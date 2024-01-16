Еще двое водителей получили штрафы за дрифт в центре Казани

Еще двое дрифтеров наказаны за нарушение ПДД в центре Казани, сообщили в городской Госавтоинспекции.

Ранее мы сообщали, что 14 января в распоряжении полиции появилось видео, на котором на Площади 1 Мая несколько автовладельцев занимаются дрифтом. На месте полицейские обнаружили двоих водителей, которые получили штрафы.

В процессе отработки информации, а также исследования и анализа видеоматериалов были установлены еще двое любителей дрифта. На этих парней также составили административные материалы за опасное вождение.