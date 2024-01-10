«Если будет больше контента на татарском, искусственный интеллект будет его понимать»

В интервью «Миллиард.Татар» Райнур Хасанов рассказал о себе, о проектах ВТФМ и поделился мыслями о Национальном университете.

Райнур Хасанов в конце 2023 года занял пост председателя Всемирного форума татарской молодежи Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

О назначении

– Поздравляем вас со вступлением в должность председателя Всемирного форума татарской молодежи. Как проходят выборы?

– Всемирный форум татарской молодежи – общественная организация, у нее есть устав, Совет организации. Если председатель изъявляет желание покинуть пост, он собирает совет, говорит об этом и в свою очередь выдвигает несколько кандидатов на пост председателя. До меня председателем была Ленария Муслюмова. Она выдвинула мою кандидатуру. Дальше совет утверждает кандидатуру – голосует «за» или «против». Мою кандидатуру выбрали.

– А много человек в Совете?

– 75 человек.

– Ого. А как проходит голосование? Онлайн?

– Да. Офис Форума татарской молодежи расположен в здании Всемирного конгресса татар в Казани. Но мы работаем с другими городами, районами, странами. Есть также делегаты в Америке, Европе, Турции и т.д.

– Почему выбрали вас?

– У нас в Совете Всемирного форума татарской молодежи собрался действительно мощный и разносторонний коллектив. Я считаю, что каждый из нас достоин стать председателем. Если говорить о том, почему меня избрали, то, наверное, это связано с тем, что с 2018 года я активно участвую во всех проектах Всемирного форума татарской молодежи. Видел, как Ленария вела работу над молодежными проектами, старался оказывать помощь. Плюс ко всему мы сейчас стоим на стыке эпох, когда развивается искусственный интеллект, цифровизация. А я как раз являюсь представителем сферы IT.

– Расскажите о себе. Чем вы занимаетесь, где учились, работали?

– Меня зовут Райнур, мне 23 года. Когда мне было 13 лет, наша семья переехала в Казань. С 13 лет я учился в лицее-интернате №2. Во время учебы в школе совместно с учителями татарского языка делали разные проекты, направленные на сохранение и развитие татарского языка и татарской культуры. Один из таких проектов – приложение «Серле Казан». Это путеводитель по Казани на татарском языке. К сожалению, его сейчас не найти, его уже удалили.

Также мы делали проект «Җиһан». Это аналог AdМe на татарском языке. Мы говорили, переводили на татарский язык разные лайфхаки, показывали их. С ребятами из актива старались регулярно публиковать статьи. У нас был сайт, который ежедневно посещали 50-70 человек. В 11 классе этот проект заморозили из-за подготовки к экзаменам.

В конце 11 класса познакомился с форумом татарской молодежи и начал активно принимать участие в проектах форума.

После лицея поступил в Казанский федеральный университет в Институт информационных технологий и интеллектуальных систем, в котором обучаюсь по настоящее время, но уже в магистратуре.

В рамках проекта «Ачык университет» планируется запуститить курс по искусственному интеллекту на татарском языке Фото: скриншот

О проекте «Ачык университет»

Как раз в то время в «Ачык университет» объявили офлайн-курсы по истории. Я всегда хотел глубже изучить историю нашего народа и записался на этот курс. Там я познакомился с основателями этого проекта, и они сказали: «Райнур, ты же программист, давай создадим онлайн-площадку для наших курсов». И тогда в нашем институте я собрал одногруппников. Мы начали изучать материалы по созданию платформы, используя технологию Python Django, и за лето разработали первую версию. Хотя этот курс был запланирован на втором курсе, мы пригласили преподавателя, чтобы получить советы и предварительно освоить тему самостоятельно. У нас в университете отзывчивые преподаватели, особенно директор института Михаил Михайлович Абрамский. Тогда он еще был преподавателем, рассказал, что нужно нам изучать для реализации нашей идеи. Мы с ребятами за лето собрали платформу и осенью 2019 года презентовали ее на пресс-конференции в «Татмедиа».

