«Если машину сделать нормальной»: Глава Минтранса заявил о готовности пересесть на Lada

Глава Минтранса России Виталий Савельев заявил, что готов пересесть с премиум-иномарки на российский автомобиль Lada. Он также выразил надежду что в ближайжшее время в комплектацию машин вернутся подушки безопасности.

«Я езжу на Genesis, у меня нет какой-то специальной машины. Будучи в "Аэрофлоте", я ездил на Mercedes. Это нормально — чиновник есть чиновник. Мы государственные служащие, у нас есть определенные ограничения, и я к этому нормально отношусь», — цитирует главу Минтранса «Интерфакс».

В ближайшее время «АвтоВАЗ» сможет найти возможность производства авто с подушками безопасности, добавил Савельев. Сделать это по его словам, можно будет после налаживания поставок комплектующих из «дружественных» стран.

Савельев также вспомнил, что в России была попытка пересадить всех чиновников на «Волги», но так как автомобиль был «не доделан», идея провалилась.

«Если машину сделать нормальной, то почему нет. Вот машину Aurus сейчас доводит наша промышленность. Машина едет, выглядит как Rolls-Royce — это нормальные технологии», — добавил министр.

Напомним, ранее сообщалось, что АвтоВАЗ начал выпускать так называемую «упрощенную» версию Lada Granta. У такой модели отсутствуют антиблокировочная система (ABS) и подушки безопасности.