«Если бы не удаление, то Мирлинд мог сделать хет-трик». Отец Даку об игре сына

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Фехми Даку, отец форварда «Рубина» Мирлинда Даку, поделился мнением об игре нападающего в матче со «Спартаком» (2:1).

«Меня нисколько не расстраивает поведение сына. Он посчитал удаление несправедливым, а футбол – это всегда эмоции. Если бы не красная карточка, то Мирлинд мог даже сделать хет-трик! Два гола в ворота «Спартака» и победа – хороший ответ им, все было в рамках спорта. Что касается красной карточки, то все игроки должны учиться на своих ошибках. Сын все равно стал лучшим игроком этого матча», – передает слова Фехми Даку Sport24.

Напомним, в игре с «красно-белыми» на 75-й минуте игры защитник «Спартака» Алексис Дуарте сцепился с Даку. В итоге по желтой карточке получили оба футболиста, для которых «горчичники» стали вторыми за матч. Команды завершили встречу вдесятером.

В той игре Мирлинд оформил дубль. Всего на его счету 11 мячей, он делит второе место в списке лучших бомбардиров текущего сезона РПЛ с полузащитником «Локомотива» Алексеем Батраковым. Лидирует в списке нападающий «Спартака» Манфред Угальде (16).