«Если катаются по правилам, то пусть катаются»: в Казани прошел рейд по электросамокатам

Никита Алешкевич

В центре Казани городская Госавтоинспекция совместно с представителями кикшеринговых компаний провела очередной рейд на нарушителей по электросамокатам. Инспекторы останавливали любителей прокатиться «с ветерком» и проводили с ними беседы, напоминая о правилах поведения на дороге.

Автоинспекторы отметили основные нарушения, которые допускают водители электросамокатов. В первую очередь, это движение по проезжей части, пересечение дороги в неположенном месте или на красный свет.

Но не всех электросамокатчиков останавливали за нарушения – одного водителя полицейские удостоили отдельной похвалы за правильное использование самоката.

Фото: © Никита Алешкевич

По словам представителей кикшеринговых компаний, за последнее время количество происшествий, связанных с водителями электросамокатов, уменьшилось.

«По сравнению с прошлым годом, количество происшествий на самокатах уменьшилось на 30%, при этом увеличилось и число клиентов. С ростом потока туристов в городе, на основных локациях ставятся сотрудники, которые разъясняют правила пользования самокатов», – рассказал представитель одной из городских компаний по аренде электросамокатов.

Фото: © Никита Алешкевич

Стоит отметить, что мнение жителей города по поводу самокатчиков тоже изменилось. Большинство никогда не сталкивались с неприятностями, связанными с «гонщиками» на электросамокатах, и относятся к ним спокойно.

«Если они катаются по правилам, то пусть катаются. Лишь бы не сбивали на людей. А вообще, для них должны быть отдельные дорожки – и им будет хорошо, и нам», – поделилась с корреспондентом «Татар-информа» гостья Казани Татьяна.

Фото: © Никита Алешкевич

В конце рейда автоинспекторы еще раз напомнили, что при езде на электросамокате, особенно в темное время суток, нужно иметь на одежде световозвращающие элементы, а использовать защитную экипировку.

«Необходимо сохранять безопасную скорость, не перевозить других людей, в том числе и детей, отказаться на дороге от применения разных гаджетов, включая смартфоны. Ко всем остальным участникам дорожного движения следует проявлять уважение и вежливость», – рассказал инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД УМВД России по Казани Анна Миронова.



