ЭСК РФС признала ошибочным пенальти в ворота «Рубина» в игре с «Аланией»

В Москве состоялось заседание экспертно-судейской комиссии Российского футбольного союза (РФС). На заседании было рассмотрено обращение «Рубина» с просьбой оценить работу арбитра Алексея Сухого в эпизоде с назначенным одиннадцатиметровым в ворота казанцев на 81-й минуте матча 8-го тура Первой лиги против «Алании».

ЭСК РФС признала решение Сухого назначить пенальти неверным.

«Решение ЭСК мотивировано тем, что незначительный контакт между игроком обороняющейся команды «Рубин» №92 Валерием Чуперкой и игроком атакующей команды «Алания» №11 Аланом Чочиевым, по мнению всех членов комиссии, являлся ненаказуемым, так как не повлиял на возможность нападающего продвигаться к мячу.

Тогда как игрок «Алании Владикавказ», почувствовав контакт, преувеличил его последствия, упав на газон неестественным образом, тем самым, пытаясь ввести в заблуждение судью и получить незаслуженное преимущество в виде назначения 11-метрового удара в пользу его команды.

Комиссия усматривает в действиях нападающего элементы симуляции, за что судья должен был назначить свободный удар в пользу команды «Рубин» и вынести предупреждение игроку гостей», – говорится в заявлении.

Напомним, «Алания» реализовала пенальти, а чуть позже сравняла счетна 88-й минуте матча. Сама игра завершилась со счетом 2:2.

После восьми туров казанцы с 13 баллами занимают пятое место в турнирной таблице Первой лиги.