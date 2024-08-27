«Если Кубок будет – встретимся и в третий раз»: о чем Минниханов пообщался с «Ак Барсом»

Традиционная встреча Рустама Минниханова с командой «Ак Барс» прошла в доброй атмосфере

Фото: rais.tatarstan.ru

«Не будем обсуждать, где, когда, что было. Вы – все равно наша команда»

Войдя в зал пресс-конференций базы «Ак Барса» Рустам Минниханов прошел абсолютно все ряды, персонально поздоровавшись как со звездными новичками и лидерами команды, так и с персоналом клуба. «А ты на воротах стоять будешь?», – с шуткой спросил Раис одного из своих сопровождающих, присевших рядом с командой.

Потом Раис Татарстана взял слово. Он сразу же сделал интересную отсылку к недавнему концерту татарского исполнителя Салавата Фатхутдинова, во время которого среди декораций было размещено джерси «Ак Барса» с автографами всей команды. На одном из концертов был замечен новый наставник команды Анвар Гатиятулин.

«У нас добрая традиция – два раза в сезон точно мы встречаемся, и это минимум. Если Кубок будет, тогда точно будет третий. Я считаю, это очень хороший обычай. “Ак Барс” – наша любимая команда, это бренд республики. У нас новый тренер. Мы с ним по очереди по концертам сейчас ходим. Ваша футболка на концерте Салавата – как самый главный приз. Республика гордится своим хоккеем», – сказал Рустам Минниханов.

После этого Раис вновь отметил особый вклад в развитие хоккея компании «Татнефть» и лично ее президента, а также продемонстрировал, что полностью владеет информацией о ситуации в команде и высказал, пожалуй, самое важное пожелание.

«Сегодня идет переформатирование команды, новый тренер, новые задачи, новые игроки, всем добро пожаловать в Татарстан. Задача одна, конечно – хорошо сыграть. А наша задача – болеть за вас, создавать условия для работы, чтобы никаких вопросов у вас не было. И, конечно, мы будем обращаться к Всевышнему, чтобы было меньше травм, чтобы вам сопутствовала удача», – пообещал татарстанский руководитель.

«Ак Барс» уже долгие годы имеет репутацию одной из самых солидных и исполнительных организаций КХЛ. Буквально каждый хоккеист, приезжающий в «Ак Барс» отмечает, что никогда ни в чем не нуждается – клуб готовит максимально комфортные условия для игроков. Но, чтобы не было ни капли сомнений, Рустам Минниханов все же еще раз проговорил, что хоккеистам ни о чем не нужно беспокоиться – главное делать свою работу. А все организационные моменты будут решены.

«Не будем обсуждать, где, когда, что было. Были и хорошие моменты, были и не очень. Но вы наша команда все равно. Как бы ни было, мы с вами. Поэтому дай Всевышний нам сил и еще немножко нам везения, ну и правильной стратегии нашего уважаемого тренера. Вы профессионалы, каждый из вас достоин нашей команды, здесь сомнений нет. В остальном, я думаю, что все вопросы организационные, все они будут решены. Еще раз я хотел бы поприветствовать вас. Добро пожаловать в Татарстан. Мы ваши фанаты, мы ваши болельщики. Успехов вам!», – закончил приветственное слово Раис.

Минниханов прошел абсолютно все ряды, персонально поздоровавшись как со звездными новичками и лидерами команды, так и с персоналом клуба Фото: rais.tatarstan.ru

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В свою очередь президент клуба Наиль Маганов подтвердил информацию, что презентация команды все-таки пройдет в Альметьевске, 3 сентября, на День Нефтяника. Это первая подобная практика, которая показывает, что теперь «Ак Барс» не столько казанская команда, сколько брендом всего Татарстана.

«Хотел бы всех пригласить на День нефтяника, чтобы мы вместе отметили наш профессиональный праздник. Чтобы все еще раз посмотрели, какая у нас мощная команда», – сказал президент «Ак Барса».

На это Раис ответил, что его тоже пригласили на торжество, после чего попросил сидящего рядом первого заместителя министра спорта Татарстана Халила Шайхутдинова назвать точное число, сколько в республике сегодня хоккейных коробок. Он тут же назвал цифру – их 54.

После этого Раис вновь обратился к команде: «Более пятидесяти ледовых площадок. Ни в одном регионе столько нет. На самом деле у нас каждый мальчишка, который занимается, он видит “Ак Барс” перед собой как пример. Но “Ак Барс” – это не только Татарстан. Знаете сколько у нас друзей за границей? А татар только 30 процентов проживает в Татарстане, остальные за пределами. Они все за “Ак Барс” болеют. Вот я в Калмыкии был, там человек пытался предъявить мне претензии, что “Ак Барс” не так играет. Мы же все знаем, как играть в хоккей, как играть в футбол… Но, это наши болельщики! Я выслушал все внимательно», – рассказал Рустам Минниханов.

«Не будем обсуждать, где, когда, что было. Были и хорошие моменты, были и не очень. Но вы наша команда все равно» Фото: rais.tatarstan.ru

Наиль Маганов тут же подхватил и добавил, что постоянно получает обратную связь из разных уголков планеты:

«Не только в России наши болельщики разбросаны, но и по всему миру. Отслеживают как по всей стране, так и по всему миру. На наши матчи всегда приезжают люди, приверженцы “Татнефти”, и как они себя чувствуют, когда побеждает “Ак Барс”!», – сказал Маганов.

Главный тренер «Ак Барса», Анвар Гатиятулин, в свою очередь, тоже отметил важность «Ак Барса» для республики.

«Уважаемые Рустам Нургалиевич и Наиль Ульфатович, спасибо за теплые пожелания команде, за вашу поддержку. Мы провели хорошую предсезонную работу, в команде все понимают, что перед “Ак Барсом” всегда стоят максимальные задачи. “Ак Барс” – это визитная карточка Татарстана. Мы отлично это понимаем и вместе будем идти к поставленной цели», – пообещал наставник команды.

На этот раз подарок от команды Рустаму Минниханову вручал Дмитрий Яшкин Фото: © Эрик Добролюбов / «Татар-информ»

«Здесь не будет равнодушных игроков». Яшкин – новый капитан?

Не обошлось и без традиционного презента Раису от «Ак Барса». На этот раз подарок от команды Рустаму Минниханову вручал Дмитрий Яшкин. Так что после этого дня официально можно отложить все предположения и споры о том, кто будет капитаном в предстоящем сезоне. Нашивку «С» он дважды получал на завершившимся вчера турнире имени Пучкова. Теперь ему доверили важнейший традиционный обряд.

Подарок, правда, на этот раз остался в коробке. В отличие от прошлых сезонов, когда Рустам Нургалиевич примерял тюбетейку от Александра Радулова или толстовку в позапрошлом сезоне, на этот раз в клубе решили действовать иначе. На удачу, надо полагать.

«Рустам Нургалиевич, Наиль Ульфатович, спасибо, что нашли время и уделили нам внимание. Ребята очень благодарны вам за поддержку и заботу. У нас сложилась новая команда, здесь не было и не будет равнодушных игроков. Надеемся, что по итогам сезона у нас будет и третья встреча», – сказал Яшкин.

Знак положительный. Во-первых, хоккеист умеет импровизировать не только на льду, но и в ораторском деле, что очень важно на капитанской позиции. Во-вторых, Дмитрий сделал самое важное обещание – не быть равнодушными. Как говорят среди болельщиков, простить спортсменам можно все, только не равнодушие. Данное обещание на столько высоком уровне автоматически закрепляет за ним золотую печать, которую уже не стереть.