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На главную ТИ-Спорт 22 июля 2025 19:47

«Если бы сыграли 1:1, началось бы нытье, что судья «убил». Быстров - о ничьей «Спартака»

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«Если бы сыграли 1:1, началось бы нытье, что судья «убил». Быстров - о ничьей «Спартака»
Фото: spartak.com

Бывший игрок «Спартака» Владимир Быстров высказался об игре «красно-белых» в матче первого тура РПЛ с махачкалинским «Динамо» (1:0).

«Спартак» защищал результат при счете 1:0 с Махачкалой? А если бы сыграли 1:1, опять началось бы нытье, что нас судья «убил» и так далее. «Спартак» должен все сам решать своими силами на футбольном поле. Он не имеет права играть от обороны, он должен играть в атаку», – сказал Быстров в выпуске на YouTube-канале «О, Родной футбол!».

Напомним, в том матче судья получил критику в свой адрес из-за решений, некоторые из которых привели к отмененному голу «красно-белых» и не назначенному в их пользу пенальти.

В следующем матче команда Деяна Станковича сразится с «Балтикой» во втором туре РПЛ. Игра состоится 26 июля в 15:00 по мск.

#фк спартак #премьер-лига #спорт #футбол
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