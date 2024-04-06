«Если конъюнктивит не лечить, можно ослепнуть»: офтальмолог об инфекциях глаз

Инфекции могут попасть в глаза с грязных рук, лица или с контактных линз. Также причиной развития инфекции может стать травма глаза

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Татарстанцы все чаще сталкиваются с инфекциями глаз

Инфекционные заболевания глаз вызывают бактерии, вирусы или грибки. Разновидностей таких болезней множество, у каждой из них свои причины, каждая требует специального лечения. Инфекция может поразить любую часть глаза, иногда сразу оба. Врач-офтальмолог Республиканской клинической офтальмологической больницы Анна Борисова подчеркнула, что от таких заболеваний не застрахован никто.

«Инфекционные болезни глаз нередко приводят к серьезным последствиям, если не обратить на них внимание вовремя. Они чреваты развитием серьезных осложнений, вплоть до слепоты. Именно поэтому крайне важно своевременно обращаться к врачу для проведения диагностического обследования. Некоторые заболевания по своим проявлениям могут быть довольно схожими, поэтому самолечение может серьезно вам навредить», – заметила доктор.

В РКОБ подчеркнули, что по статистике таких заболеваний глаз с каждым годом становится все больше. К примеру, заболеваемость конъюнктивитом среди татарстанцев в 2021 году составляла 627 случаев на 100 тысяч человек, по итогам 2023 года было зафиксировано уже 648 случаев на 100 тысяч взрослых. А заболеваемость кератитом увеличилась с 70 до 73 случаев на сотню тысяч татарстанцев за два года.

Анна Борисова: «Инфекционные болезни глаз нередко приводят к серьезным последствиям, если не обратить на них внимание вовремя» Фото: пресс-служба РКОБ

Симптомы, которые должны насторожить

Анна Борисова перечислила симптомы, при появлении которых стоит незамедлительно обратиться к врачу:

покраснение глаз;

ощущение песка или соринки в глазах;

боль и дискомфортные ощущения;

повышенная восприимчивость к свету и светобоязнь;

слезотечение;

снижение остроты зрения;

сухость;

боль;

выделения из глаз, причем как прозрачные и водянистые, так и гнойные;

отек век с зудом;

расплывчатое зрение;

сухие корочки в области век и на уголках глаз после сна;

шелушение и опухание кожи век.

Обратиться можно к офтальмологу в поликлинику по месту жительства. Если ситуация серьезная, то лучше приехать в РКОБ, там круглосуточно работает отделение неотложной помощи.

Снижение остроты зрения также один из симптомов инфекционных болезней глаз Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«К инфекциям глаз могут привести аденовирус, грипп, герпес и коронавирус»

Офтальмолог объяснила, что инфекции могут попасть в глаза с грязных рук, лица или, к примеру, с контактных линз. Также причиной развития инфекции может стать травма глаза или попадание инородного предмета.

«Если у человека есть патологии, нарушающие состав и целостность слезной пленки, то велик риска заноса инфекции. Или если было воздействие агрессивных веществ – таких, например, как кислоты, щелочи, газы или дым. Опасно пребывание в запыленном месте. А также аллергические реакции и синдром “сухого глаза”», – перечислила Анна Борисова.

Врач подчеркнула, что ситуацию только ухудшат болезни, которые ослабляют работу иммунной системы.

Но не только прямое воздействие на глаза может вызвать развитие инфекции. К ней могут привести и обычные аденовирус, грипп, герпес и коронавирус. Глаза могут оказаться поражены бактериями – стафилококком и стрептококком, возбудителями сифилиса и туберкулеза, а также грибками или простейшими, например, амебой, и даже гельминтами.

Есть ряд инфекционных заболеваний глаз, которые встречаются чаще других. Это конъюнктивит, блефарит, дакриоцистит, эндофтальмит, кератит, стафилококковая язва роговицы и другие.

Есть ряд инфекционных заболеваний глаз, которые встречаются чаще других Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Больной с конъюктивитом заразен в течение 12 суток»

Самой частой встречающейся инфекцией глаз является конъюнктивит. В 2022 году за неотложной помощью в республиканскую офтальмологию обратились 9 937 человек, по итогам прошлого года помощь потребовалась уже 11 867 жителям республики.

«В весенний сезон конъюнктивиты чаще всего имеют вирусную природу, но могут быть и другие причины – бактерии, аллергия, попадание инородных тел. Вирусные и бактериальные конъюнктивиты заразны. Они легко передаются от одного человека к другому контактным путем, поэтому важно соблюдать личную гигиену и укреплять иммунитет», – подчеркнула Анна Борисова.

