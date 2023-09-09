«Если человек хочет подняться со дна, мы помогаем»: истории казанских бездомных

Центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий «Милосердие» помогает таким людям встать на ноги

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Человек должен сам захотеть изменить свою жизнь

Человек, который падает на самое дно, остается без крыши над головой, имеет алкогольную или наркологическую зависимость и к тому же целый букет серьезных заболеваний, чаще всего на чудо уже не надеется.

Центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий «Милосердие» помогает таким людям встать на ноги. Находится он в частном секторе казанского поселка Северный в Авиастроительном районе по адресу: ул. 1-я Муромская, д. 33а, в здании бывшего училища.

В августе центру исполнилось 18 лет. Сначала он находился в Кировском районе на улице Милицейской, тогда мог вместить 80 человек. Теперь в нем помещаются 105.

Центр финансируется из республиканского бюджета. С учреждением сотрудничает Казанская епархия, которая поддерживает духовную жизнь постояльцев – священники приходят, чтобы пообщаться с бездомными людьми, провести религиозные таинства. Точно так же с центром «Милосердие» сотрудничает Духовное управление мусульман Республики Татарстан.

Прийти в центр человек может самостоятельно, иногда звонят неравнодушные горожане и сообщают, что бездомному нужна помощь Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В «Милосердии» работают по заявительной системе, то есть человек должен сам изъявить желание изменить свою жизнь. Иногда бездомные приходят сами, иногда в центр звонят неравнодушные горожане и сообщают, что человеку без крыши над головой нужна помощь.

«Если человек хочет сам изменить свою жизнь, мы заключаем с ним договор на шесть месяцев и начинаем работать. В течение этого времени мы восстанавливаем документы: если он пенсионер, то собираем информацию для подачи заявления в Пенсионный фонд, если инвалид, организуем полное медицинское обследование, чтобы назначить ему пенсию по инвалидности», – рассказывает руководитель центра Ольга Молостова.

В двухэтажном здании постояльцы живут в комнатах, похожих на больничные палаты. Комнаты здесь расчитаны на четверых или восьмерых человек. В центре бездомные занимаются рукоделием, мастерят из дерева табуретки и другие предметы мебели.

Ольга Молостова: «Если человек хочет сам изменить свою жизнь, мы заключаем с ним договор на шесть месяцев и начинаем работать» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Обанкротился, а с депрессией боролся при помощи алкоголя»

Большинство подопечных центра охотно идут на контакт с журналистами, но почти каждый начинает с фразы вроде «Ну а что рассказывать? Я просто бомж».

«Как я здесь оказался? Честно говоря, я не был готов к такому вопросу. У каждого человека жизнь складывается по-разному. Моя ситуация в основном связана с алкоголем», – ответил Валерий Истомин.

Мужчина рассказал, что у него были свое жилье, семья и даже свой бизнес.

«Я обанкротился, пытался решить свои проблемы, но запил. Я же говорю, не готовился к такой беседе, мог бы что-нибудь придумать поинтереснее, ну вот – говорю как есть. Я потерял все и думал, что лучшим антидепрессантом является алкоголь, боролся с бедой при помощи него, до сих пор борюсь», – усмехнулся Валерий.

Валерий Истомин: «Мой бизнес был связан с производством мебели, тем же самым я занимаюсь и тут» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В центре Валерию помогают оформить пенсию, собирают необходимые документы.

«Получается, что я уроженец Советского Союза, потому что отец у меня служил и болтался с семьей по всей стране. Я появился на свет в Белоруссии, а последним местом жительства отца был Липецк», – рассказал Валерий.

Мужчина признался: только оказавшись в центре «Милосердие», он озадачился оформлением пенсии, несмотря на то что ему уже 66 лет.

«Без крыши над головой я с 2017 года, но на улице жил не всегда – бывал в религиозных центрах, в рабочих домах. В Саратове я был в центре, подобном этому, а потом переехал сюда. Я стараюсь проводить здесь время с пользой. Мой бизнес был связан с производством мебели, тем же самым я занимаюсь и тут», – сказал он и показал нам деревянный стульчик, который сделал сам.

Валерий отметил, что у него есть родственники, но связь с ними давно утеряна. Сейчас они живут на Западной Украине, во Львове. Он и сам проработал там шесть лет, из-за чего сегодня возникают трудности с подтверждением рабочего стажа. Сейчас мужчине помогают юристы центра, чтобы он мог получить заслуженную пенсию в полном объеме.

На прощание желаю Валерию избавиться от зависимости.

«Бывших алкоголиков, так же как и наркоманов, не бывает, но я стараюсь», – улыбнулся он.

Альбинас Валуконис: «Я художник с рождения, обучался в специализированной студии. Работал художником-оформителем» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Как автор книги, художник, майор в отставке стал бомжом

В комнате отдыха один из постояльцев центра писал гуашью морской пейзаж. Рядом, у стены, стояло еще несколько готовых работ.

