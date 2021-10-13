Гульнара Сергеева: «Если есть сомнения, можно сфотографировать планшет переписчика»

Если есть сомнения в достоверности информации, внесенной переписчиком, можно сфотографировать его планшет с заполненными данными, - считает партнер коллегии адвокатов Sergis Гульнара Сергеева. В интервью «Миллиард.Татар» она сообщила, что за попытку «скорректировать» результаты переписи должностное лицо может получить тюремный срок.

Гульнара Сергеева сообщила, что за попытку «скорректировать» результаты переписи должностное лицо может получить тюремный срок Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

«Немало обращений связано с изучением родного языка»

— Гульнара Ильдусовна, расскажите, в чем суть договора коллегии адвокатов Sergis со Всемирным конгрессом татар. В чем заключается ваша задача?

— Мы заключаем договоры на юридическое обслуживание со многими юридическими лицами и гражданами. С Конгрессом татар заключен договор на оказание консультационных услуг на безвозмездной основе, включая устные и письменные консультации по правовым вопросам, включая вопросы, связанные с переписью населения, подготовку справок и правовых заключений, анализ законодательства, применимого в конкретной ситуации.

В случае необходимости по поручению Конгресса татар мы можем заключить дополнительное соглашение на представление интересов в государственных и судебных органах. Пока таких сложных вопросов не возникало и все, что мы делали, — справки, консультации, правовые заключения, — мы делали бесплатно.

— На какой территории будут оказываться услуги?

— Мы оказываем услуги на территории Российской Федерации, но в Конгресс татар могут обращаться как лица, проживающие в России, так и находящиеся за рубежом. Если им понадобится юридическая помощь вне пределов России, то, конечно, имеется возможность порекомендовать юристов, оказывающих юридические услуги на их территориях.

Отрадно отметить, что наши коллеги-юристы из других регионов России также предложили свою безвозмездную консультационную помощь в случае возникновения вопросов, связанных с переписью населения.

— О каких регионах вы говорите?

— Например, коллеги из Башкортостана изъявили такое желание. Мы договорились с Конгрессом татар, что Sergis является основным координатором по вопросам оказания правовой помощи в период подготовки и проведения переписи населения и мы вправе привлекать к этой работе юристов других регионов на основании отдельных соглашений.

«Наши коллеги-юристы из других регионов России предложили свою безвозмездную консультационную помощь в случае возникновения вопросов, связанных с переписью населения» Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-Информ»

— То есть в той же Башкирии желающие проконсультироваться или пожаловаться могут обратиться к ним?

— Они могут обратиться в Конгресс татар или к нам, а мы по поручению Конгресса можем привлечь юристов из другого региона, что позволит избежать командировочных расходов.

— За полтора года после подписания договора со Всемирным конгрессом татар поступали ли к вам обращения по вопросам, связанным с переписью?

— Мы не можем назвать обращения, непосредственно связанные с переписью населения, потому что перепись еще не началась. Во Всемирный конгресс татар поступали обращения, затрагивающие вопросы, связанные с реализацией прав татар, проживающих за пределами Татарстана, на изучение родного языка; вопросы, связанные с предоставлением земельных участков под строительство мечети; с запретом на ношение головных платков; с ограничениями при проведении культурных мероприятий в других регионах артистами из Татарстана.

— Вы имеете в виду тот случай с Фирдусом Тямаевым в Башкирии, когда отменили его концерт?

— Не только с Тямаевым. И в отношении других артистов была похожая ситуация. Мы этот вопрос рассматриваем как воспрепятствование предпринимательской деятельности, нарушение конкуренции, когда местные власти либо учреждения культуры от их имени требуют от артистов документы, не предусмотренные законодательством, например, так называемые маршрутные листы, якобы дающие право на проведение концертов. Соответственно, мы подготовили свое заключение, а дальше Конгресс татар примет решение по вопросу обращения в прокуратуру — это их компетенция. Коллегия адвокатов Sergis как исполнитель работает только с Конгрессом татар и самостоятельно не может обращаться в какие-то органы без его поручения.