Как раз тогда после пресс-конференции Ленария сказала мне такую фразу: «Райнур, син безнең белән Форумда булсаң, син IT белгеч буларак кына түгел, шәхес буларак үсә алырсың» («Райнур, если ты будешь с нами в Форуме, ты будешь расти не только как IT-специалист, но и как личность») Эта фраза мне запомнилась. И действительно Форум татарской молодежи и Конгресс татар помогли мне в личностном росте.

– А сколько человек было в этой «могучей кучке»? Что с ними стало?

– Сначала нас было девять человек. Затем осталось пять. И дальше мы уже начали создавать другие проекты, брать заказы, создавать сайты.

– То есть ушли в коммерцию?

– Да. Но при этом мы делали и социальные проекты. С этой же командой мы создали онлайн-платформу для «Татарча диктант». Сейчас обновляем сайт «Ачык университет». У нас вышел новый дизайн сайта, для него делаем дизайн мобильной версии.

– А приложение планируете?

– Мы хотим сделать. Но приложение – это очень дорогое удовольствие. Пока нет таких финансов, чтобы сделать приложение.

– Как я понимаю, это конгресс помогает?

– Да-да. «Ачык университет» идет по госпрограмме. Но мы же не можем все деньги потратить на платформу. Основной упор все-таки идет на съемку курсов.

– Кто сейчас в команде «Ачык университет»? Что это такое?

– Это платформа для дополнительного образования на татарском языке. В нашей команде есть проектный менеджер, IT-координатор, администратор курсов, контент-менеджер, оператор и видеомонтажер.

– Там все на татарском?

– Да, все на татарском. Но есть курсы, где спикерам тяжело говорить на татарском, при этом у них много знаний и опыта, поэтому мы их включили, они говорили на русском языке.

– Какой там контент? Какие есть курсы?

– Сейчас есть курсы по истории, литературе, культуре, ораторскому мастерству, финансам, графическому дизайну и т.д. Всего 25 курсов. Сейчас, если не ошибаюсь, готовимся запустить еще шесть курсов.

«Информацию на татарском искусственный интеллект выдает очень плохо, потому что контента на татарском очень мало» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

О курсе по использованию ИИ

– Что нас ожидает впереди?

– Два практических курса по применению искусственного интеллекта «Ясалма фәһем». В конце 2022 года люди узнали, что такое ChatGPT и насколько он способен заменить определенные профессии. Я также начал использовать его в разработке и в повседневной жизни. Мы с другом обменивались результатами, которые мы получали с использованием ChatGPT.

ChatGPT – это сайт, в котором есть чат с искусственным интеллектом. Вы туда пишете запрос (prompt). Например, вы пишете: «Я журналист. Мне нужно написать статью на такую тему, использовать такие тезисы. Напиши в таком-то стиле, добавь юмора». Если писать запрос конкретно, результат будет хорошим. Он не будет идеальным и требует последующей обработки.

Мы с моим другом Сайдашем Мифтаховым будем делать курс, где будем обучать ребят тому, как правильно писать запросы, рассказывать, в каких сферах можно использовать нейросети, – в бизнесе, образовании, повседневной жизни. Затем на наших курсах будет практическое применение искусственного интеллекта в жизни.

– Разве туда сейчас можно попасть из России?

– Чтобы туда попасть, нужен VPN и иностранный номер телефона. Его можно получить с помощью различных сервисов, зарегистрировавшись с помощью паспорта за определенную плату.

Версией 3.5 ChatGPT можно пользоваться бесплатно. Есть еще четвертая, улучшенная версия. Чтобы ее купить, уже нужна зарубежная карта. Хотя этот вопрос тоже можно решить. Четвертая версия намного лучше. Ее главный плюс – там очень много плагинов. Есть плагины, которые выходят в интернет и находят актуальную информацию, есть плагины, с помощью которых можно строить диаграммы, играть шахматы с искусственным интеллектом и много другого.

Летом мы с Сайдашем Мифтаховым проводили семинары на татарском языке, и люди просили полноценный курс. На нем будет рассказывать и про другие нейросети. Например, про Midjorney.

– Когда заходишь в нейросеть и делаешь запросы по татарам, результаты получаются странными. Например, если спросить про Габдуллу Тукая, он выдает что-то несуразное.

