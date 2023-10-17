«Если мина прилетит в дом, Кузю выносить первым, но не будить!» — военный о буднях СВО

Фото: Эльмира Гайнутдинова

Набережночелнинский военнослужащий с позывным Кузя сейчас находится на малой родине в краткосрочном отпуске. Он поведал о том, почему отправился в зону проведения специальной военной операции, а также рассказал о патриотизме на передовой.

«Фашизм надо убивать. Как говорится, уничтожать даже. Я не побоюсь этого слова», — поделился он.

Военнослужащий вырос на историях о Великой Отечественной войне. Его деды были фронтовиками. По его словам, он не мог отсидеться, когда надо защищать Родину.

«Родину свою защищать надо. Деды у меня воевали. Дед мой лично воевал. Много медалей. Прадед воевал. Он был медиком, вытаскивал с полей боев. Очень много вытащил. У него тоже очень много медалей», — с гордостью говорит военный.

Таких патриотов, как военнослужащий с позывным Кузя, на передовой много, говорит он. Так, боец рассказывает, что они остаются верны своей присяге до конца.

«Рядом мины падали, прям рядышком. Мы не боялись. Никто из моих пацанов, кого я знаю, никто бы назад не побежал, все бы пошли вперед», — убежден боец.

По словам военнослужащего, настрой на передовой — боевой. Временами они шутят. «Помню, мне командир роты сказал: „Если мина прилетит в наш дом, Кузю выносить первым, но не будить!“» — улыбается Кузя.

Фото: Эльмира Гайнутдинова

У военнослужащего есть талисман, который его оберегает — это серебряный крестик и цепочка. Подарок от мамы. Военнослужащий с позывным Кузя никогда не снимает их на протяжении 15 лет.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Российские власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения конечных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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