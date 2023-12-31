Эксперт о подготовке к праздникам: «Купил канистру «чистейшего алкоголя» – конец печени»

Рустем Арсланов: «Для контролирующих органов сейчас действует мораторий. Поэтому вся наша работа направлена в основном на профилактику правонарушений, а не на наказание»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Наказать нельзя помиловать

Есть ли на полках магазинов просроченный алкоголь? В порядке ли у продавцов лицензии на продажу? Есть ли в торговых точках Татарстана нелегальный некачественный алкоголь, который опасен для жизни и здоровья татарстанцев? Ответы на эти вопросы точно знают в Госалкогольинспекции РТ.

«Не секрет, что для контролирующих органов сейчас действует мораторий на контрольные мероприятия с целью снижения административного давления на бизнес. Поэтому вся наша работа направлена в основном на профилактику правонарушений, а не на наказание», – объяснил заместитель главы Госалкогольинспекции РТ Рустем Арсланов.

В эпоху моратория на проверки каждому нарушителю выдаются предостережения. В этом году их получили более двух тысяч татарстанских предпринимателей.

«Эти предостережения мы даем на основании какой-то информации и сообщений о нарушениях в основном от жителей. Наши сотрудники выезжают, и независимо от того, выявлено или не выявлено нарушение, мы выдаем предостережение. До всех участников рынка доводим предъявляемые к ним требования. Зачастую нарушения наши предприниматели совершают неумышленно, из-за незнания норм закона», – дополнил Рустем Арсланов.

Например, бдительный житель Татарстана сообщил нам, что в магазине недалеко от его дома продают просроченное пиво.

«Мы выезжаем, видим, действительно покупатель нашел бутылку просроченного пива на полке. Стоит отметить, что пиво один из немногих алкогольных напитков, который имеет срок годности. Просроченное пиво на полке уже не соответствует ГОСТу и является нелегальным. Мы видим, что одна-две бутылки просто затерялись на огромном прилавке. Это неумышленная халатность. Если находим одну просроченную бутылку, мы не воспринимаем это как намеренное нарушение. Другое дело, когда магазин пытается продать целую просроченную партию. Тогда разговор идет по-другому», – рассказал он.

Употребление просроченного пива, к слову, может нанести вред здоровью, поэтому пить его не стоит.

«Сроки годности придуманы не просто так. Конечно, если вы выпили просроченное пиво – это не значит, что вы сразу отравитесь и умрете. Тем не менее есть опасность, что в пиве произойдет дополнительное брожение, могут сформироваться токсичные химические соединения. Они могут нанести вред здоровью и пищеварению», – сказал замглавы Госалкогольинспекции РТ.

Увеличение производства и продаж нелегального алкоголя перед праздниками растет каждый год не только в Татарстане, но и во всей России Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Подпольные организации опасаются возить в Татарстан свой алкоголь»

Вспоминая резонансную историю с напитком «Мистер Сидр», из-за которого погибли жители разных регионов страны, Рустем Арсланов отметил, что такая трагедия в Татарстане вряд ли могла случиться.

«При брожении плодовых напитков появляется спирт, но недобросовестные предприниматели, которые продавали продукцию, допустили, что в ней появился спирт не просто в результате брожения, а доливали туда еще непищевой, опасный для человека метиловый спирт», – рассказал Рустем Арсланов.

Метиловый спирт по вкусу и запаху не отличается от этилового, который используют в производстве алкоголя. Разница в том, что метиловый может покалечить или убить.

«В каких-то дозах он ослепляет, а также может привести к летальному исходу. Эта история с "Мистером Сидром" коснулась очень многих регионов, в том числе и близких к Татарстану. Слава богу, что в нашей республиканской системе контроля происходит тотальная проверка всей ввозной продукции. Поэтому подпольные организации опасаются возить сюда свой алкоголь. Они знают, что его обнаружат и конфискуют. Во многом благодаря этому отравленная продукция не попала на прилавки республики», – сказал он.

Между тем, по словам Рустема Арсланова, увеличение производства и продаж нелегального алкоголя перед праздниками растет каждый год не только в Татарстане, но и во всей России.

«Увеличивается спрос на алкоголь, из-за этого увеличивается количество нелегальной продукции. Это естественные процессы. Как у нас население выбирает алкоголь? В первую очередь смотрят на цену, чтобы приобрести подешевле. Многие сейчас пытаются приобретать алкоголь дистанционно, откуда-то заказывают, хотя такая продажа незаконна», – дополнил эксперт.

«Если вы видите шампанское, которое стоит меньше установленной розничной цены 239 рублей, значит, продукция нелегальная» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Как не отравиться алкоголем и какое шампанское выбрать?

Самое главное правило – алкоголь нужно покупать в стационарной торговой сети или в специализированных магазинах.

«Тогда мы, как Госалкогольинспекция РТ, сможем гарантировать вам легальность продукции. Если вам выдали кассовый чек, на бутылке нет повреждений, кривых этикеток, то все в порядке. У вас также будет возможность самим проверить качество алкоголя», – объяснил Рустем Арсланов.

Еще одна важная деталь, по словам Арсланова, приобретать алкоголь нужно в стационарном торговом магазине, у которого есть лицензия. Ее наличие можно проверить в уголке потребителя, она не должна быть просрочена. Не поленитесь, советует эксперт, изучите лицензию.

Еще одно препятствие на пути нелегального алкоголя в Татарстан – тотальная проверка качества. Она работает и на ввозимую в республику продукцию и на алкоголь, произведенный на территории республики.

