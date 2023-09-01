«Если кто-то станет летчиком – буду счастлив»: Герои России пообщались с учениками Казани

В Казанском лицее №187 в День знаний пошли Уроки мужества. К школьникам в праздничный день пришли два Героя России Марат Алыков и Александр Борисевич.

Фото: © Эвелина Киселёва \ «Татар-информ»

Герой России летчик-испытатель, прошедший Афганистан, Марат Алыков встретился с кадетским классом.

Он посоветовал кадетам серьезно подумать о принятии решения о службе в армии, по его словам, это должен быть осознанный выбор, потому что армия – это образ жизни, службе отдаются всецело.

Фото: © Эвелина Киселёва \ «Татар-информ»

«Мне бы в этот день очень хотелось вам сказать, что надо очень здорово учиться. Я прекрасно понимаю, вы молодые люди, безусловно, кроме учебы, хочется заниматься чем-то другим. Поверьте моему жизненному опыту, чем лучше вы будете учиться, впитывать в себя знания, тем по жизни вам будет проще и легче», – отметил Марат Алыков.

Он дал наставление школьникам, что в жизни не бывает ничего идеального, как говрят летчики, полет – это борьба с отклонениями, и вся жизнь – это та же борьба с отклонениями. Герой объяснил школьникам, что на жизненном пути придется принимать серьезные решения, и на этом пути будут ошибки, и их не нужно бояться, но надо подготовить себя к тому, что ошибки надо будет исправлять.

Фото: © Эвелина Киселёва \ «Татар-информ»

«Я буду рад, если кто-то из вас свяжет жизнь с летной работой. И вдвойне буду рад, если в будущем кто-то из вас станет летчиком-испытателем», – признался он.

Александр Борисевич на встрече с 11-классниками рассказал о своем подвиге в Перовой чеченской кампании. Говоря о принятии важных решений на пороге выпуска из школы, привел в пример своего сына, который не продолжил династию военных и нашел себя в другом деле и счастлив.

Фото: © Эвелина Киселёва \ «Татар-информ»

«В настоящий момент героев в России живых 614 человек, каждый день добавляются. Далеко ходить не будем, ваш земляк из экипажа танка Алеша, сейчас его частенько показывают. Приятно то, что мы с ним встречались. И героев добавляется в связи специальной военной операцией, которую проводит наша страна. Там принимают участие все наши народы, Татарстан вносит серьезный вклад в победу», – отметил Александр Борисевич.

Школьники задали интересующие вопросы гостям. Например, Борисевича спросили о том, тяжело ли сейчас стать десантником. А у Алыкова узнали, насколько сложно испытывать истребители и каково это больше не летать.

Фото: © Эвелина Киселёва \ «Татар-информ»

Герои России на встрече подчеркнули, что очень важно любить свою Родину. И выразили надежду еще узнать о ребятах, с которыми они пообщались сегодня, из новостей о их героизме, научных открытиях, творческих или спортивных победах во благо Отечества.

Но не только казанский 187-й лицей принимал гостей, в Казанском суворовском военном училище Урок мужества провели Герои Российской Федерации Алексей Волосков и Ирина Лампартер.