– Нужно понимать, что искусственный интеллект работает на основе данных. Если делать запросы, связанные с татарами, татарским, нужно учитывать, сколько данных есть. Версия 3.5 ChatGPT основана на данных до 2022 года. То, что было дальше, для бесплатной версии недоступно. В четвертой версии массив данных больше.

Про Габдуллу Тукая, значит, не так много информации, как про Бетховена. Нам нужно публиковать в интернете больше данных, тем самым обучать ChatGPT и другие искусственные интеллекты. Но есть такая нейросеть perplexity.ai. Там тоже используется модель GPT-3.5, но он собирает актуальную информацию. Он про Тукая уже вам скажет и укажет источники. Чтобы им пользоваться, заграничный номер не нужен.

Информацию на татарском искусственный интеллект выдает очень плохо, потому что контента на татарском очень мало.

– То есть нам нужно больше контента на татарском.

– Если бы мы больше писали на татарском, он выдавал бы суперрезультат. Он еще смешивает несколько языков: татарский, казахский, башкирский. Если смотреть на рейтинг популярности использования языков в интернете, конечно, самым популярным будет английский. Второе место, если не ошибаюсь, занимает русский, поэтому на русском он выдает достаточно хороший результат.

Если мы будем больше контента создавать на татарском языке, искусственный интеллект будет его понимать.

– А когда начнется курс по искусственному интеллекту?

– Первый курс выйдет в январе-феврале. Через полтора-два месяца будет второй курс. Он выйдет на платформе univer.tatar.

«Позиция татарской молодежи заключается в том, что язык сохранится только если будет национальная образовательная система» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Нужен ли Национальный университет?

– Возвращаясь к теме «Ачык университет», кто ваши основные спикеры?

– Хатып Миннегулов, Дамир Исхаков, Йолдыз Миннуллина, Нурбек Батулла, Рамиль Агдеев – директор татарского КВН, который был спикером курса ораторского искусства, Наиль Галимзянов – «Учитель 2019 года», который вошел в топ-5 учителей России, и многие другие. Можно зайти в раздел «Мөгаллимнәр» и найти информацию обо всех спикерах.

– У нас много говорят про «милли университет». «Ачык университет» – будущая основа для национального университета или что? Всегда должна быть конечная точка, высокая цель.

– Позиция татарской молодежи заключается в том, что язык сохранится только если будет национальная образовательная система. Про национальный университет говорят уже давно, были попытки его создать. В 2019 году в Форуме татарской молодежи задались вопросом: «А что мы можем сделать?» Мы можем создать онлайн-курс, платформу, можем начать сотрудничать с университетами и начать с магистерских курсов, потому что они по времени короче, чем бакалавриат. Их можно проводить с помощью нашей дистанционной платформы и выдавать не сертификат, а магистерский диплом о высшем образовании.

– Для этого, наверное, нужна лицензия?

– Диплом будем выдавать не мы, а университеты, у которых это все уже есть. Мы будем выступать как партнеры. Я думаю, это следующий этап, к которому мы должны прийти.

– Сколько мы говорим с айтишниками, волонтерами, они говорят, что нужен Duolingo для изучения татарского. Ваше мнение: действительно ли он нужен?

– У наших активистов есть такие идеи. Но все упирается в деньги. Если мы найдем финансы, команда уже есть – есть разработчики и те, кто готов создать методологию обучения.

– А какова цена вопроса?

– Мы не считали. Но хорошее приложение начинается минимум от 3 млн рублей, потому что его гораздо сложнее создать, чем сайт.

Вообще я бы смотрел в сторону искусственного интеллекта и создавал бы продукты, направленные на татарский язык и искусственный интеллект. Это как раз то, что делает Институт прикладной семиотики. Искусственный интеллект в татарском языке можно применять в разных сферах. Например, машинный перевод можно использовать для того, чтобы все, что говорит диктор по телевизору, переводилось сразу на татарский. Такая возможность есть, просто нужна мощная команда, поэтому я хочу познакомиться с Институтом, узнать, что у них есть, какие наработки, чем мы можем помочь. У нас тоже есть больше тридцати неравнодушных IT-специалистов, которые готовы помочь в продвижении этой темы.

