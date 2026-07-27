ЭСК РФС: Буланов должен был удалить Барриоса за удушающий захват Умярова

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Экспертно-судейская комиссия РФС признала ошибочным решение главного арбитра Евгения Буланова не удалять полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса в матче за Суперкубок России против «Спартака» (1:1, 4:2 по пенальти). ЭСК пришла к выводу, что колумбийский хавбек должен был получить красную карточку.

Решение было принято большинством голосов. В своём заключении комиссия указала, что Барриос в ходе конфликта между игроками «в агрессивной манере схватил рукой за шею» спартаковца Наиля Умярова. «Данное действие было сопряжено с жестокостью, поэтому судье следовало удалить игрока "Зенита"», — говорится в мотивировочной части.

Инцидент произошёл на 87-й минуте основного времени игры, когда футболисты устроили потасовку возле бровки. Буланов в тот момент ограничился устным предупреждением обеих сторон. Однако, как следует из решения ЭСК, действия Барриоса подпадают под пункт правил о «грубой игре», а нападающий «Зенита» должен был получить прямую красную карточку.

Напомним, что матч за Суперкубок России состоялся 18 июля в Нижнем Новгороде и завершился победой «Зенита» в серии послематчевых пенальти (4:2). Решение ЭСК носит рекомендательный характер и не влияет на результат игры, но ставит под сомнение качество судейства в матче. Теперь арбитры, допустившие ошибку, могут получить понижение в рейтинге на ближайшие матчи Российской Премьер-Лиги.