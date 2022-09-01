ЭСК РФС заявила, что арбитр матча «Рубин» – «КАМАЗ» ошибочно не удалил игрока челнинцев

В Москве состоялось заседание экспертно-судейской комиссии Российского футбольного союза (РФС). На заседании было рассмотрено обращение «Рубина» с просьбой оценить работу арбитра Романа Сафьяна в эпизоде с фолом игрока «КАМАЗа» на полузащитнике казанцев Игоре Горбунове на 62-й минуте матча 7-го тура Первой лиги.

ЭСК РФС признала решение Сафьяна не удалять игрока команды из Набережных Челнов неверным. Таким образом, судья ошибочно не удалил с поля защитника «КАМАЗа» Артёма Абрамова.

«По мнению большинства членов комиссии, игрок обороняющейся команды «КАМАЗ» №4 Артём Абрамов проиграл позицию в единоборстве за мяч атакующему игроку «Рубина» №11 Игорю Горбунову и задержал соперника рукой, лишив его явной возможности забить гол. Комиссия учитывала направление движения нападающего к воротам, контроль мяча нападающим и расположение партнеров защитника, которые не успели бы вступить в единоборство за мяч», – говорится в заявлении.

Напомним, сама игра завершилась со счетом 1:1, а «КАМАЗ» сравнял счет уже в компенсированное время.

После семи туров челнинцы с 17 баллами лидируют в турнирной таблице Первой лиги. «Рубин» с 12 очками в активе идет на четвертом месте.