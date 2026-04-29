«Если есть силы петь и танцевать, у вас все впереди»: в Казани прошел концерт ветеранов в честь Дня Победы

Сегодня в Культурно-развлекательном комплексе «Пирамида» стартовал первый гала-концерт лауреатов IX Республиканского фестиваля самодеятельных исполнителей среди ветеранов Республики Татарстан «Балкыш» («Сияние»), посвященный 81-годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие больше 27 тысяч человек старшего возраста.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Хочу высказать слова восхищения тем, какое огромное количество людей старшего поколения с удовольствием и трепетом относятся к тому, чтобы собраться, спеть песню и прочитать стихотворение, а также показать своё мастерство соседям, друзьям и даже поехать для этого в другие районы. Это очень ценно, потому что кто бы что ни говорил, возраст это лишь цифра – важно то, как человек себя ощущает. Если у вас есть сегодня силы петь, танцевать, декламировать стихи, заниматься конферансом, то значит у вас всё ещё впереди», – сказал Заместитель Председателя Государственного Совета Республики Татарстан Юрий Камалтынов.

Он пожелал всем участникам конкурса дальнейших творческих успехов, а зрителям наслаждаться выступлениями.