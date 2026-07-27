ЭСК поддержала Буланова по двум спорным решениям в матче за Суперкубок

Экспертно-судейская комиссия РФС единогласно подтвердила правильность двух ключевых решений арбитра Евгения Буланова в матче за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» (1:1, 4:2 по пенальти). Комиссия признала обоснованным как неназначение красной карточки Александру Соболеву в первом тайме, так и назначение пенальти в ворота красно-белых на 94-й минуте.

ЭСК согласилась с тем, что на 18-й минуте встречи нападающий «Зенита» Соболев не заслуживал удаления за единоборство с защитником «Спартака» Жедсоном. В своём заключении комиссия указала, что Соболев сыграл в мяч, а контакт с ногой соперника, произошедший по инерции, не содержал чрезмерной силы или жестокости. «Судье следовало назначить штрафной удар и вынести предупреждение Соболеву за безрассудное поведение, так как он не думал о безопасности соперника», — говорится в решении комиссии.

Второй эпизод, рассмотренный ЭСК, касался назначения 11-метрового удара в добавленное время. Комиссия постановила, что Буланов правомерно указал на точку.

«Нападающий "Зенита" Александр Соболев ведет нормальное единоборство с игроком обороняющейся команды "Спартак" Джику без нарушения правил. Джику совершает наказуемый контакт рукой с мячом, так как с его стороны есть явное дополнительное движение руки к мячу», — говорится в решении.

Таким образом, ЭСК отклонила претензии «Спартака» по обоим эпизодам. Ранее в тот же день комиссия признала ошибочным решение Буланова не удалять полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса за удушающий захват Наиля Умярова.

Сам матч завершился победой «Зенита» в серии пенальти, и сине-бело-голубые завоевали Суперкубок России-2026. Результаты работы ЭСК носят рекомендательный характер и не влияют на итог игры. Однако оценки арбитра могут быть учтены при назначениях на матчи нового сезона РПЛ. Сезон-2026/2027 Российской Премьер-Лиги стартует 24 июля.