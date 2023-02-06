Магдеев поручил чиновникам усилить контроль за «собачьей жизнью» в Набережных Челнах

Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью.

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев поручил чиновникам разобраться с «собачьей жизнью» во вверенных им районах. Глав трех районов города он призвал оперативнее реагировать на сообщения жителей в социальных сетях.

«Я понимаю, что в социальных сетях все читать невозможно, иначе можно попасть в учреждение, которым управлял Беккер. Все пропускать через себя нельзя, на следующий день уже жить не хочется. Как прочитаешь: „Пропало, все пропало“... Тем более сейчас в условиях СВО кто только чего не пишет... Но вот здесь именно тот случай, который касается безопасности людей. Нужно брать все близко к сердцу. Эти публикации должны вызывать живой интерес и оперативную реакцию. Это зона вашей ответственности, если что случится, мы в первую очередь начнем с вас — я про собачью жизнь вверенных вам районов. В первую очередь это касается Фаттахова, Хабибуллина, Харисова. Все вы облечены доверием и соответствующими полномочиями», — сказал он.

Мэр города дал поручение предметно заниматься этой проблемой и отрабатывать заявки в круглосуточном режиме совместно с соответствующими службами.

Количество заявок зависит от активности жителей города. Как правило, они отрабатываются в течение часа, налажена связь с администрациями районов. Также можно обратиться в соответствующую службу самостоятельно — по номеру приемной управления городского хозяйства.

«Если это свора собак, которая ведет себя агрессивно, нужны соответствующие действия. Это не просьба, а поручение, — уточнил Наиль Магдеев. — Животные не всегда адекватно себя ведут, в зависимости от сезона, так же как и люди, в весенний, осенний всплеск...Зимой они не агрессивны, весной и осенью более чем агрессивны. В большом городе такие проблемы есть, этим вопросом нужно заниматься».



Заместитель руководителя исполкома Илья Зуев доложил, что за январь 2023 года поступила 31 заявка по отлову собак. Статистика отловленных животных за последние три года стабильна, увеличения или уменьшения нет.

Чиновник обратился к челнинцам с просьбой не кормить бездомных животных вблизи общественных пространств и образовательных учреждений.

«Нельзя подкармливать бездомных собак на территории школ, детских садов, институтов и общественных пространствах — в тех местах, где гуляют люди. Это может кончиться бедой», — предупредил Зуев.



Проблему бродячих животных поднял глава местного Роспотребнадзора, главный санитарный врач Челнов Ильгизар Бариев. Он сообщил, что увеличилось число соответствующих обращений от жителей, а встреча с бродячей собакой может грозить серьезным заболеванием.

«Мы хотели бы, чтобы этой темой плотно занялись. Бешенство — одно из сложных инфекционных заболеваний. Во избежание несчастий и неприятностей нам необходимо усилить работу в этом направлении», — отметил Бариев.