«Я художник с рождения, обучался в специализированной студии. Работал художником-оформителем. Пишу в основном маслом, чаще всего пейзажи, но могу натюрморты и портреты. Здесь еще никого не рисовал, заказов нет», – поделился он.

Мужчину зовут Альбинас Валуконис. Он майор в отставке, художник и писатель.

«Я человек мира. Родился в Республике Коми, туда были сосланы мои предки. Когда мне было два года, семья вернулась в Литву. Мой отец работал летчиком, а мама была домохозяйкой. Я единственный ребенок в семье. Сейчас мне 62 года, у меня есть сын, он живет в Ижевске, ему 37 лет. Когда у меня есть под рукой интернет, мы переписываемся», – рассказал Альбинас.

На вопрос, как он оказался здесь, мужчина ответил: «Обыкновенно! Не осталось ничего – ни семьи, ни дома. Долго говорить, много причин. Одна из них – алкоголь. К сыну не поеду, в свое время я неправильно поступил, оставил семью, поэтому мне теперь претендовать не на что».

«Пишу я в основном пейзажи, но могу натюрморты и портреты. Здесь никого еще не рисовал, заказов нет» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Альбинас живет в центре второй год, но наладить нормальную жизнь у него не получается.

«Какие у меня могут быть мечты уже теперь? Никакой надежды я не потерял, просто я реалист. Вот оформят мне пенсию и отправят в интернат для престарелых и инвалидов», – говорит он.

Как выяснилось, из-за травмы позвоночника у Альбинаса проблемы с ногами. С возрастом болезнь обострилась.

«Я получил осколочное ранение позвоночника в Афганистане. Я был там в командировке, как раз тогда служил в Главном военном штабе войск ПВО в Москве. Я не был воином-интернационалистом. В то время решался вопрос о применении химического оружия, и я поехал в Афганистан, чтобы провести измерение ветров. Оказалось, что это оружие там применять нельзя, потому что ветер каждые пять минут меняется, можно отравить своих. Это был 1985 год», – рассказал мужчина.

Со службы Альбинас был уволен в должности майора.

«Отец был летчиком, а я сбивал самолеты», – рассмеялся он.

Дальнейшая беседа все больше удивляла. Альбинас поделился, что написал книгу под названием «Как выжить на зоне». Она до сих пор продается на известных маркетплейсах, цена одного экземпляра больше тысячи рублей.

«Я и в тюрьме побывал, я везде побывал. Восемь с половиной лет в общей сложности за разбой и грабежи. Но это 90-е годы. Меня из армии тогда турнули, и я пошел по этой стезе», – сказал мужчина.

Из-за травмы позвоночника у Альбинаса проблемы с ногами. С возрастом болезнь обострилась Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Еще в советское время он потерял паспорт, а российский не получил, так и прожил 25 лет»

Руководитель центра Ольга Молостова отметила, что в центр часто попадают интересные и талантливые личности. Она показала разнообразные поделки постояльцев.

«У нас жил мужчина, который в свое время работал в разных церковных мастерских, был реставратором. Еще в советское время он потерял паспорт, а российский не получил, так и прожил 25 лет. Когда он попал к нам, мы восстановили ему документы и устроили работать при монастыре», – рассказала Ольга Молостова.

В центре спасались люди, которые попали в руки рабовладельцев. Их привозили в Казань из разных уголков страны и вынуждали попрошайничать на улице.

«Их кормили, им снимали жилье, но деньги, которые получали эти люди в качестве милостыни на улице, они отдавали “хозяевам”. С утра их вывозили на “работу”, вечером привозили обратно. На них зарабатывали. И они могли уйти, но не делали этого. К нам попали трое таких мужчин. Один из них приехал из Забайкальского края, волонтеры помогли найти его семью. У него были брат, жена и дети, они приехали за ним в Казань», – поделилась воспоминаниями руководитель центра.

По словам Ольги Молостовой, этот мужчина служил когда-то в ВДВ, лишился ног, посчитал, что будет обузой для семьи, и решил уйти. А дальше – алкоголь, тюрьма и рабство.

Еще двое мужчин, инвалиды-колясочники, были направлены в Елабужский дом-интернат.

Ольга Молостова показала разнообразные поделки постояльцев Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Меня сбила машина, и я больше не смогла работать»

Мы заглянули в палату к Галине Шуевой, которая сказала, что уже месяц живет в центре.

«Что рассказывать? В моей жизни ничего не происходит. Я осталась без квартиры. Потом я снимала жилье, но хозяин умер. Так я и начала бомжевать, а затем попала сюда», – рассказала женщина.

Раньше она жила с супругом в его квартире. Когда муж умер, внезапно нашлись родственники, которые попросили, чтобы Галина срочно съехала. Так и начались ее скитания.

