Если бы не падение, она не пережила бы роды: в Казани спасли роженицу с опухолью почки
Врачи РКБ в Казани провели уникальную операцию беременной женщине, у которой после падения с лестницы обнаружили разорвавшуюся аневризму и опухоль почки. «Татар-информ» рассказывает историю спасения, в которой сошлись чудо и высший пилотаж медиков – они смогли сохранить жизнь и матери, и ребенку.
Все началось с падения на лестнице
Алине Романовой 38 лет. Она живет в Рыбной Слободе и работает методистом.
Почти 18 лет назад женщина уже стала матерью девочки. Вторую беременность она проводила активно: путешествия, прогулки, спорт. Алина много лет болеет за футбольный клуб «Рубин». Она собирала группы болельщиков в районе и организовывала их выезды на матчи автобусами. Словом, вела активный образ жизни.
Шла 33-я неделя беременности. Регулярные обследования не выявляли нарушений. Второй ребенок должен был появиться на свет в начале октября.
Алина гуляла на свадьбе у племянницы. Родственники подшучивали: «Только не рожай на свадьбе, вот два-три дня подожди и делай, что хочешь». На второй день свадьбы роженица поскользнулась на лестнице и практически проехалась по ступенькам на спине, удерживаясь за поручень рукой. Женщина вспоминает, что в тот момент очень испугалась, но никаких явных последствий травмы не заметила.
«У меня лишь немного болела поясница. Она у меня болела периодически, а тут я подумала, что это просто боль после падения, и не стала обращаться за помощью», – рассказала Алина Романова.
Августовским вечером беременная женщина без каких-либо видимых причин упала в обморок от пронзающей боли в районе поясницы. Супруг пытался привести Алину в чувство нашатырем, но сознание возвращалось буквально на несколько минут. Она приходила в себя, объясняла мужу и дочке, что нужно положить в сумку для роддома, и снова теряла сознание. Алину привезли в Рыбно-Слободскую центральную районную больницу.
В ЦРБ женщину начали обследовать, параллельно врачи консультировались с РКБ. По настоянию заместителя главного врача по акушерско-гинекологической помощи республиканской больницы Нигины Нигматулиной, женщину решили сразу переводить в Перинатальный центр РКБ.
Пациентка не жаловалась на почки, а там нашли опухоль
Ночью карета скорой помощи въехала на территорию РКБ. Пришлось сделать несколько УЗИ, несколько раз собирались консилиумы.
«У пациентки во время беременности болела поясница. Она много у кого болит – это своего рода норма для беременных. На почки Алина вообще не жаловалась. В этом состояла сложность диагностики», – объяснила Нигматулина.
Доктора обнаружили у Алины гематому от разорвавшейся аневризмы и еще одну аневризму внутри огромной опухоли правой почки. Это были истинная и ложная аневризмы. Истинная, к счастью, не разорвалась. А ложная сформировалась, как предполагают врачи, в результате повреждения сосуда после травмы, полученной за пару дней до этого при падении с лестницы. То есть в месте удара сосуд разорвался, случилось кровоизлияние, и сформировалась гематома. В любой момент эта гематома могла разорваться, и тогда произошло бы кровоизлияние в брюшную полость. Это могло привести к смерти.
«У пациентки была просто гигантская опухоль с хорошим кровоснабжением. Откуда она взялась? К примеру, у будущих матерей растут ткани груди. Это особенность беременности. К сожалению, бывают и сбои, которые приводят к молниеносному росту тканей новообразований», – рассказал заведующий отделением рентген-хирургических методов диагностики и лечения №1 РКБ Андрей Терегулов.
Счастливое стечение обстоятельств и профессионализм врачей
Андрей Терегулов эмболизировал, то есть перекрыл кровоток в почечной артерии, что позволило избежать обильного кровотечения и разрыва второй аневризмы, как бы «обесточив» опухоль. Это дало возможность медикам провести роды с помощью кесарева сечения.
«Перед нами никогда не стоит выбор: спасти мать или ребенка. Мы спасаем обоих», – сказала Нигина Нигматулина.
На свет появилась девочка, которой дали имя Раяна. Ее выходили в инкубаторе для новорожденных с подключением аппарата ИВЛ. По словам врачей, разрыв аневризмы у мамы не скажется на ее здоровье.
После родов предстояло удалить опухоль. Бескровная методика хирурга-онколога Ивана Кутового и уролога Рамиля Гильмутдинова дала возможность устранить новообразование, сохранив почки. Операция прошла успешно, а гистология подтвердила, что образование доброкачественное.
«К слову, если бы разрыва аневризмы не случилось, при родах женщина, скорее всего, не выжила бы. При родах кровотечение не смогли бы остановить. То есть мы имеем дело со счастливым стечением обстоятельств и профессионализмом команды РКБ», – сказал Андрей Терегулов.
Рассказывая об этой истории, медики отмечают, что экстраординарные для обывателя случаи для них – рутина. Они призвали рожениц при любых жалобах на здоровье обращаться за помощью и не заниматься самолечением. Особенно важно будущим мамам проходить регулярное УЗИ брюшной полости.
Накануне маму с малышкой выписали из роддома.
«Мое спасение – чудо. Огромное спасибо врачам, которые спасли две жизни. После того, что со мной случилось, моя старшая дочь Алиса твердо решила, что станет врачом, и недавно поступила в медицинский университет», – сказала Алина Романова.