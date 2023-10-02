«Если бы не они, я умер бы с голода»: как «Приют человека» в Казани кормит нуждающихся

Центр социальной реабилитации «Приют человека» в этом году отметил свое пятилетие

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Не снимайте, у меня два педагогических образования, не хочу, чтобы кто-то увидел меня»

Благотворительный марафон «Начни неделю с добра» запустили сегодня в Казани. Продлится он до 4 декабря. Акция проводится в поддержку подопечных «Приюта человека».

Внести вклад в доброе дело может каждый желающий – для этого нужно принести продукты или одежду в один из пунктов проекта «Приют человека» и самому накормить нуждающихся. Так сегодня и поступили представители казанских СМИ. Телеведущие и журналисты пришли в один из таких центров, чтобы помочь проекту и заменить на один день работников, которые раздают горячие обеды.

Центр социальной реабилитации «Приют человека» в этом году отметил свое пятилетие. В республике работает 16 пунктов, где кормят нуждающихся, в Казани их семь. А в отделении на улице Бурхана Шахиди, 26 можно даже жить. Здесь есть баня, парикмахерская и комнаты для тех, кто остался без крыши над головой. Именно сюда мы и приехали сегодня.

Как только горячие блюда доставили, началась раздача Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Завтрак здесь в десять утра, к этому времени у входа уже собрались пожилые люди. Как только горячие блюда доставили, началась раздача. Большинство из тех, кто пришел сегодня за едой, постоянные гости в этом месте. Они уже знают, во сколько начинают раздавать еду, знают, что нужно предъявить документы, чтобы получить дополнительно еще и продуктовый набор, многие берут свою посуду. Эти люди уже знакомы между собой, познакомились здесь же.

Внимание привлекла компания женщин, они что-то бурно обсуждали. Как оказалось, их взволновало присутствие прессы.

«Не снимайте, пожалуйста, я учительница, у меня два педагогических образования. Я не хочу, чтобы кто-то увидел меня. Я ведь не каждый день прихожу, только когда у меня есть необходимость», – сказала одна из них.

Женщина просила не называть ее имя. Она поделилась, что на пенсию в 15 тысяч рублей прожить не просто. Пять тысяч она тратит на коммунальные услуги, еще часть средств уходит на лекарства.

Дополнительно можно получить еще и продуктовый набор Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Но приходят сюда совсем разные люди.

«Эта бабушка постоянно ходит по рынку, дерется и ругается со всеми. Вот тут поест сейчас, потом в кафе пойдет, давит на жалость, там ее кормят. Пройдется по рынку, тут-там попросит. Нам кажется, что она кормит кого-то еще. Нельзя так злоупотреблять добром других», – возмущалась одна из женщин.

«Я живу здесь с марта, в качестве благодарности за доброту работаю»

И вот в приют привезли горячую еду – сегодня это был ароматный борщ. Люди выстроились в очередь и терпеливо ждали. Кто-то принимал еду с благодарностью.

«Благослови вас Господь!» – сказала женщина, получив от нас печенье и конфеты.

Большинство из тех, кто пришел сегодня за едой, постоянные гости в этом месте Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Другие молча кивали, третьи принимали помощь как должное. Были и те, кто следил, чтобы другим не перепало лишней еды. За порядком и за тем, чтобы всем досталось поровну, следил один из подопечных приюта в оранжевом жилете с надписью «Приют человека».

«Я живу здесь с марта, в качестве благодарности за доброту работаю. Здесь живет еще примерно 30 человек, таких как я, кто остался без крова. Несколько лет назад меня посадили за воровство, родственники отвернулись, когда освободился, оказался никому не нужен. Тут меня поддержали, дали возможность начать жизнь заново», – поделился мужчина, который представился Андреем.

По словам Андрея, чтобы здесь жить, нужно выполнять правила: не пить, не курить, работать и никому не грубить. В его обязанности обычно входит раздача еды. Кроме того, он дежурит в пункте приема одежды и следит за порядком на территории.

За горячими обедами выстроилась длинная очередь из пенсионеров и бездомных Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Пришел пообедать борщом сегодня сюда и житель Арска. Мужчина рассказал, что приезжает в Казань на заработки.

«У меня нет родных. Пенсии не хватает, своего хозяйства толком никакого нет. Сегодня ночью я спал на вокзале, утром вот пришел покушать сюда. Этот пункт спасает меня от голода. Очень вкусно кормят и относятся с душой», – говорит он.

«Несколько лет назад меня сбила машина, все деньги уходят на лекарства»

Еще один мужчина объяснил, что этот пункт – огромная помощь в его непростой жизни. Почти вся его пенсия уходит на лекарства и оплату коммунальных услуг за комнату в общежитии.

