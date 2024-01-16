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Еще двое водителей получили штрафы за дрифт в центре Казани
Еще двое дрифтеров наказаны за нарушение ПДД в центре Казани, сообщили в городской Госавтоинспекции.
Ранее мы сообщали, что 14 января в распоряжении полиции появилось видео, на котором на Площади 1 Мая несколько автовладельцев занимаются дрифтом. На месте полицейские обнаружили двоих водителей, которые получили штрафы.
В процессе отработки информации, а также исследования и анализа видеоматериалов были установлены еще двое любителей дрифта. На этих парней также составили административные материалы за опасное вождение.
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