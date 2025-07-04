Эскиз победителя конкурса граффити «Культурный код» реализуют на одном из зданий Казани

В Татарстане стартовал приём заявок на конкурс эскизов граффити «Культурный код: единство в многообразии», приуроченный к Казанскому глобальному молодежному саммиту 2025. По словам помощника Раиса РТ и руководителя регионального отделения Российского движения детей и молодёжи «Движение Первых» в Татарстане Тимура Сулейманова, конкурс позволит молодым дизайнерам представить свои идеи, которые смогут украсить одну из улиц города.

«Казанский глобальный молодежный саммит за эти годы стал признанной экспертной площадкой, где происходит обмен лучшим опытом в сфере молодежной политики, обсуждаются вопросы миграции, ментального здоровья, академической мобильности, профилактики в молодежной среде, патриотического воспитания. Приезжим гостям из более 40 стран особенно интересна наша модель работы с молодежью в контексте многонационального общества», – заявил Сулейманов.

По его словам, именно эта причина определила тему конкурса граффити как «единство в многообразии». Глава «Движения первых» добавил, что в этом году саммит выйдет за пределы конференц-залов – запланирована культурно-просветительская программа на площадках города для всех заинтересованных.

Участникам необходимо прикрепить художественный эскиз граффити — выполненный от руки или с использованием графических программ в формате JPG, PNG или PDF.

Темы, на которые участники могут создать эскизы:

Казань – культурная столица исламского мира в 2026 году;

«Культурный код» — о гармонии и сосуществовании разных культур;

«Единство в многообразии» — ценность различий в укреплении общества;

«Культура межнационального диалога» — идеи свободы общения и перемещений;

«Казань – город возможностей для молодежи» — мечты и амбиции нового поколения;

«Объединяющее искусство» — синтез культур в одном произведении.

Подать заявку на участие можно до 20 июля 2025 года по ссылке. Лучшие работы выберет экспертное жюри, а победивший эскиз будет реализован на фасаде здания в Казани, став визуальным акцентом программы саммита 2025.