С помощью искусственного интеллекта можно создавать мультфильмы на татарском языке. Заходим в ChatGPT, даем сказку «Шурале» на русском языке, искусственный интеллект все это изучает, читает. Говорим: «Давай мы создадим мультик на основе этой сказки, напиши сценарий. Напиши для каждой сцены запросы картинок в Midjourney». Заходим в Midjourney, делаем конкретные запросы. Затем с помощью искусственного интеллекта эти картинки анимируем, записываем голос. Нейросеть может свести движения рта персонажей с голосом. Наверное, это будет не 24 кадра в секунду. Но можно сделать такие мультики. Думаю, в будущем их можно будет ускорять. В целом нужно создавать такие искусственные интеллекты, которые будут сразу переводить мультфильмы с английского или русского языков на татарский.

Издание «ТатарстанДа» с помощью нейросети перевело послание Раиса РТ Рустама Минниханова на английский, испанский и хинди и озвучило все это голосом самого Рустама Нургалиевича. Если мы разработаем такой искусственный интеллект для татарского языка, мы сможем любой видео- и аудиоматериал сразу выдавать на татарском. Но для этого нужны большие данные и специалисты, которые будут над этим работать.

Райнур Хасанов планирует использовать профессиональные навыки в работе Форума для развития татарского языка и культуры Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

О семье

– Давайте немного вернемся в начало. Вы рассказали, как попали в Форум. Расскажите про семью, про ваши корни. Откуда вы, кто ваши родители?

– Я родом из Башкортостана. В семье нас четыре брата, я самый младший. Папа из Миякинского района Республики Башкортостан, из деревни Зидиган. Его предки переселились туда из Заказанья во время нашествия Ивана Грозного. Мама родилась в Кугарчинском районе. Ее предки переехали туда во времена Елизаветы Петровны.

Наша семья всегда мечтала вернуться в нашу историческую родину в Татарстан. Мои братья учились в Казани, но вернулись в Белебей. Я тоже там родился, до 13 лет учился в гимназии, которой руководил Нурмухамет Хусаинов. Это тоже повлияло на формирование моего национального сознания.

Если не ошибаюсь, в 2011 году был выпущен указ Рустама Нургалиевича о продаже разрушенных зданий в центре города на аукционе, а также о их реставрации к 2013 году в связи с Универсиадой. Мой отец – предприниматель, и он купил здание бывшей типографии на Нариманова, 62 и отреставрировал его. С 2011 года он жил между Татарстаном и Башкортостаном. И в 2013 году и родители, и мои братья со своими семьями переехали в Казань.

«В 2024 году нашему Форуму исполнится 20 лет, и мы проведем съезд, соберем 800-1000 делегатов» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

О том, что такое Форум татарской молодежи

– Наверное, про стратегию еще рано говорить, так как вы только заступили на должность. И все же как видите свою работу в Форуме в краткосрочной и долгосрочной перспективе?

– У нас есть наработки. После новогодних праздников у нас будет мозговой штурм с руководителями организаций регионов, зарубежья, членами совета. Там мы эти наработки утвердим и поделимся. Если коротко, речь идет об IT-проектах.

В 2024 году нашему Форуму исполнится 20 лет, и мы проведем съезд, соберем 800-1000 делегатов. Скорее всего, он состоится в июле-августе, и обычно он проходит в течение 4-5 дней. Повестка, наверное, тоже будет связана с цифровизацией, с присутствием татарского языка в интернет-пространстве. Но повестку мы будем утверждать, когда будем собираться в январе.

– Вы отметили, что Форуму в этом году исполняется 20 лет. Что он сейчас собой представляет?

– Это общественная организация, национальное молодежное движение, которое существует с 2004 года. Мы объединяем вокруг себя более ста общественных, молодежных, религиозных, культурных организаций по всему миру. Изучаем, какие есть проблемы, какие проекты необходимы. Наша цель – развитие национального самосознания, новой татарской культуры. Если старшее поколение больше любит эстраду, то молодежь больше расположена к альтернативной музыке.