При появлении жалоб на светобоязнь, покраснение, слезотечение глаз следует обратиться на прием к офтальмологу. По словам доктора, чтобы не заразить других членов семьи, рекомендуется строго соблюдать правила гигиены: чаще мыть руки, пользоваться только личным полотенцем и постельным бельем, по возможности носить маску. Риск заражения для окружающих сохраняется на протяжении 12 суток от начала заболевания.

Важно, что если конъюнктивит не лечить, то возникнут осложнения – такие как рубцы на конъюнктиве и нарушение слезной пленки. Может случиться поражение роговицы, которое может привести к серьезному ухудшению зрения, заметила доктор.

Чтобы не заразиться, врач посоветовала часто и тщательно мыть руки, ведь это основной и самый эффективный способ предотвратить распространение инфекций глаз Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Как предотвратить заражение?

Анна Борисова подчеркнула, что многие инфекционные заболевания легко передаются от человека к человеку. Чтобы не заразиться, врач посоветовала часто и тщательно мыть руки, ведь это основной и самый эффективный способ предотвратить распространение инфекций глаз.

Не стоит трогать глаза и лицо руками. Важно до и после применения лекарств и нанесения макияжа мыть руки. Меняться или пользоваться чужой косметикой также опасно. Лучше в семье использовать отдельные банные полотенца, полотенца для лица, подушки и белье.

В зону повышенного риска входят те, кто уже носят очки и линзы, а также перенесли операцию на глаза.

«Если носите контактные линзы, соблюдайте все правила их использования. Если вы заразились, откажитесь от них на время. Тщательно очистите и продезинфицируйте линзы и контейнер перед использованием», – добавила офтальмолог.

Борисова продолжила, что важно защищать глаза от ветра, горячего и пыльного воздуха. При контакте с химикатами лучше надеть защитные очки.

Важно помнить и про общее здоровье – для этого необходимо укреплять иммунитет, закаляться, правильно питаться, выполнять физические упражнения. И, конечно, периодически проходить обследование у офтальмолога.

«Если становится ясно, что глаза поражены инфекцией, то самолечение недопустимо. Офтальмологические нарушения могут иметь разные причины и требуют специфического лечения. Раннее обращение к врачу позволяет быстрее поставить точный диагноз и начать соответствующую терапию. В противном случае болезнь может перейти в тяжелую форму и привести к осложнениям, в том числе к слепоте», – заключила врач.

Рост числа воспалительных заболеваний глаз связан со сниженным иммунитетом населения – их становится больше, потому что увеличивается число случаев ОРВИ и коронавирусной инфекции Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Коронавирус и вейпы – почему инфекций глаз стало больше

Рост числа воспалительных заболеваний глаз связан со сниженным иммунитетом населения – их становится больше, потому что увеличивается число случаев ОРВИ и коронавирусной инфекции. В пресс-службе офтальмологической больницы подчеркнули, что в последние годы было много случаев заболеваний глаз при Covid-19, причем воспалительные заболевания проявлялись необычными симптомами.

«В этом году тоже были случаи воспаления глаз, как следствие коронавирусной инфекции. На это наши врачи обратили внимание во время сезонного подьема ОРВИ и коронавируса», – подчеркнули в РКОБ.

Организм человека может быть ослаблен из-за недостатка необходимых витаминов, переохлаждения, неправильного питания, вредных привычек, стрессовых ситуаций – все это легко может привести к инфекциям глаз.

«Также их рост связан с с увеличением выявленных случаев синдрома „сухого глаза“, когда идет систематическая высокая зрительная нагрузка», – добавила врач.

Увеличение числа случаев глазных инфекций связано с ростом числа хронических болезней – речь о сахарном диабете, патологиях сердечно-сосудистой системы. Глаза являются одним из „органов-мишеней“, заметила Анна Борисова.

Влияет и то, что все больше татарстанцев носят контактные линзы и далеко не все соблюдают правила гигиены при их использовании.

«Влияет и рост аллергических реакций в связи с ухудшением экологии. Здесь важно сказать и про курение, в том числе вейпов и кальянов. Ведь табачный дым является сильнейшим аллергеном, который раздражает тонкую слизистую оболочку, выстилающую роговицу и конъюнктиву. Вылечить аллергический конъюнктивит очень сложно, поскольку глаза постоянно испытывают воздействие табачного дыма, иммунная система находится в боевой готовности и активно борется с раздражителем. После нескольких обострений болезнь может перейти в хроническую форму и тогда жжение и сухость в глазах, воспаление и отек век становятся пожизненными спутниками человека», – отметила еще одну причину врач.