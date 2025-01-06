«Если бы сказали, что я переживу, все равно бы пошел»: старообрядец о контракте на СВО

За отпуск Иван Султанов успел навестить могилы отца и деда, съездить по делам общины в Чистополь и получить медаль из рук Раиса Татарстана. Рассказав «Татар-информу» об опыте, приобретенном на линии боевого соприкосновения, вере в условиях СВО и гостинцах сослуживцам, старообрядец через несколько часов того же дня снова отправился в часть.





На Всероссийском старообрядческом форуме Рустам Минниханов лично вручил Ивану Султанову медаль ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Старообрядцы-воины

В родную Казань участник СВО, старообрядец Иван Султанов приезжал в этом году из зоны боевых действий дважды. В начале лета у него был положенный отпуск: тогда боец впервые встретился с журналистом информагентства и рассказал о том, как осознанно и не с первой попытки, но все же добился своего участия в СВО.

Осенью служащего уже по запросу Республики Татарстан снова командировали на родину. На этот раз его ждали не только близкие, но и участники Всероссийского старообрядческого форума «Традиционные семейные ценности» – Раис Татарстана Рустам Минниханов лично вручил ему как представителю общины медаль ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан» за отвагу и мужество, проявленные при исполнении воинского долга.

Между двумя отпусками Иван Султанов более двух месяцев провел на линии боевого соприкосновения. Случалось, что по несколько часов приходилось проводить под обстрелом, без возможности продвинуться ни вперед, ни назад, ни в сторону. В тех же окопах, что и пехота, он находился как сотрудник пункта воздушного наблюдения – обеспечивал радиосвязь, борьбу с БПЛА, а также наземное наблюдение.

«Как с передка вернулся, неделю побыл в тыловом районе, а потом меня перевели в штаб ночным дежурным ПВО полка. Там у меня были сплошные ночные дежурства – с 7 вечера до 7 утра. Около месяца в таком режиме. Так что мечтал, что в отпуске, наконец, ночью посплю», – признался Иван во время интервью.

В зоне СВО пришлось сбрить положенную староверам бороду Фото: предоставлено «Татар-информу» Иваном Султановым

Самые известные старообрядцы-воины, напомнил он, – царские стрельцы и охрана императора Николая II. И хотя ему и пришлось сбрить положенную староверам бороду, молва о старообрядце в части разнесла весть быстро и далеко. Да и он сам веру свою не скрывает: у спального места висит крест-распятие в старообрядческой традиции, молится Иван по-особому и отдельно от других православных.

«Чем коммунисты от демократов отличаются? Условно, так же отличаются и старообрядцы от православных РПЦ. В часть к нам, бывает, приезжают мулла и православные священники, исповедают служащих. Но я никак не могу исповедоваться у православного никонианского священника, потому что старообрядчество – хоть и православное, но другое ответвление христианства. Так что даже в условиях СВО я не могу присутствовать на молебнах и приобщаться к исповеди, которые проводят священники РПЦ. Молюсь исключительно сам, один, про себя по памяти. Я, кстати, встречал в зоне спецоперации потомков старообрядцев, они мне и сообщали о вере своих предков, хотя сами о ней уже ничего не представляют», – рассказал Иван.

В обстановке боевых действий молитвы старообрядец обращает к Георгию Победоносцу и ко Христу, конечно. В идеале, сказал Иван, молиться нужно бы пять раз в день, однако на СВО распорядком дня командует боевая обстановка. И ни молитва, ни благородная цель защиты Родины, подчеркивает он, не прощают и не извиняют лишение одним человеком жизни другого.

«При том же Иване Грозном воинов, если они участвовали в сражениях, по епитимье на два года от причастия отлучали. Так или иначе, они совершали убийство, даже если сражались за родину. Я отношусь к общине старообрядцев-беспоповцев – у нас причастия как такового нет, потому что [в ходе исторических преобразований] священства не стало. Меня от причастия отлучить формально некому», – разъяснил Султанов.

В отпуске Иван наконец вживую, не по телефону, поговорил с духовным отцом Фото: предоставлено «Татар-информу» Иваном Султановым

Послушание от духовного отца и воинский дораскольный медальон

В отпуске в Казани он старался ходить на все службы – воскресные, Родительскую и осеннее празднование Казанской иконы Божией Матери. Побывал на могилах отца и деда, съездил в Чистополь, чтобы разделить с местными прихожанами как юрист и секретарь Казанской общины Древлеправославно-кафолического вероисповедания и благочестия Старо-Поморского согласия переживания за приход на кладбище. А еще наконец вживую, не по телефону, поговорил с духовным отцом. К слову, именно он дал немногословному Ивану послушание – рассказать в интервью о своем участии в СВО.