«Обратите внимание на маркировку, на всем алкоголе, по закону, имеется широкая вертикальная федеральная марка. Кроме этого, у нас есть своя региональная маркировка. На этих марках есть штрихкод, который можно отсканировать и узнать подробности о продукции. Также на федеральном сервисе «АнтиКонтрафакт Алко» можно проверить легальность продукции», – рассказал Арсланов.

Третий совет – это тест на внимательность. Так как вся алкогольная продукция сейчас изготавливается на конвейерах, нужно внимательно осмотреть ее снаружи, все этикетки должны быть ровными. Если заметна какая-либо кривизна в изображениях, стоит прибегнуть к способам проверки, описанным выше.

Рустем Арсланов, опираясь на собственный опыт, рассказал «Татар-информу» о том, на какое шампанское стоит обратить внимание.

«Если вы видите шампанское, которое стоит меньше установленной розничной цены 239 рублей, значит, продукция нелегальная. А дальше смотрите по маркировкам и наличию действующей лицензии. Я бы посоветовал обязательно обратить внимание на шампанское татарстанского производства, например Lindele, также на популярный «Абрау-Дюрсо», есть и прекрасные виды шампанского из Дагестана, и другие. Многие к ним относятся с пренебрежением, и зря», – сказал он.

Тяжелой темой для республики все еще остается продажа «фанфуриков» Фото: © «Татар-информ»

«Фанфурики» из Татарстана не ушли»

По словам заместителя главы Госалкогольинспекции РТ Рустема Арсланова, тяжелой темой для республики все еще остается продажа «фанфуриков».

«Что такое «фанфурики»? – это не пищевая продукция наружного применения – лосьоны и антисептики. Фактически они не пищевые, но в 95% случаев их приобретают, чтобы выпить, так как они на 80% состоят из спирта. Почему так происходит? Потому что у них очень низкая цена. Потому что спирт, который используется в непищевой продукции, не облагается акцизами и такой «фанфурик» стоит 20-30 рублей. Если это перевести и сопоставить с водкой по количеству спирта, то получается, что купить «фанфурик» в четыре раза дешевле, чем купить водку. Все мы понимаем, какой это соблазн для маргинальных категорий граждан», – рассказал эксперт.

По словам Рустема Арсланова, удалось добиться введения акцизов на жидкости двойного назначения, чтобы люди перестали ими травиться.

«За последние годы мы смогли добиться обложения акцизами этой продукции емкостью свыше 100 миллилитров. Но вот эти стограммовки дешевыми так и остаются. Также в Татарстане мы добились того, чтобы эти лосьоны, антисептики в пересчете на водку не могли стоять дешевле. То есть цена лосьона с содержанием спирта в 80% должна быть 110 рублей. Но за такую цену их маргинальные категории граждан покупать не будут. Поэтому их нелегально продают на базарчиках, в киосках, в магазинах бытовой химии по старым ценам. Таких продавцов привлекаем к ответственности», – дополнил Рустем Арсланов.

Лосьоны, антисептики или незамерзайка – все это спиртосодержащие жидкости, произведенные на непищевом спирте.

«Представьте ситуацию, если человек выпьет лосьон или антисептик, отравится и умрет. Кто понесет за это ответственность? Производитель? Нет, так как это не пищевая продукция и на этикетке это указано. Похожая ситуация с производителями незамерзаек – в них содержится опасный для здоровья спирт, но кто виноват в том, что люди используют незамерзайку не по назначению? Виноваты те, кто продает их с нарушениями, сильно занижая цену для зависимых от алкоголя», – отметил Рустем Арсланов.

Никуда не делись и продавцы пятилитровок – «чистейшего алкоголя с завода» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Сначала вы покупаете пятилитровку с «чистейшим алкоголем», а потом у вас разлагается печень»

Перед Новым годом недобросовестные предприниматели начинают подделывать самый популярный алкоголь – водку эконом-класса, рассказал Рустем Арсланов. После нее по популярности идут виски, джин, ром, коньяк и прочие.

«Тот алкоголь, который пользуется большим спросом, тот и подделывают. На сегодняшний день это дешевая водка. Испокон веков ее подделывали, но на сегодняшний день нашлись умельцы, которые подделывают вообще все виды алкоголя», – сказал он.

По словам Арсланова, никуда не делись и продавцы пятилитровок – «чистейшего алкоголя с завода».

«В этом году также были выявлены случаи незаконной продажи пятилитровок с алкоголем. Продавцы говорили, что их продукция вывезена с ликероводочных заводов и она якобы соответствует всем стандартам качества. На самом деле, мы не раз проводили проверки на наших заводах, ничего подобного там провернуть невозможно. А продают нелегальный некачественный алкоголь такие продавцы, чтобы быстро обогатиться», – объяснил эксперт.

Самое опасное в этой ситуации то, что продавцы нелегального алкоголя зачастую сами не знают природу спирта, который они продают. В поисках выгоды они не беспокоятся о жизнях своих клиентов.

«Они могут использовать метиловый спирт, который не отличается по цвету и запаху от этилового спирта, но может привести к летальному исходу. А может быть изобутиловый спирт, который мгновенного вреда не нанесет, но имеет ужасные накопительные последствия, от него начнет разлагаться печень», – рассказал Рустем Арсланов.

По его словам, в этом году в Татарстане было выявлено 57 случаев продажи самогона. Хотя от самогона в этой продукции было только название.

«Это мы его самогоном называем. Но чтобы сделать настоящий самогон, нужны большие усилия, а недобросовестные нелегалы закупают незаконно произведенный спирт, к примеру, в Северной Осетии, по 500 рублей за пятилитровую канистру. Разбавляют его с водичкой и продают, а что будет с человеком – их не волнует. Если вы видите, что нарушается закон, сообщите нам на горячую линию (843) 278-92-79. Также вы можете обратиться в систему «Народный контроль», – подытожил эксперт.