«Квартиру было тяжело снимать, деньги большие просили. Потом нашла жилье за небольшую плату. Мне тогда было лет 30, сейчас мне 53 года. По профессии я строитель-каменщик, профессия неженская, но я работала, платили хорошо. Потом меня сбила машина, и я больше не смогла этим заниматься. Пенсию по инвалидности я не получаю, но уже как-то смирилась с этим», – рассказала женщина.

Она призналась, что не стремится оформлять документы, чтобы получить инвалидность. Крыша над головой есть – уже хорошо, пусть и временно, считает Галина.

«Я родом с Дальнего Востока, у меня там живут родственники, но я уже забыла все адреса. Да и ехать туда очень далеко, денег много нужно, и все документы я потеряла», – объяснила женщина.

На вопрос, есть ли у нее проблемы с алкоголем, она ответила, что нет.

В центр «Милосердие» попадают и молодые люди. Чаще всего это те, кто вырос в неблагополучной семье, вышел из мест лишения свободы или не смог найти работу Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Много тех, кто становился бездомным, попав в тюрьму еще в юности»

Ольга Молостова рассказала, что в центр «Милосердие» попадают и молодые люди. Чаще всего это те, кто вырос в неблагополучной семье, вышел из мест лишения свободы или не смог найти работу.

«Очень много тех, кто становился бездомным, попав в тюрьму еще в юношеском возрасте. Как правило, эти люди не умеют жить самостоятельно. В тюрьме решают за них, когда подъем, когда отбой, когда обед. Там обеспечивают работой, жильем, одеждой. Порядка 70% молодых бездомных побывали за решеткой», – подчеркнула она.

Сотрудники центра «Милосердие» прилагают много усилий, чтобы дать бездомному человеку площадку для старта, однако не все используют эту возможность, через некоторое время многие возвращаются обратно.

«Основная проблема бездомности – это алкоголизм. Есть только небольшой процент тех, кто потерял жилье из-за мошенников. Если люди готовы менять свою жизнь, мы можем их пролечить. Мы работаем с наркологическим диспансером, там принимают наших постояльцев», – отметила руководитель центра.

В центре постояльцам помогают с работой, лечением и оформлением документов Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Их привлекают свобода и отсутствие обязательств»

Есть категория людей, которых устраивает образ жизни бездомного, поскольку так они чувствуют себя свободными.

«Свобода и отсутствие обязательств перед собой или кем-то еще – вот что привлекает их. В обществе мы в любом случае находимся в каких-то рамках. У нас есть коллеги, близкие, друзья, перед которыми мы должны вести себя определенным образом. Есть семья и работа, которые к чему-то нас обязывают. А у бездомных никакой ответственности нет. Когда я ругаю их за пьянство и говорю, что они могут изменить свою жизнь, они спрашивают: “А зачем?”», – рассказывает Ольга Молостова.

Нередко цена такой свободы – обмороженные конечности, тяжелые болезни и очень короткая жизнь.

«Наверное, люди, выбравшие такой путь, имеют и психологические проблемы. Алкоголь ведет к деградации, мешает людям развиваться. Возможно, поэтому их все и устраивает. Иногда я спрашиваю у бездомных: “В дом-интернат поедешь?”, а они отвечают: “Нет. Зачем мне там сидеть взаперти?”», – гоорит руководитель центра.

Они не понимают, что на свою пенсию не смогут снимать квартиру, покупать продукты, лекарства, одеваться. С бездомными здесь работает психолог, который объясняет им, что на улице они долго не протянут.

Работать с такими людьми непросто. Пытаться их каждый раз убеждать выбрать другой жизненный путь – задача не из легких Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«У нас жила одна женщина, у нее были муж и дети. Когда начались проблемы с алкоголем, женщину лишили родительских прав, она потеряла жилье, очень долго бомжевала и оказалась у нас. Здесь ей не понравилось, и через некоторое время она написала заявление и ушла. Насильно тут никого не держат. В итоге женщина получила обморожение нижних конечностей, ей удалили пальцы на ногах. К нам она вернулась в очень тяжелом состоянии. Длительное время с женщиной работал психолог, и в конечном итоге она выразила желание лечиться. Мы ее закодировали и устроили к себе на работу нянечкой. Сейчас она ухаживает за лежачими, не пьет уже четыре года, сняла жилье, ездит к родственникам в отпуск и общается с детьми. У нее все хорошо», – поделилась историей Ольга Молостова.

Она рассказала, что пришла в соцзащиту в 2001 году. Начинала с работы с детьми из социально опасных семей в приюте «Гаврош».

«Важен результат. Когда к тебе приходит человек, потерянный прежде всего для себя, ты направляешь свою энергию, чтобы помочь ему, а потом видишь результат, и это очень сильно мотивирует», – заключила руководитель центра.