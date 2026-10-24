«Если что-то и начнет меняться, то после января»: о переговорах по Украине

Россия готова вернуться к трехсторонним переговорам по Украине в ноябре – информацию об этом подтвердил Владимир Путин. Почему есть сомнения в их результативности и как повлияют на их успешность грядущие выборы в американский Конгресс, в интервью «Татар-информу» рассказал политтехнолог, автор ТГ-канала «Политджойстик» Марат Баширов.





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«Не Зеленский определяет решения»

– Марат Фаатович, как вы думаете, как партнеры по переговорам воспримут заявление Путина о том, что мирные соглашения должны быть достигнуты сразу в окончательном варианте, «а не в результате приостановки боевых действий на какой-то краткий промежуток времени»?

– Первое – это продолжение прерванных переговоров в Абу-Даби, которые проходили в январе этого года. Там был примерно такой же состав делегации, поэтому никаких сюрпризов. Кадрово там, может быть, военные поменяют, но точно это дело будет возглавлять [помощник Президента России Владимир] Мединский.

Тематика на столе все та же, вопросы были проработаны еще в Стамбуле. Там же было три подгруппы [переговорщиков]: военная, гуманитарная и политическая.

Вот гуманитарная группа, как мы знаем, как проговорили, они так и работают. Идут обмены телами погибших, обмен пленными. Отдельно работает детская программа – когда дети оказались на одной стороне, а родители или родственники на другой.

Работала военная группа, та, которая проговаривала логику действий при разведении войск. Это очень сложное мероприятие, потому что оно связано с вопросами безопасности и гарантиями. Кто выходит первым, кто выходит вторым, как выводят склады, кто контролирует это дело, кто гарантирует. Что делать в случае инцидентов, а они всегда бывают. Эти планы проработаны... или, давайте скажем так, визуализированы обеими сторонами.

Марат Баширов Фото: © Владимир Трефилов / РИА Новости

А вот политическая группа... Знаете, тогда взяли [наше] предложение и ушли. И не вернулись. Сейчас фактически предлагается им вернуться и обсуждать, в принципе, все то же самое. Это все касается повестки, которую проговаривали меньше года назад в Абу-Даби.

Честно говоря, я не очень верю, что будут какие-то изменения. Потому что, на самом деле, не [Владимир] Зеленский определяет решения по политической группе – их определяют британцы и часть европейцев. Поэтому они так сейчас там суетятся, кого они хотят выбрать в качестве переговорщиков. Зеленский соглашается на это только для того, чтобы продемонстрировать американцам, что они готовы. На самом деле не готовы. Может быть, и готовы внутренне, но у них нет права самостоятельного решения.

Так что я не верю в результативность работы этой группы. И думаю, что если что-то и начнет меняться, то это будет после января следующего года.

«Выборы в Конгресс США никак не повлияют»

– Насколько серьезно на вероятность таких переговоров (и на их успешность) влияют грядущие выборы в американский Конгресс? И как вы думаете – чем эти выборы закончатся, какой результат получат республиканцы?

– Никак не повлияют. Люди, которые рассуждают так, не знают, как устроена американская система управления. Всей внешней политикой единолично управляет президент Соединенных Штатов. Конгресс влияет в какой-то части на бюджет. Вы сейчас начали говорить «республиканцы, демократы». Мало кто знает (или просто не обращают на это внимание), что там огромное количество независимых кандидатов. Они не республиканцы и не демократы. Очень часто они голосуют за демократов по одному вопросу и за республиканцев – по-другому. То есть там нет вот этой партийной дисциплины.

Там очень сложный котел. В конечном итоге все определяют лоббисты и спонсоры. Спонсоры финансируют всех кандидатов одновременно. Причем если у нас в России есть ограничения по фонду, то там вообще никаких ограничений. Трать сколько хочешь, причем в межвыборный период.

Поэтому это ложная предпосылка. А третье, что я вам скажу: избранные в начале ноября конгрессмены и сенаторы вступят в полномочия во второй половине января. Только после этого там начнутся внутренние выборы – кто займет посты спикеров, посты председателей комитетов. Это небыстрая история.

До этого времени, как вы знаете, 18–19 ноября, может пройти встреча Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа в рамках саммита АТЭС-2026 в Шэньчжэне. Рассматривается вопрос о визите Президента Путина на саммит G20 (пройдет 14–15 декабря в Майами, – прим. Т-и). Честно говоря, не уверен, что он полетит. Там особого смысла нет. Но может полететь кто-то высокопоставленный, например председатель Правительства [Михаил Мишустин].

Можно ли сказать, что тренд таков, что дело в любом случае «идет к завершению украинского конфликта»? (В кавычках – слова помощника Президента РФ Юрия Ушакова, сказанные им после встречи Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в Санкт-Петербурге, – прим. Т-и).

– Дело к завершению украинского конфликта стало идти на следующий день после начала украинского конфликта. Хороший ответ?

– Да, вполне.