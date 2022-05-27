ЭСК признала правильными все решения судьи Иванова в матче «Рубин» — «Уфа»

Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС поддержала все решения судьи Сергея Иванова в матче заключительного 30-го тура РПЛ между «Рубином» и «Уфой». Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Отмечается, что Иванов правильно назначил два пенальти в ворота «Уфы» на 31-й и на 90-й минуте матча и верно не назначил 11-метровый удар в ворота «Рубина» на 72-й минуте матча.

Напомним, инициатором проверки действий арбитра по итогам матча был именно клуб из столицы Башкирии, а гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал, что в матче творился «беспредел».

По итогам матча «Рубин» вылетел в ФНЛ, заняв 15-е место. «Уфа», расположившись на 14-й строчке, проведет стыковые матчи за право остаться в высшем дивизионе страны.