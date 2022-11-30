«Если гадов не остановим, они придут к нам»: айтишник о том, как ушел добровольцем на СВО

В сети появилось видео с добровольцем по имени Ринат. Молодой человек рассказывает, что он находится в зоне СВО с 30 сентября. Вначале приехал в Донецк, после «сюда», в 4-ю батарею. Прошел обучение наводчиком.

До спецоперации Ринат работал айтишником, писал мобильные приложения, создавал сайты. Какое-то время занимал пост директора предприятия по металлообработке. Но, по мнению бойца, деньги не главное сейчас.

«Решил приехать сюда добровольцем. Ведь если мы этих гадов не остановим здесь, тогда они придут к нам. Если война придет в наш дом, неважно кто ты - директор или программист, с той стороны смотреть не будут. Будут резать всех», – говорит Ринат.

По мнению Рината, у многих людей нет понимания того, что происходит, но рано или поздно и они осознают, что надо помогать всем миром.

«Наша страна, наш русский мир не может дать заднюю. И Запад действует так же. Либо мы их, либо они нас», – продолжил доброволец.

Ринат рассказал, что по работе он со многими сотрудничал. И, когда началась СВО, многие решили уехать из страны.

«Мне стало очень противно, когда молодые ребята с запудренными мозгами решили, что можно уехать на Запад и все будет хорошо. Нет, там ничего хорошего не будет. Они нас там просто соберут, поставят отряды и пойдут на нас. Подобное происходит сейчас в Грузии и других странах. Не все люди понимают, что эти американские доллары это просто макулатура», – особенно подчеркнул Ринат.

В конце айтишник Ринат сказал, что для него быть артиллеристом – лучшая работа в мире. Ведь он стоит на защите Родины.