — и все обрывается. Но жизнь складывается из того, что происходит между хоккеем».

История противостояния «Ак Барса» и «Трактора» в первом раунде плей-офф в фильме показана не как статистика, а как поединок, где каждый сантиметр льда добывался потом и кровью. После серии с челябинцами, которую Дыняк пропустил из‑за болезни, команда вышла на «Динамо-Минск». И уже в третьем матче четвертьфинала Никита выдал фразу: «У них не защитники, а землекопы!» — сказал он, комментируя игру обороны минчан. Зал взорвался смехом и аплодисментами.

Митчелл Миллер в кадре сказал простые, но сильные слова о защитнике Никите Лямкине: «Без Лямкина Никиты я бы не смог провести такой сезон». На что Лямкин ответил с улыбкой: «С таким игроком, как Миллер, как не играть?». А потом американец выдал фразу, которая разнесла зал в щепки: «Лямкин — брат от другой мамы».

Следующая глава фильма — серия с «Динамо-Минск». Ключевой момент – заварушка на льду после жесткого столкновения с минчанами. В четвертом матче серии случилось несколько драк, в одной из которых участвовал и сам Дыняк.

А затем, уже в следующей смене после столкновения – гол. Защитник Лямкин в кадре подчеркнул, что этот момент стал переломным, и добавил с улыбкой: «Как бы сказал Фальковский – unbelievable!».

«С таким игроком, как Миллер, как не играть?» Фото: © Ирина Донова / «Татар-Информ»

Спасение Дмитрия Яшкина – тот самый эпизод, когда чешский форвард в падении вытащил шайбу с ленточки ворот, не дав сопернику сравнять счет. Сам Яшкин позже скажет в фильме фразу, которая стала эпиграфом к этой серии: «Никто не думал, что мы уедем из Минска при счете 2:0». В этой серии развернулись настоящие бои — Дыняк, Ксавье Уэлле, Михаил Фисенко, Николас Мелош — все были в кадре, все бились до конца.

Поезда, звонки родным и исповедь Сафонова: жизнь между хоккеем

Отдельный сюжет фильма — жизнь команды за пределами льда. Камера фиксирует детали, которые обычно остаются за кадром, но именно они делают хоккей живым. Звонки родным в перерывах. Яшкин говорит с девушкой перед матчем. Лямкин разговаривает по видеосвязи с женой. Вратарь Тимур Билялов успевает перекусить и заодно созвониться с семьей. Эти кадры — не про хоккей. Они про людей.

В самолете Денисенко и Радэль Замалтдинов играют в «камень, ножницы, бумага». В раздевалке звучит простое, но такое родное: «Давай, давай, пацаны!» — и это сказано с такой интонацией, что зал чувствовал себя частью команды.

И, конечно, поезд. Тот самый легендарный вагон, где команда в плей-офф ехала в СВ (спальный вагон, повышенной комфортности). Дмитрий Кателевский признается в кадре с улыбкой: «Впервые в жизни в СВ еду, обычно в плацкарте ездили». Артем Галимов заходит в вагон и удивленно говорит: «А у вас побольше место!». Яшкин следом появляется с бутербродами — и это такая живая, настоящая деталь, что зал смеялся в голос.

В полуфинале с «Металлургом» Илья Сафонов бросает вызов, который звучит как приговор сопернику: «У них плей-офф, прям плей-офф до нас ещё не начался». И «Ак Барс» это доказал.

Кульминация фильма — финал Кубка Гагарина. Здесь уже не до шуток. В раздевалке перед решающим матчем Михаил Фисенко говорит с ледяной серьезностью: «Если мы не выиграем — нас забудут».

В последнем перерыве он же поддерживает партнеров: «Мы не сможем смотреть, как соперники уедут с Кубком». Кирилл Семенов срывается на эмоции, кричит в раздевалке: «Чтобы никто не заехал туда! Хватит смотреть! Клюшки в ребра! Почему мы не можем туда подъехать?»

«Мы не сможем смотреть, как соперники уедут с Кубком» Фото: © Ирина Донова / «Татар-Информ»

И в конце фильма — исповедь Сафонова. Она стала точкой всей картины. Он говорит в камеру с такой болью и правдой, что в зале повисла тишина: «Вот говорят: не важно, какой результат, важен путь. Ты идешь ради одного. Тут не может быть никакого пути, когда ты идешь и хочешь видеть результат. Зачем тебе рыбалка без рыбы? Путь — "вау, я натаскал этой рыбы!" — зачем она нужна? Чайки склюют».

Когда фильм закончился, на сцену вышли тренер и хоккеисты.

«Без команды этого невозможно добиться»: о звездах, братьях по льду и контенте из раздевалки

Анвар Гатиятулин поблагодарил болельщиков за поддержку и подвел итог сезона: «В прошлом сезоне нам не хватило лидерства. Я не говорю про конкретные фамилии, я говорю про лидерство команды. Мы проделали огромную работу, чтобы поправить этот компонент. И считаю, нам это удалось».

Ведущий же отметился к игрокам: «Вот Митчелл Миллер сказал про Никиту Лямкина, что он брат от другой мамы. Есть ли у вас такой брат на льду? Был ли в той команде и кто это?». Дыняк ответил без раздумий: «Илья Карпухин, как вы поняли по видео, был моим братом». Зал засмеялся. Ведущий передал слово Григорию Денисенко. Тот задумался на секунду, а затем сказал: «Да, наверное, всех отмечу. И особенно Раделя Замалтдинова. Он парень молодой, но мне нравится его уверенность. И я сразу это увидел и зацепился. Мы на одной волне».

Дыняк с улыбкой заметил, что Денисенко скромничает и забыл про Михаила Фисенко. Григорий подхватил: «Ну да, получилось так, что и с молодыми, и со старшими. Рядом сидели в раздевалке, сблизились. Шутили много, общались, в одном доме жили. И в "Арктику" вместе ездили, и в Москву к нему после сезона приезжали. Так что с Мишей тоже сблизились».

А затем прозвучал главный вопрос вечера: «Пару лет назад уже были небольшие ролики из раздевалки по ходу сезона. Мы, болельщики, их очень тепло приняли. Не хотели бы вы в этом сезоне вернуть этот контент? Потому что эту кухню очень интересно смотреть».

Гатиятулин взял микрофон и сказал то, что ждал весь зал: «Спасибо большое. Я хочу поблагодарить наших болельщиков, которые поддерживают нас на протяжении двух лет. Особенно этого сезона, когда собирались аншлаги. Это очень помогало. Непростой сезон был. Начало тяжелое, но благодаря в том числе и вам мы смогли выбраться и проделали такой путь. Что касается видеоконтента — я думаю, мы будем продолжать. У нас в пресс-службе и медиа-службе работают профессионалы. Раньше я не был настолько медийным. Сейчас считаю, что это направление нужно развивать. Потому что большой спорт — он в принципе для болельщиков».