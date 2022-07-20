ЭСК поставила низкую оценку судье игры «Рубин» – «Родина» за неверно назначенный пенальти

Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) Российского футбольного союза (РФС) поставила неудовлетворительную оценку главному арбитру встречи «Рубин» – «Родина» Ивану Сиденкову, который неправильно назначил пенальти в ворота московской команды. Об этом сообщает Sport24.

Так, представители экспертной комиссии посчитали, что одиннадцатиметровый удар на 42-й минуте в ворота «Родины» был назначен неверно.

Стоит отметить, что пенальти был реализован ганским форвардом «Рубина» Джоэлем Фамейе, а сами казанцы победили со счетом 2:0.

Напомним, во время игры на трибунах стадиона произошел инцидент, в результате которого одному из болельщиков «Рубина» сломали палец, после чего арестовали на сутки за нарушение правопорядка. Чуть позже клуб позвал пострадавшего фаната на тренировку основной команды и вручил ему памятную футболку.