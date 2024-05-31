«Если баллов хватит, то в Гарвард»: юные нижнекамцы сдали ЕГЭ по математике

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Сегодня выпускники Нижнекамска сдавали Единый госэкзамен по базовой и профильной математике. 840 одиннадцатиклассников продемонстрировали свои знания по этому предмету. Экзамен проходил на базе трех школ.

«Вообще по баллам, ну, если баллов хватит, то в Гарвард. Главное — внутренний настрой, покой и умиротворение», — говорит юный нижнекамец Альберт Шарафеев.

Самонастрой — главный ключ к успеху, считает Альберт. Парень в своих силах уверен.

«Я готов рвать это ЕГЭ на 100 баллов. Главное – на любое ЕГЭ набрать баллов больше 52», — сказал выпускник.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Математика один из двух обязательных экзаменов — ЕГЭ базового уровня для получения аттестата о среднем общем образовании. Подготовка к нему шла весь учебный год. Многие одиннадцатиклассники дополнительно занимались с репетиторами.

«Целый год решали в сборниках задания, в онлайн школе. Пробники решали на уроках», — поделилась ученица Юлия Фофонова.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Также сегодня часть выпускников демонстрировали свои знания не только по базовому курсу математики. Многие этот предмет выбрали как профильный. В основном те, кому он нужен для поступления в ВУЗ.

«Пока волнение, но я уверен, что, когда сяду, успокоюсь. Все решишь», — говорит Илья Николаев.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

«Спокойно. Я не переживаю. Сегодня базовую математику сдаю. Со мной все хорошо», — утверждает Самира Садыкова.

Среди выпускников и будущий студент Гарварда Альберт, с таким настроем, как у него, сдать ЕГЭ — вполне реально.

«Все, кто посмотрит это интервью, знайте, вы все смогли, вы все сможете. Все здоровы, все живы», — говорит юноша.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой