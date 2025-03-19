«Если есть возможность, почему нет». Тесленко о тратах «Зенита» и «Спартака» на трансферы

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Защитник «Рубина» Егор Тесленко прокомментировал траты «Зенита» и «Спартака» на зимние трансферы.

По его словам, в этом нет ничего плохого, поскольку наши команды вернут в еврокубки, а когда это случится – новички уже будут сыгранны с основным составом.

«Если у клубов есть возможности делать такие трансферы, почему нет? Даже если нет еврокубков, нас всё равно вернут туда. А когда вернёмся, новые футболисты уже будут сыгранны и влиты в коллектив. Следовательно, нашим клубам будет легче выступать в еврокубках», – передает слова Тесленко «Чемпионат».

Напомним, минувшей зимой «Зенит» пополнили Луис Энрике и Саша Зделар. Состав «Спартака» же пополнили Ливай Гарсия, Пабло Солари и Илья Помазун.

В данный момент «красно-белые» занимают второе место в таблице РПЛ с 43 очками. «Сине-бело-голубые» же расположились на третьей строчке с идентичным со «Спартаком» количеством баллов.