«Не только с Фирдусом Тямаевым (на фото), и в отношении других артистов была похожая ситуация. Мы этот вопрос рассматриваем как воспрепятствование предпринимательской деятельности» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

С момента заключения соглашения с нами в Конгресс татар поступило около 200 обращений, требующих уточнения правовой позиции. Немало обращений связано с изучением родного языка за пределами Татарстана, когда образовательные организации отказывают учащимся в преподавании татарского языка, мотивируя тем, что якобы нет соответствующих условий. И в этом случае мы рекомендуем Конгрессу татар обращаться в прокуратуру на местах, потому что в каждом случае необходимо выяснять, действительно ли нет таких условий, учитывая, что Татарстан готов помогать учебниками по татарскому языку, кадрами (учителями).

В принципе, прокурорская проверка может выяснить, насколько причины отказа мотивированы, уважительны, действительно ли нет условий. Или же отказ носит формальный характер. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» в статье 14 закрепляет право на изучение родного языка.

«Проконтролировать данные, внесенные переписчиком, можно через «Госуслуги» или МФЦ»

— Что грозит фальсификаторам результатов переписи населения? Например, при выявлении материального поощрения или стимулирования переписчиков или при выявлении случаев давления на население со стороны чиновников, региональных или местных.

— Если мы говорим о материальном стимулировании, то с теми же переписчиками органы власти вправе заключать как трудовые договоры, так и договоры гражданско-правового характера. Органы статистики, например, имеют право привлекать переписчиков и оплачивать их труд. В данном случае это правомерно. Могут привлекаться также и волонтеры.

Если говорить о каком-то незаконном материальном стимулировании переписчиков за искажение результатов, то такие действия могут повлечь в отношении виновных лиц уголовную ответственность, если, разумеется, эти факты будут доказаны в установленном законом порядке.

Существуют и иные виды ответственности за нарушения норм, регулирующих обработку и защиту персональных данных. Если переписчики состоят в трудовых отношениях, то они могут нести дисциплинарную, а также материальную, гражданскую ответственность за искажение персональных данных в переписных листах.

Всероссийская перепись проходит один раз в десять лет. Поэтому судебная практика сформируется с учетом изменений, внесенных в законодательство.

Существует и административная ответственность, предусмотренная статьей 13.11 Кодекса об административных правонарушениях РФ. Например за обработку персональных данных, не совместимых с целью сбора персональных данных, часть 1 этой статьи предусматривает наложение административного штрафа на физических лиц в размере от 2 до 6 тыс. рублей, на должностных лиц — от 10 до 20 тыс. рублей, на юридических лиц — от 60 до 100 тыс. рублей.

Возвращаясь к вашему вопросу о склонении должностным лицом переписчиков для внесения ими заведомо ложной информации в данные переписи, полагаю, что такие действия могут повлечь уголовную ответственность должностного лица за превышение должностных полномочий.

У гражданина есть возможность проконтролировать данные, внесенные переписчиком. Он может сделать это самостоятельно через сайт «Госуслуги» или через МФЦ и внести исправления Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

— И что за это светит — штраф или даже срок?

— Закон предусматривает и штрафы, и арест, и лишение права занимать определенные должности, и даже лишение свободы. Конечно, ответственность последует только на основании приговора суда, если вина будет доказана.

— То есть можно будет записать на телефон (видео, аудио), как какой-то начальник требует делать так-то, — и на этом основании можно заводить дело?

— Да, если доказательства были получены без нарушения закона.

— Допустим, переписчик пришел ко мне домой, задает вопросы про семью, жилье. А потом касательно национальности намекает: «Запишись, Тимур, папуасом». И как дойдет до родного языка, скажет: «Давай укажем, что монгольский». Что в подобном случае грозит переписчику?

— Во-первых, переписчик не вправе давать такие советы, тем более обещать какие-либо, не предусмотренные законом преференции — например, приоритетное поступление в вуз, льготы в получении земельного участка и т.п. Предоставление сведений о национальности, о родном языке — это свободное и самостоятельное волеизъявление человека.

