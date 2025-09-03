Если бы не падение, она не пережила бы роды: в Казани спасли роженицу с опухолью почки

Врачи РКБ в Казани провели уникальную операцию беременной женщине, у которой после падения с лестницы обнаружили разорвавшуюся аневризму и опухоль почки. «Татар-информ» рассказывает историю спасения, в которой сошлись чудо и высший пилотаж медиков – они смогли сохранить жизнь и матери, и ребенку.





На 33-й неделе беременности у Алины Романовой после падения с лестницы обнаружили разорвавшуюся аневризму и опухоль почки

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Все началось с падения на лестнице

Алине Романовой 38 лет. Она живет в Рыбной Слободе и работает методистом.

Почти 18 лет назад женщина уже стала матерью девочки. Вторую беременность она проводила активно: путешествия, прогулки, спорт. Алина много лет болеет за футбольный клуб «Рубин». Она собирала группы болельщиков в районе и организовывала их выезды на матчи автобусами. Словом, вела активный образ жизни.

Шла 33-я неделя беременности. Регулярные обследования не выявляли нарушений. Второй ребенок должен был появиться на свет в начале октября.

Алина гуляла на свадьбе у племянницы. Родственники подшучивали: «Только не рожай на свадьбе, вот два-три дня подожди и делай, что хочешь». На второй день свадьбы роженица поскользнулась на лестнице и практически проехалась по ступенькам на спине, удерживаясь за поручень рукой. Женщина вспоминает, что в тот момент очень испугалась, но никаких явных последствий травмы не заметила.

«У меня лишь немного болела поясница. Она у меня болела периодически, а тут я подумала, что это просто боль после падения, и не стала обращаться за помощью», – рассказала Алина Романова.

Августовским вечером беременная женщина без каких-либо видимых причин упала в обморок от пронзающей боли в районе поясницы. Супруг пытался привести Алину в чувство нашатырем, но сознание возвращалось буквально на несколько минут. Она приходила в себя, объясняла мужу и дочке, что нужно положить в сумку для роддома, и снова теряла сознание. Алину привезли в Рыбно-Слободскую центральную районную больницу.

Нигина Нигматулина: «У пациентки во время беременности болела поясница. Она много у кого болит – это своего рода норма для беременных» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В ЦРБ женщину начали обследовать, параллельно врачи консультировались с РКБ. По настоянию заместителя главного врача по акушерско-гинекологической помощи республиканской больницы Нигины Нигматулиной, женщину решили сразу переводить в Перинатальный центр РКБ.

Пациентка не жаловалась на почки, а там нашли опухоль

Ночью карета скорой помощи въехала на территорию РКБ. Пришлось сделать несколько УЗИ, несколько раз собирались консилиумы.

«У пациентки во время беременности болела поясница. Она много у кого болит – это своего рода норма для беременных. На почки Алина вообще не жаловалась. В этом состояла сложность диагностики», – объяснила Нигматулина.

Доктора обнаружили у Алины гематому от разорвавшейся аневризмы и еще одну аневризму внутри огромной опухоли правой почки. Это были истинная и ложная аневризмы. Истинная, к счастью, не разорвалась. А ложная сформировалась, как предполагают врачи, в результате повреждения сосуда после травмы, полученной за пару дней до этого при падении с лестницы. То есть в месте удара сосуд разорвался, случилось кровоизлияние, и сформировалась гематома. В любой момент эта гематома могла разорваться, и тогда произошло бы кровоизлияние в брюшную полость. Это могло привести к смерти.

Андрей Терегулов: «У будущих матерей растут ткани груди. Это особенность беременности. К сожалению, бывают и сбои, которые приводят к молниеносному росту тканей новообразований» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«У пациентки была просто гигантская опухоль с хорошим кровоснабжением. Откуда она взялась? К примеру, у будущих матерей растут ткани груди. Это особенность беременности. К сожалению, бывают и сбои, которые приводят к молниеносному росту тканей новообразований», – рассказал заведующий отделением рентген-хирургических методов диагностики и лечения №1 РКБ Андрей Терегулов.

Счастливое стечение обстоятельств и профессионализм врачей

Андрей Терегулов эмболизировал, то есть перекрыл кровоток в почечной артерии, что позволило избежать обильного кровотечения и разрыва второй аневризмы, как бы «обесточив» опухоль. Это дало возможность медикам провести роды с помощью кесарева сечения.

На свет появилась девочка, которой дали имя Раяна. Ее выходили в инкубаторе для новорожденных с подключением аппарата ИВЛ Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Перед нами никогда не стоит выбор: спасти мать или ребенка. Мы спасаем обоих», – сказала Нигина Нигматулина.

На свет появилась девочка, которой дали имя Раяна. Ее выходили в инкубаторе для новорожденных с подключением аппарата ИВЛ. По словам врачей, разрыв аневризмы у мамы не скажется на ее здоровье.

После родов предстояло удалить опухоль. Бескровная методика хирурга-онколога Ивана Кутового и уролога Рамиля Гильмутдинова дала возможность устранить новообразование, сохранив почки. Операция прошла успешно, а гистология подтвердила, что образование доброкачественное.

Бескровная методика хирурга-онколога Ивана Кутового (на фото) и уролога Рамиля Гильмутдинова дала возможность устранить новообразование, сохранив почки Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«К слову, если бы разрыва аневризмы не случилось, при родах женщина, скорее всего, не выжила бы. При родах кровотечение не смогли бы остановить. То есть мы имеем дело со счастливым стечением обстоятельств и профессионализмом команды РКБ», – сказал Андрей Терегулов.

Рассказывая об этой истории, медики отмечают, что экстраординарные для обывателя случаи для них – рутина. Они призвали рожениц при любых жалобах на здоровье обращаться за помощью и не заниматься самолечением. Особенно важно будущим мамам проходить регулярное УЗИ брюшной полости.

«Мое спасение – чудо. Огромное спасибо врачам, которые спасли две жизни» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Накануне маму с малышкой выписали из роддома.

«Мое спасение – чудо. Огромное спасибо врачам, которые спасли две жизни. После того, что со мной случилось, моя старшая дочь Алиса твердо решила, что станет врачом, и недавно поступила в медицинский университет», – сказала Алина Романова.