У нас много проектов. С 2006 года проходит акция «Мин татарча сөйләшәм». 26 апреля в рамках этого проекта проходит концерт альтернативной татарской музыки. Мы туда приглашаем малоизвестных артистов. За два месяца мы делаем опен-колл, что мы ищем новых артистов. Они присылают заявки, и жюри проводит отбор. Так у нас выросла группа Gauga, исполнитель Усал: они пришли на «Мин татарча сөйләшәм» и стали артистами, нашли аудиторию.

Лейбл Yummy Music – наш партнер, они продолжают с нами работать. Опять же, если бы поддержки от государства было больше, результаты могли бы быть еще лучше.

– Красивая, интересная музыка. Но открываешь Ютуб и видишь, что просмотров немного. Какая может быть помощь?

– Финансовая и информационная. Например, было бы неплохо получать ротацию на радио.

– Может, помочь ребятам с Ютубом, продвижением? Может, их не только татары могут слушать? «Пыяла» же показала, что татарская музыка может быть популярной.

– Кстати, «Аигел» в свое время тоже выступала на «Мин татарча сөйләшәм».

Какая еще есть потребность у молодежи? Потребность в каком-то в помещении, в молодежном культурном центре. Мне часто говорят: «Райнур, нам нужен центр, чтобы собираться, заниматься творчеством». Для «Ачык университет» тоже нужно место, где мы могли бы проводить встречи, работать. Сейчас мы для каждого раза ищем место для встречи.

– Такое поручение Минниханов давал еще в 2017 году. На каком этапе сейчас работа по созданию такого центра?

– Сейчас дело сдвинулось. Мы с активистами готовим презентацию. Мы видим центр, в котором будет студия, концертная площадка, лектории, где можно будет записывать звук, видео. Также должны быть офисы, коворкинг. Их могли бы занимать Yummy Music, «Ачык университет», туда может переехать часть Форума татарской молодежи.

У нас есть SkyTat – разговорный онлайн-клуб. Его основатели – Данил Идиятуллин и Римма Гумерова – организовали онлайн-школу, где упор делается на практику. Через Zoom и другие платформы, в группах студенты проводят созвоны и общаются на какую-то тему, которую задает учитель. Учитель направляет беседу, задает домашние задания. Это коммерческий проект, но цена невысокая. Я знаю как минимум трех своих знакомых, которые с помощью SkyTat выучили татарский язык. Если бы у нас был центр, можно было бы организовать там татарский языковой офис. Это и до меня обсуждалось. Хочется, чтобы люди приезжали в Казань и учились офлайн. Мы хотим назвать центр Домом новой татарской культуры.

Если вернемся к проектам, в рамках акции «Мин татарча сөйләшәм» мы даем премию и антипремию «Плохо с татарским». Например, «Метрополитен» получил такую антипремию, и после этого они стали использовать татарский. А вот «Пятерочка» во всех новых магазинах все пишет на двух языках одинаковым шрифтом, и за это они получили премию.

У нас есть проект «Печән базары». Ему 10 лет. Его главный идеолог – Гульназ Бадретдин. Сначала они проводили «Печән базары» на Парижской Коммуны, так как именно там располагался Сенной базар. В первый год участвовали 12 дизайнеров, а в 2023 году подали заявку более 700, из которых отобрали только 100. «Печән базары» – это не только дизайн-маркет, но и лекторий, показ мод, концерт, иммерсивный театр.

Еще один проект – «Акыл фабрикасы». Его участники предлагают идеи, защищают. Так возник «Ачык университет». На основе идей, озвученных на «Акыл фабрикасы», возникла платформа для изучения татарского «Ана теле».

– К сожалению, его больше нет.

– Да, но насколько я знаю, сейчас ведется разработка новой платформы. Как айтишник, я понимаю, что эта работа занимает много времени.

– Как-то разговаривали с директором Института истории Радиком Римовичем. Он говорит, что городах работа ведется, в деревнях есть среда. А вот в небольших городах образуется вакуум. Той же молодежи некуда приткнуться. Условный Чистополь остается на периферии. Есть планы по работе с такими городами?

– С января по июль планируются командировки. Постараемся объехать и их.

– Успехов в вашей работе!

Гуландам Фатхуллина, «Миллиард.Татар»