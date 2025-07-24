«Если будешь рыпаться - поедешь служить в Сибирь». Быков вспомнил, как переходил в ЦСКА

Фото: cska-hockey.ru

Российский хоккеист и тренер Вячеслав Быков вспомнил детали перехода из «Трактора» в ЦСКА во время игровой карьеры.

«Эта история длилась два года. После сезона-1980/81 легендарный армейский селекционер Борис Шагас приехал в Челябинск и сказал, что меня хотят видеть в армейском клубе. Потом меня пригласили во вторую сборную, которая выступала на турнире в Ленинграде. К сожалению, я получил травму и не смог доиграть турнир до конца.

Главный тренер "Трактора" Геннадий Цыгуров знал, да я и не скрывал, что меня приглашают в ЦСКА. Но в первый раз ответил, что у меня в сельскохозяйственном институте на кафедре механизации и электрификации сельского хозяйства есть бронь от армии из-за военной кафедры. Могу учиться и играть в хоккей одновременно, так что хочу еще остаться в "Тракторе". На что мне дали четкий ответ: есть у вас там военная кафедра или нет, но если тебя призовут в ЦСКА и ты будешь рыпаться, то поедешь служить куда-нибудь в роту в Сибирь. А если все будет хорошо, то тебе дадут шанс в легендарном клубе. В первый год я отвертелся, и Геннадий Федорович (Цыгуров) меня защитил. А на второй уже сказал: "Грызи науку великого клуба и достигай вершин". Попрощались очень по-доброму», – сказал Быков «Спорт-Экспрессу».

Напомним, Быков играл за ЦСКА с 1982 по 1990 год. Также он возглавлял столичных «армейцев» с 2004 по 2009 год. Во время тренерской карьеры Быков дважды взял Кубок Гагарина – в 2011-м с «Салаватом Юлаевым» и в 2015-м со СКА.