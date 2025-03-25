ЭСК объяснила, почему судьи не назначили пенальти «Уралу» в матче с «Рубином»

фото: rubin-kazan.ru

Экспертно-судейская комиссия (ЭКС) РФС отреагировала на обращение «Рубина» по вопросу неназначенного пенальти в ворота «Урала» (0:1) в игре четвертьфинала Кубка России (Пути регионов).

«Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок обороняющейся команды «Урал» № 46 Артем Мамин, по мнению всех членов комиссии, не нарушал правила в единоборстве с атакующим игроком команды «Рубин» № 90 Марвином Чуни в собственной штрафной площади, так как слабый контакт руками со стороны защитника с телом нападающего, явно преувеличившего последствия этого контакта, не повлиял на возможность игрока «Рубина» продвигаться к мячу. По этой причине комиссия единогласно поддерживает решение судьи продолжить игру в данной игровой ситуации», –говорится в заявлении РФС.

Напомним, «Урал» в следующей стадии Кубка России сыграет со «Спартаком».

В данный момент «Рубин» идет на седьмом месте в таблице РПЛ. В следующем матче команда Рашида Рахимова сыграет с «Зенитом» в Санкт-Петербурге. Встреча состоится 30 марта в 19:30 по мск.