Далее — у гражданина есть возможность проконтролировать данные, внесенные переписчиком. Он может сделать это самостоятельно через сайт «Госуслуги» или через МФЦ и внести исправления в период с 15 октября по 8 ноября 2021 года.

Если гражданину в результате искажения сведений при проведении переписи были причинены нравственные страдания, он может обратиться за возмещением морального вреда в суд.

«Если есть сомнения, можно сфотографировать планшет переписчика с заполненными данными»

— Каков будет алгоритм ваших действий, если подтвердится информация о фальсификации?

— В данном случае Конгресс татар может направить обращение в органы прокуратуры для проведения прокурорской проверки и принятия мер прокурорского реагирования.

Есть возможность вписать более одного родного языка или национальности. В статистику пойдет все, а для общих итогов будут брать по первой национальности или по первому языку, указанному в строке Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-Информ»

— Стоит ли передоверять заполнение переписного листа домочадцам, если переписываемый дома отсутствует, когда пришел переписчик?

— Законом это не запрещено — один член семьи вправе предоставить данные остальных членов семьи в целях переписи. В семье, где есть люди, которые не могут самостоятельно пользоваться интернетом, целесообразно попросить других членов семьи — пользователей Сети. Чтобы не быть связанным с переписчиком, можно самостоятельно внести соответствующие данные переписи через сайт «Госуслуги». Либо обратиться в МФЦ. Также будут открыты специальные участки, где можно будет пройти перепись.

Если есть сомнения в достоверности информации, внесенной переписчиком, можно сфотографировать планшет переписчика с заполненными данными либо через сайт «Госуслуги» проверить правильность внесения сведений.

— Есть ли в переписном листе вопросы, на которые переписываемому стоит обратить особое внимание? Может быть, о родном языке, о владении другими языками, о национальности?

— Этот вопрос был задан на пресс-конференции 29 сентября заместителю руководителя Росстата Павлу Смелову, который ответил следующее: «Возможность такая (вписать два родных языка. — Ред.) есть, как и в случае с национальностью. В статистику пойдет все, для общих итогов мы будем брать по первой национальности или по первому языку, указанному в строке. Для ученых, которые профессионально занимаются этой темой, будет более подробная детальная разбивка».

Нарушаются права — обращайся в Конгресс татар

— К вам, вероятно, будут обращаться из татарских районов. Вы или ваши специалисты владеете татарским языком? Сможете им ответить на «туган тел»?

— Я сама владею татарским языком на разговорном уровне. Я училась в русской школе, татарского языка у нас в школе не было. У нас есть сотрудники, которые заканчивали школы, где изучали татарский язык. Когда нужно использовать сложную юридическую терминологию, мы привлекаем специалистов, которые владеют татарским языком на профессиональном уровне. У нас также заключен договор с Конгрессом татар, они имеют специалистов и переводчиков.

Конгресс татар может направить обращение в органы прокуратуры для проведения прокурорской проверки и принятия мер прокурорского реагирования, если будут выявлены факты фальсификации Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

— На каком языке к вам обращаются чаще — на русском или на татарском?

— Все обращения поступают через Конгресс татар. Я пока получала от Конгресса татар обращения на русском языке и консультировала соответственно на русском языке. Обращения, которые приходили из регионов через Конгресс татар, также были на русском языке.

— Гульнара Ильдусовна, давайте зафиксируем план действий, если человек при переписи почувствовал, что нарушаются его права, происходит какая-то фальсификация, идет давление сверху. Куда он должен обратиться?

— Он может обратиться в первую очередь в Конгресс татар. Также он может обратиться в коллегию адвокатов Sergis, мы направим этот запрос в Конгресс татар, они дают поручение нам или отвечают самостоятельно. И, конечно, любой гражданин вправе самостоятельно обратиться в государственный орган, осуществляющий перепись населения, в Федеральную службу государственной статистики (Росстат) и в органы прокуратуры.

Автор: Тимур Рахматуллин, milliard.tatar