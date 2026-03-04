«Если дед воевал, внук обязательно будет воевать»: путь ветерана СВО с позывным Историк

Фото предоставлено Лилией Гатиной

От диплома историка до командира штурмовой группы – такой путь прошел ветеран специальной военной операции с позывным Историк – житель Набережных Челнов. До начала СВО за его плечами уже был контракт с Министерством обороны, служба в разных регионах страны и участие в боевых командировках.

«У меня позывной Историк, потому что я закончил Башкирский государственный университет, это было в 2006 году. Позывной мне дали уже в зоне СВО. А до этого военный путь начался еще в 2008 году – был контракт с Министерством обороны, поездил по всей России, был, так скажем, в горячих точках», – рассказал он.

По словам бойца, решение отправиться в зону специальной военной операции стало для него продолжением семейной традиции. «Если дед воюет, то внук обязательно будет воевать. У нас по всей истории России так идет. По рассказам деда я продолжил его путь», – отметил он.

Фото предоставлено Лилией Гатиной

Когда началась СВО, мужчину не сразу допустили к службе из-за того, что он многодетный отец.

«Когда СВО началась, меня не брали, потому что у меня четверо детей. Но я нашел выход, хотел попасть к своим боевым товарищам. Не получилось служить именно в своем подразделении, но они воевали рядом, в нескольких километрах. Я даже встречался с ними», – вспоминает он.

В 2024 году боец получил тяжелое ранение и был комиссован. «В 2024 году я получил тяжелые ранения, в том году списали меня», – сказал он.

Историк служил на Авдеевском, Донецком и Южно-Донецком направлениях. Его часть – Александрийская 15-я отдельная мотострелковая бригада – известна по всей стране. В подразделении он был командиром штурмовой группы.

Фото предоставлено Лилией Гатиной

Среди наград и знаков отличия особенно дорогими для него стали «черные гусары» – знак, который вручается за выполнение сложной боевой задачи и возвращение без потерь. «Черные дают, когда у тебя несколько боевых задач, ты выходил с этих задач без потерь. Командирам групп дают такой знак, я был командиром штурмовой группы», – пояснил ветеран.

Однако главной наградой он называет не знаки отличия. «Лично для меня из гуманитарной помощи самое теплое – это письма, которые дети присылают. У меня дома пять писем», – рассказал он.

Одну из школьниц, написавших ему письмо, ветеран разыскал. Девочка из Самарской области – ученица четвертого класса. Ее отец ушел на фронт и погиб. «Она написала, чтобы тот, кому попадет письмо, вернулся живым. И вы выполнили ее слова… это очень волнительно», – говорит он.

Фото предоставлено Лилией Гатиной

Письма сопровождали его даже в самый тяжелый момент. «Когда тяжелое ранение получил, вот эти пять писем ребята мне дали, вот так я до Москвы добирался. Это самая большая награда – вот эти письма», – подчеркнул Историк.

После возвращения домой ветеран включился в общественную работу. Совместно с ветеранской организацией «Барс» и Ассоциацией ветеранов города Набережные Челны он участвует в отправке гуманитарной помощи бойцам. «Все лично в руки передается, делают отчет. Последние посылки отправляли в нашу пятнадцатую мотострелковую бригаду, они сейчас вместе воюют», – отметил он.

Сегодня Историк продолжает служить своему делу уже в мирной жизни – поддерживая сослуживцев и сохраняя связь поколений, которую когда-то начал его дед.

Фото предоставлено Лилией Гатиной