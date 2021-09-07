«Не заплатил – они бы выкинули товар»: казанцев судят за вымогательства у торговцев

В Ново-Савиновском суде Казани рассматривают дело казанцев, подозреваемых в вымогательстве. На скамье подсудимых трое – Максим Кологреев, Евгений Калинкин и Ильдар Хисамиев.

По версии следствия, с 2014 года мужчины вымогали деньги у уличных торговцев. Они запугивали их и угрожали тем, что уничтожат имущество и товар.



Фото: © Гузель Хусаинова

Сегодня суд допросил пострадавших. Первым свою историю рассказал торговец трикотажем, чья точка с товаром находилась недалеко от рынка. Он вспомнил, что в 2014 году к нему подошел Калинкин и потребовал платить ему по 200 рублей каждый раз, когда тот будет выходить на рынок. Напуганный мужчина согласился на условия.

«Если бы я не платил, то они выкинули бы мои вещи. Я отдавал им деньги четыре года, за это время я передал более 30 тысяч рублей», – объяснил мужчина.

Следом прокурор допросил владельца ломбарда. По словам мужчины, в 2014 году неизвестные ночью разбили ему окна. Спустя месяц нападение повторилось.

«Мы все восстановили, вызвали в обоих случаях полицию. В марте 2015 года ночью в помещении ломбарда вновь выбили стекла, разбили вывеску и исписали баллончиками стены», – вспомнил мужчина.

После нападения на связь с мужчиной вышел Колодреев и его друг. Они заявили, что готовы охранять ломбард за 7 тыс. рублей. Владелец ломбарда согласился, договорившись об оплате в 5 тысяч рублей. Мужчина платил «за охрану» пять лет – за это время он передал Колодрееву 330 тысяч рублей.

Фото: © Гузель Хусаинова

Еще одна пострадавшая рассказала, что Хисамиев обещал ей за 3 тыс. рублей покровительство.

«Он подошел ко мне, сказал, что нужно за место платить. Я подумала, что они раскидают мои товары, если я это не сделаю. Я продавала рыбу и сало. Я согласилась с их условиями, потому что сумма была небольшая. Он обещал, что ко мне никто не подойдет и никто не тронет», – вспомнила женщина.

В ее показаниях впервые прозвучало, что Хисамиев и Кологреев принадлежат к ОПГ «25-й квартал». Адвокаты поинтересовались, почему женщина сделала такие выводы. Пострадавшая коротко заявила, что слышала об этом от других.

Фото: © Гузель Хусаинова

«Хисамиева некоторые называли «Бабай». Я видела, как он общается с ребятами из группировки «25-й квартал». Видела часто, что ребята контролируют торговцев и незаконно собирают с них деньги. Хисамиев был старшим, остальные выполняли его указания – я сама это видела и слышала», – подчеркнула женщина.

На следующем заседании суд продолжит допрос пострадавших и свидетелей.