«На дни отпуска у меня выпал день ангела. Духовный отец подарил мне по этому поводу дораскольный воинский медальон XVII века. С одной стороны его изображен восьмиконечный крест, с другой – Георгий Победоносец. Это общение, встреча особенно ценны: интернетом наш духовный отец не пользуется, так что с территории СВО общение возможно только по сотовой связи, и то не всегда это бывает реально», – констатировал Иван Султанов.

Султанов – юрист и секретарь Казанской общины Древлеправославно-кафолического вероисповедания и благочестия Старо-Поморского согласия Фото: предоставлено «Татар-информу» Романом Царевским

Летом около двух недель боец не выходил на связь с родными и близкими даже через интернет – не было возможности. До узла связи дорогу он хорошо знает, как и то, что именно там запросто попасть под обстрел. Дорога жизни, она же дорога миллионеров – так называют ее военные.

«Это такой армейский юмор. Идти часа два в одну сторону – это петля между лесополками километров в девять. С обстрелами, когда пережидаешь их, дольше. Можно заработать миллионы, но уже посмертно: «двухсотым» компенсация 3 миллиона. Особого желания под обстрел попасть, сами понимаете, нет», – пояснил собеседник.

С момента прошлого интервью Иван сильно похудел. Сказываются и напряжение, и экстремальные условия – условия выживания не только под обстрелами, но и в полевом быту. На переднем крае доставка продуктов – актуальнейшая и сложнейшая задача. Шансы, что провиант доставят, – 50 на 50, рассказал он, поэтому бойцам порой приходится обходиться и без еды, и без воды. Удивительно, но большой окопный рыжий кот всегда начеку и главное – в курсе гастрономического положения. Как только с провизией порядок, он тут же навещает военных – поест, попьет, уходит. Военные не обделяют кота, подкармливают – он маленький эпизод пушистого уюта и мирной жизни для бойцов.

Cейчас Иван знает как никто, что о многих вещах, которые он видит на войне, не стоит говорить: мирный человек этого не поймет Фото: предоставлено «Татар-информу» Иваном Султановым

Полторашка воды на двоих в сутки и гостинцы сослуживцам

По вере Ивану нельзя ни есть, ни пить из общей многоразовой посуды. На гражданке старообрядцы этого ответвления или носят с собой минимальный набор посуды и столовых принадлежностей и, например, хотя бы бутылочку с водой для индивидуального утоления жажды, или принимают пищу только дома из персональной посуды. В условиях СВО, признался Иван, соблюдать такие ограничения не получается – здесь буквально все приходится делить.

«Полторашка воды бывает на сутки на двоих человек. Как ее делить? Я разве скажу сослуживцу, что сам ее выпью, тебе не дам? Нет, конечно», – сказал Иван.

Теперь старообрядец как никогда понимает ветеранов Великой Отечественной войны, многие из которых не любили вспоминать и рассказывать о войне. Cейчас Иван знает как никто, что о многих вещах не стоит говорить: мирный человек этого не поймет.

Победа не дается легко, констатировал Иван, все на грани. Зимой условия обоюдотяжелые Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Война и есть война. Тяжело. Самый тяжелый труд – солдатский. Это действительно жесткие вещи. Человек там становится перед выбором, когда он должен выполнить распоряжение, команду, чтобы куда-то пройти, что-то занять, где-то устоять в обороне, при этом понимая, что он может умереть, погибнуть. Здесь мы как-то абстрактно рассуждаем о смерти, а там она – вот, перед тобой. И война так или иначе меняет человека. Сильный только сильнее станет, морально слабый сломается. Мне тетка сказала – у тебя характер очень упертый, так что ты вперед не лезь. Она права, по жизни получается так, да, вперед лезу. Но если бы мне сказали, что я переживу, я бы все равно пошел», – уверил боец.

Как и при летней встрече, он подчеркнул, что больше всех выступают за мир сами военные. Победа не дается легко, констатировал он, все на грани. Зимой условия обоюдотяжелые. Особенно нужны дрова, солярка, зимний спальный мешок и в любой сезон – бронежилет, шлем, разгрузка.

Поддерживает то, что полк Ивана укомплектован татарстанцами. Вместе с ними служат и ребята из 31-го башкирского.

Через несколько часов после беседы с журналистом «Татар-информа» Иван Султанов отправился на вокзал – и в обратный путь, в часть Фото: предоставлено «Татар-информу» Иваном Султановым

Буквально через несколько часов после беседы с журналистом «Татар-информа» Иван Султанов отправился на вокзал – и в обратный путь, в часть. Под одеждой – старинный медальон с Георгием Победоносцем, подаренный духовным отцом, в рюкзаке – гостинцы сослуживцам:

«Повезу сослуживцам кое-что побаловаться: один кыстыбый попросил, другой чак-чак. Эти ребята не из Татарстана, но наслышаны о татарской кухне или знают от тех, кто привозит своим близким, – захотели тоже попробовать».

P.S. По данным Т-и, Иван Султанов по возвращению в часть снова был отправлен на линию боевого соприкосновения.