«В 2010 году меня сбила машина, позвоночник был переломан в двух местах. После этого случился инсульт, потом начали болеть колени. Я живу один, надежды на чью-то помощь нет, приходится на всем экономить. Здесь мне оказывают ощутимую помощь, тем более что дома готовить сам я не могу. Голодным не хожу благодаря этим людям», – рассказал мужчина.

Ильяс Гимадов: «Помимо того, что мы здесь кормим, мы еще и оказываем ряд услуг – это и социальная парикмахерская, и баня, и места для сна и жизни» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Председатель бизнес-сообщества «Меценаты», председатель попечительского совета «Приют человека», депутат городского совета Зеленодольска Ильяс Гимадов рассказал, что в этом проекте он участвует уже больше четырех лет.

«Эта центральная точка самая активная. Помимо того, что мы здесь кормим, мы еще и оказываем ряд услуг – это и социальная парикмахерская, и баня, и места для сна и жизни. Если человеку негде ночевать, мы предоставим ему бесплатное место и одежду. На сегодняшний день у нас здесь до 50 мест. Но мы не за иждивенческий образ жизни. Все, кто здесь живет, работают. Те, кому позволяет здоровье, выполняют здесь роль социальных работников», – рассказал Гимадов.

Депутат рассказал, что «Приют человека» также помогает восстановить потерянные документы.

«Бывают случаи, когда человек приезжает в Казань на заработки, но теряет документы, остается без крова. Мы им помогаем, даем возможность заработать и отправляем домой. Ситуации бывают разные. Был даже случай, когда здесь образовалась пара, они поженились и сейчас у них все хорошо», – поделился он.

В республике работает 16 пунктов, где кормят нуждающихся, в Казани их семь Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Ильяс Гимадов добавил, что 90 процентов тех, кто приходит к ним за помощью, это люди пожилого возраста.

«Очень много денег у них уходит на лекарства, на еду ничего не остается. А тут каждый день горячая еда. Важно даже не то, что здесь их могут накормить, а то, что здесь они получают заботу. Им важно, что для них стараются, их кормят. А для нас важно получать слова благодарности, особенно трогательно, когда бабушки со слезами на глазах говорят нам слова благодарности. Это многого стоит», – поделился он.

«Еду для наших подопечных готовят известные кафе и рестораны города»

Заместитель руководителя проекта «Приют человека» Денис Худяков рассказал о том, что в общей сложности на всех пунктах горячие обеды получают порядка двух тысяч человек в день.

90 процентов тех, кто приходит за помощью, это люди пожилого возраста Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«На сегодняшний день еду для наших подопечных готовят известные кафе и рестораны города. Вся еда халяльная. И готовят они не из остатков, а точно так же, как и для своих посетителей. Мы сами и все наши сотрудники к себе в офис привозим эту же еду», – говорит он.

Проект существует за счет неравнодушных граждан и меценатов, добавил он. Судя по тому, каких размахов достиг проект на сегодняшний день, добрых людей в нашем городе хватает.

«Сегодня у нас проходит еженедельная акция “День добрых дел”. Также мы проводим праздники, на которых оказываем помощь всем, кто приходит к нам за помощью. Вчера у нас было открытие седьмого пункта в Ометьево, там мы раздали более тысячи продуктовых наборов. Так как сегодня День пожилого человека, мы решили тем, кто старше 65 лет, подарить продуктовые наборы. В них входит мясо, картошка, консервы, масло и так далее. Мы просим предъявить документы, чтобы подтвердить возраст. А те, кто покажет справку об инвалидности, получают еще и тележку для продуктов, чтобы донести наш подарок до дома, потому что наборы очень тяжелые», – поделился Денис Худяков.

Азат Фазлыев: «Считаю, что каждый человек должен делать добрые дела. Жаль, конечно, что есть необходимость в таких местах, хотелось бы, чтобы люди жили в достатке» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

К акции «День добрых дел» сегодня присоединились артисты татарской эстрады Алсу и Азат Фазлыевы.

«Мы первый раз в “Приюте человека”, но мы видели в социальных сетях, что очень многие артисты участвовали в этой акции, и решили прийти тоже. Считаю, что каждый человек должен делать добрые дела. Жаль, конечно, что есть необходимость в таких местах, хотелось бы, чтобы люди жили в достатке», – рассказал Азат Фазлыев.

Присоединиться к акции в ближайшее время планируют и хоккейный клуб «Ак Барс», казанский баскетбольный клуб «УНИКС», футбольный клуб «Рубин», волейбольный клуб «Зенит-Казань» и другие спортсмены. Они также привезут продукты и одежду и встанут на раздачу еды нуждающимся. Акция завершится 4 декабря Всероссийским форумом предпринимателей «Бизнес во благо» в КРК «Пирамида», в котором примут участие более 1100 предпринимателей со всей России.

Помочь проекту «Приют человека» можно пройдя по ссылке.